Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 04.08.2022 gegen 20.45 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem Pkw die Carl-Theodor-Straße in Richtung Bleichstraße. Auf dieser Höhe fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer aus der Bleichstraße und touchierte den Pkw an der rechten Fahrzeugseite. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Beteiligten stieg der Radfahrer auf sein Rad und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Er wird beschrieben als männlich, etwa 60-70 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit einem rotkarierten Holzfällerhemd und blaue Jeans, er führte ein graues Fahrrad mit sich. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 04.05.2022 gegen 16.00 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Heßheimer Straße einen 77-jährigen Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen werden, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe genommen, weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.