Borken: Nach kurzer Flucht, Polizei kontrolliert 30-Jährigen Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und findet mehrere Gramm Cannabis

30-Jähriger versucht Polizeikontrolle zu entgehen Tatzeit: 04.08.2022, 20:38 Uhr Ein 30-jähriger Kasseler versuchte gestern Abend einer Polizeikontrolle zu entkommen. Er wurde wenig später angetroffen, wobei sich bei der Kontrolle herausstellte, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Der Kasseler fuhr mit seinem Pkw Mercedes die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt, wobei er einer Polizeistreife begegnete. Als er bemerkte, dass der Streifenwagen wendete, flüchtete er mit seinem Pkw durch mehrere Straßen in Borken. Die verfolgenden Polizisten trafen ihn dann zu Fuß in der Altenburgstraße an, sein Mercedes stand in der Nähe. Hier warf er auch eine Plastiktüte, wie sich später herausstellte mit mehrere Gramm Cannabis, über eine Mauer. In unmittelbarer Nähe wurde auch eine weitere Plastiktüte mit knapp 30 Gramm Amphetamin aufgefunden. Der Kasseler wurde vor Ort kontrolliert und festgenommen. Ein durchgeführter Drogenvortest bei ihm verlief positiv. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss ist eingeleitet.

Melsungen: Unbekannter jugendlicher Täter raubt 85-Jähriger Frau die Handtasche

Melsungen

Raub einer Handtasche Tatzeit:05.08.2022, 12:39 Uhr Eine grüne Lederhandtasche raubte gestern Mittag ein unbekannter jugendlicher Täter von einer 85-jährigen Spangenbergerin. Die 85-Jährige befand sich auf dem Parkplatz „Zur Bleiche“, direkt neben ihrem Pkw. Der Täter näherte sich ihr von hinten, stieß sie um und entriss ihr dabei ihre Handtasche. Mit der Tasche flüchtete er umgehend in Richtung Marktplatz. Von dem jugendlichen schlanken Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 15 Jahre alt, ca. 165 cm groß, hat einen dunklen Teint und dunkle lockige Haare. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzem T-Shirt bekleidet. Geraubt wurde eine auffällige grüne Lederhandtasche mit persönlichen Dokumenten und einem beigen Lederportemonnaie mit Bargeld Die 85-Jährige erlitt keine Verletzungen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740