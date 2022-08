Schwetzingen: Auffahrunfall auf der L599 mit zwei Leichtverletzen und hohem Sachschaden

Schwetzingen (ots) – Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag mit zwei Beteiligten

auf der L 599 zwischen Mannheim und Hockenheim entstand ein Sachschaden von über

13.000.- Euro.

Höhe Brühl übersah eine 61-jährige Hyundai-Fahrerin eine an der roten Ampel

wartende, 38-jährige VW-Fahrerin und fuhr dieser mit hoher Geschwindigkeit

hinten auf. Durch den Aufprall wurden beide Pkw stark beschädigt und mussten

abgeschleppt werden.

Die Fahrerinnen des Hyundai und des VW zogen sich bei der Kollision leichte

Verletzungen zu und wurden durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und in

umliegende Krankenhäuser verbracht.

Hockenheim: Airbags ausgelöst – zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hockenheim (ots) – Zwei leichtverletzte Personen sowie zwei nicht mehr

fahrbereite Pkw waren das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagvormittag auf der

Talhausstraße.

Gegen 10:15 Uhr beabsichtigte ein in Richtung Ketsch fahrender Mercedes-Fahrer,

vom linken Fahrstreifen in Richtung der Zweiten Industriestraße abzubiegen.

Hierbei übersah der 87-Jährige einen in gleicher Richtung auf dem rechten

Fahrstreifen fahrenden, 36-jährigen Audi-Fahrer und kollidierte mit diesem.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Pkw des 36-Jährigen die Airbags aus;

aufgrund der Beschädigungen beider Fahrzeuge mussten diese abgeschleppt werden.

Sowohl der 87-jährige, als auch der 36-jährige Autofahrer wurden leichtverletzt

und vor Ort medizinisch erstversorgt, wobei der 87-jährige Mercedes-Fahrer zur

weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 13.000.- Euro.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Vermehrt Betrug mit Brennholz

Hockenheim (ots) – Vermehrt kommt es derzeit im Bereich Hockenheim zu einer

neuartigen Betrugsmasche, bei welcher die Täter die gestiegenen Energiekosten

ausnutzen. Sie bieten in verschiedenen Verkaufsplattformen Brennholz zu extrem

günstigen Preisen an und bitten um eine Vorabzahlung. Die Geschädigten

begleichen schließlich den Betrag, doch eine Lieferung des Brennholzes findet

nie statt. In den vergangenen vier Wochen kam es im Bereich Hockenheim bereits

zu fünf solcher Fälle, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehr als 2.000 Euro

entstand. Das Polizeipräsidium Mannheim warnt daher, bei verdächtigen

Verkaufsangeboten in Vorkasse zu treten.

Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis: geparkter Pkw beschädigt; Verursacher flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte

in der Zeit von Mittwochnachmittag, 15 Uhr, und Donnerstagvormittag, 11 Uhr,

einen in der Gartenstraße, Ecke Klosterstraße, ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford

Ka.

Das Auto wurde an der vorderen Stoßstange (Anstoßstelle in einer Höhe von 73 cm)

beschädigt und es entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seiner

Feststellungspflicht nachgekommen zu sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter der

Telefonnummer 06223 9254-0 in Verbindung zu setzen.