Bahnschranke abgerissen und abgehauen: Ermittler fahnden nach Sattelauflieger mit blauer Plane

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Mit ca. 10.000 Euro Schaden ging eine Unfallflucht aus, die sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr am Bahnübergang in der Industriestraße in Kaufungen ereignete. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein Sattelzug auf der Industriestraße in Richtung Leipziger Straße unterwegs. Als sich die Schranken wegen einer sich nähernden Tram schlossen, hatte der Lkw den Bahnübergang noch nicht überquert, sodass die Schranke an dem Sattelauflieger hängen blieb und vom Schrankenarm abriss. Wie der Fahrer der Straßenbahn den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, soll der Verursacher anschließend in Richtung Papierfabrik weggefahren sein. Es handelte sich um einen Sattelzug, dessen Auflieger eine blaue Plane hatte, so der Zeuge.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie bitten weitere Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden

Unter Drogeneinfluss, mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs: Kontrolle führt zu Rauschgiftfund in Tiefkühlfach

Kassel: Eine Autofahrt unter Drogeneinfluss, mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Führerschein endete für einen 31-jährigen Mann am gestrigen Donnerstagmittag mit einer Polizeikontrolle. Bei der Durchsuchung des Mercedes und der Wohnung des Mannes fanden die eingesetzten Zivilfahnder der Operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen Marihuana, Amphetamine sowie verschreibungspflichtige Medikamente. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass auch der Mercedes gestohlen ist, weshalb der Pkw abgeschleppt und sichergestellt wurde. Der 31-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen einer ganzen Reihe von Verstößen verantworten.

Angehalten und kontrolliert hatte die Zivilstreife den Autofahrer gegen 12:30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße, nachdem er zuvor wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Sofort merkten die Polizisten, dass dem nervösen Mann am Steuer der Schweiß ausbrach. Der Grund dafür offenbarte sich bei der anschließenden Kontrolle: Die an dem Mercedes angebrachten Kennzeichen waren im Juli in Neumünster (Schleswig-Holstein) gestohlen worden und daher zur Fahndung ausgeschrieben. Einen Eigentumsnachweis für den Pkw konnte der führerscheinlose 31-Jährige, der sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, auch nicht vorlegen. Zu guter Letzt förderte eine Durchsuchung des Fahrzeugs eine kleine Menge Rauschgift und mehrere Blister Medikamente zutage. Den Fahrer nahmen die Beamten fest und brachten ihn auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In der Wohnung des 31-Jährigen fanden die Polizisten bei der anschließenden Durchsuchung 85 Gramm Amphetamine in einem Tiefkühlfach. Das Rauschgift sowie weitere aufgefundene Utensilien für den Drogenhandel, 13 Gramm Marihuana, ein zweites, in Kassel gestohlenes Kennzeichen und weitere Tabletten, die dem Arzneimittelgesetz unterliegen, stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen dauern an.

Landkreis Waldeck-Frankenberg – Fahndungsrücknahme Beschlusspatient

Der 31 Jahre alte Shiar A., der nach einem Ausgang nicht in die Unterbringungseinrichtung in Haina / Kloster zurückgekehrt ist, konnte am Abend im Zuge der Fahndung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main dort festgenommen werden. Die Polizei in Nordhessen bedankt sich für die rege Teilnahme und Unterstützung der Bevölkerung an der Fahndung. Die Medienvertreter werden gebeten, die übermittelten Lichtbilder aus der Berichterstattung zu entfernen.