Nach Streit im Hauptbahnhof – Rollstuhlfahrerin beinahe in den Gleisbereich geschoben

Frankfurt am Main (ots) – Am Donnerstagmittag eskalierte ein Streit zwischen

einer 53-jährigen Frankfurterin und einer 51-jährigen Rollstuhlfahrerin aus

Mainz im Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Die beiden Streitenden wurden durch

Beamte der Bundespolizei getrennt und die Täterin vorläufig festgenommen.

Die Hintergründe für den Streit sind derzeit völlig unklar, jedoch schlug die

53-jährige Täterin in dessen Verlauf der geschädigten Rollstuhlfahrerin mehrfach

mit der Faust gegen den Oberkörper, gegen die Arme und ins Gesicht. Diese wehrte

sich mit mehreren Tritten, woraufhin die Frau aus Frankfurt versuchte, die

Geschädigte in dem Rollstuhl vom Bahnsteig ins Gleis, zwischen den Prellbock und

dem Zugende eines im Gleis 21 stehenden Zuges, zu schieben. Dies konnte durch

das Eingreifen eines unbekannten Zeugen verhindert werden.

Die Rollstuhlfahrerin erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen am Kopf

und Schmerzen im Bereich des Oberkörpers und der Oberschenkel, die 53-jährige

Täterin blieb unverletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen wegen

Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung im Versuch aufgenommen. In

diesem Zusammenhang wird nach dem Zeugen, der bei diesem Vorfall Zivilcourage

gezeigt hat, gesucht und gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1100

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Frankfurt-Heddernheim: Brandstiftung in Hochhaus

(lo) Am Donnerstagabend (04.08.2022) kam es zu einer Mehrzahl an Bränden in

einem Hochhaus „In der Römerstadt“.

In den Abendstunden bemerkten Bewohner, dass das dortige Treppenhaus und der

Aufzug durch Kleidungsstücke und Papier von Unbekannten in Brand gesetzt wurden.

Die Brände konnten durch das Eingreifen der Hausbewohner gelöscht werden. Diese

blieben dabei unverletzt. Die Feuerwehr gewährleistete die Lüftung des

Treppenhauses.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 51599 in Verbindung zu setzen oder

sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bornheim: Radler festgenommen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 5. August 2022, gegen 01.55 Uhr, konnten

Beamte einer Funkstreife in der Seckbacher Landstraße einen 37-Jährigen

wahrnehmen, der dort auf einem Kinderfahrrad unterwegs war. Da hier der Verdacht

eines Diebstahls bestand, sollte der Radler kontrolliert werden.

Nachdem der Beschuldigte die Funkstreife erblickt hatte, hielt er an und lehnte

das Fahrrad der Marke „Firefox“ gegen einen Baum. Nach der Herkunft des Rades

befragt, gab er an, dass dies nicht sein Rad sei und er nur den Vornamen des

Verleihers nennen könne, anderes sei ihm nicht bekannt. Die Suche nach einem

aufgebrochenen Fahrradschloss in der Nähe verlief ohne Erfolg. Ein Geschädigter

hat sich bislang auch nicht gemeldet. Die Ermittlungen dauern an.