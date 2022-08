Fensterscheiben beschossen – Zeugen gesucht

Lambsheim (ots) – Am Mittwoch 03.08.2022 im Zeitraum zwischen 14:30-20:00 Uhr wurden in Lambsheim in der Ringstraße zwei Fensterscheiben eines Mehrparteienhauses beschädigt. Dies betrifft die Außenverglasung der Eingangstür sowie ein Wohnungsfenster. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500 EUR.

Vom Schadensbild her dürften die Scheiben beschossen worden sein. Ein konkreter Rückschluss auf eine Waffe ist derzeit nicht möglich. Es könnte sich um kleine Stahlkugeln für eine Schleuder, Diavolo-Projektile für z.B. Luftpistolen oder auch Pfeilspitzen handeln. Entsprechende Projektile wurden bei der Spurensuche jedoch nicht aufgefunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Freitag 05.08.2022 gegen 00:00 Uhr, fuhr ein 57-jähriger PKW-Fahrer die Vogelsangstraße und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,7 Promille.

Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Altrip (ots) – Am Donnerstag 04.08.2022 gegen 15:20 Uhr, wurde ein 64-jähriger Leichtkraftradfahrer in der Adriastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille.

Dem Fahrer wurde präventiv die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Am Abend holte der Mann seinen Fahrzeugschlüssel nüchtern bei der Polizei wieder ab.

Alkoholisierter PKW Fahrer begeht Unfallflucht

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Donnerstag 04.08.2022 gegen 20:40 Uhr, wurde der Polizei Schifferstadt ein alkoholisierter Fahrzeugführer mitgeteilt, welcher den Parkplatz des Niederwiesenweihers verlassen habe. Passanten hätten den Fahrer auf seine Alkoholisierung aufmerksam gemacht, dieser habe jedoch ungehindert seine Fahrt in Richtung Böhl-Iggelheim fortgesetzt und sei beinahe mit geparkten PKWs kollidiert.

Der PKW konnte an der Halteranschrift in Böhl-Iggelheim mit frischen Unfallspuren festgestellt werden. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der 60-jährige Fahrer identifiziert werden. Bei diesem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Durch einen Arzt wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

In Böhl-Iggelheim an der Kreuzung L528/L532 konnte an einem Verkehrsschild ein passender Unfallschaden festgestellt werden. An diesem entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro, an dem PKW von etwa 5.000 Euro. Gegen den 60-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Unfall durch Sekundenschlaf

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Donnerstag 04.08.2022 gegen 13:30 Uhr, fuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer die Meckenheimer Straße in Richtung Hauptstraße. Hierbei kam dem Fahrer ein 43-jähriger PKW-Fahrer entgegen. Der 43-Jährige bremste aufgrund einer Fahrbahnverengung zum Stillstand ab, um den 59-Jährigen passieren zu lassen.

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs fuhr der 59-Jährige frontal auf den stehenden PKW des 43-Jährigen zu. Durch das Hupen des 43-Jährigen schreckte der 59-Jährige auf, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Der Führerschein des 59-Jährigen wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Gefährdung durch Überholmanöver

Waldsee (ots) – Am Donnerstag 04.08.2022 gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 67-jähriger PKW-Fahrer die K13 von Waldsee in Richtung Altrip. Unmittelbar hinter der Ortsausfahrt Waldsee kam dem Fahrer ein LKW entgegen, welcher gerade von einem weißen Ford Kuga überholt wurde. Durch das Überholmanöver des Fords musste der 67-Jährige eine Gefahrenbremsung durchführen und nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Ford entfernte sich in Richtung Waldsee. Ein Sachschaden entstand nicht. Es wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder dem weißen Ford Kuga geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Maxdorf (ots) – Am Donnerstag 04.05.2022 gegen 20.30 Uhr, wurde durch eine Angestellte einer Tankstelle in Birkenheide gemeldet, dass möglicherweise ein betrunkener Mann vom dortigen Tankstellengelände losgefahren sei. Durch die Streife konnte der 50-jährige Mann an seiner Wohnanschrift in der Kurpfalzstraße angetroffen werden.

Bei ihm konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Älteres Ehepaar wird Opfer eines Trickdiebstahls

Dudenhofen (ots) – Am Donnerstag 04.08.2022 gegen 09:00 Uhr kam es zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 83-jährigen Frau und ihrem 87-jährigen Ehemann. Eine unbekannte Frau verwickelte das Ehepaar vor der Haustür in der Hermann-Löns-Straße in ein Gespräch. Die Frau gab dabei vor, den 87-Jährigen aus Schulzeiten zu kennen. Schnell verlagerte sich das Gespräch in die Wohnung des Paares.

Im Wohnzimmer bot die Tatverdächtige der Ehefrau verschiedene Vorhänge an und informierte sich über die Wohnung der Beiden. Die 83-Jährige wurde im Gespräch plötzlich misstrauisch, gab vor Essen kochen zu müssen und bat die Unbekannte aus der Wohnung. Im Nachhinein stellte das Paar fest, dass aus dem Schlafzimmer aus einer Schublade 2 Briefumschläge mit einem niedrigen 4-stelligen Bargeldinhalt entwendet wurde.

Da die Tatverdächtige sich in der Wohnung nicht frei bewegen konnte, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass während des Gespräches eine zweite Person in die Wohnung gekommen ist.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm groß, ca. 55 Jahr alt, sehr kräftig, schwarze schulterlange Haare, schwarz-weißes Kleid, kein Dialekt oder Akzent, mitteleuropäisches Aussehen.

Die Polizei warnt an dieser Stelle wiederholt: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen: