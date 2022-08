Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Blitzermeldung: Bitte achten Sie auf sich, auf andere und Ihr Tempo!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 32. Kalenderwoche 2022

(aa/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an gefährlichen Geschwindigkeitsstrecken und an einer Wildgefahrenstrecke.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

08.08.2022:

B 448, Obertshausen in Richtung Offenbach, Ausbauende (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); BAB 3, Hanau in Richtung Aschaffenburg, Autobahndreieck Seligenstadt (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

BAB 661, Frankfurt in Richtung Egelsbach, am Ausbauende (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

BAB 661, Frankfurt in Richtung Egelsbach, am Ausbauende (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); L 3121, Rodgau in Richtung Seligenstadt (Wildgefahrenstrecke);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hafen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hafen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hafen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit).

Festnahme eines mutmaßlichen „Klapperers“- Dietzenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Freitag einen Mann vorläufig fest, der mutmaßlich ein gesuchter „Klapperer“ ist. Der entscheidende Hinweis kam von einem aufmerksamen Zeugen, der gegen 2.20 Uhr im Nelson-Mandela-Weg einen Mann meldete, der an den Türgriffen der geparkten Autos rütteln würde. Zudem hätte die Person ein Taxi durchsucht. Dank seines sofortigen Anrufs bei der Polizei und der abgegebenen Beschreibung fassten die herbeigeeilten Streifen kurz darauf einen 33-Jährigen. Der Verdächtige musste für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Anschließend wurde der Dietzenbacher entlassen; gegen ihn wurde Anzeige wegen Verdachts des Diebstahls in/aus Kraftfahrzeug erstattet. Wie berichtet hat eine Beamtin des Fachkommissariats 22 in Offenbach, die für Delikte rund um Kraftfahrzeuge zuständig ist, derzeit etliche Fälle auf dem Tisch, die auf das Konto von sogenannten „Klapperern“ gehen. Dies sind Personen, die an geparkten Fahrzeugen die Türgriffe hochziehen, um zu überprüfen, ob diese unverschlossen sind. Offene Fahrzeuge werden durchsucht und die Wertgegenstände daraus gestohlen. Die Beamtinnen und Beamten bitten darum, geparkte Fahrzeuge zu verschließen. „Klapperer“ nutzen jede Möglichkeit zum Diebstahl. Die Kripo prüft nun, ob der Festgenommene für die Taten der letzten Wochen insbesondere im Westend und im Bereich des Wingertsberges verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.

Main-Kinzig-Kreis

Kradfahrer nach Unfall flüchtig – Nidderau/Heldenbergen

(aa) Ein noch nicht bekannter Motorradfahrer stürzte am frühen Freitag in der Konrad-Adenauer-Allee. Nach ersten Erkenntnissen war der Biker kurz vor 1.30 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Windeckerstraße unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad verlor und stürzte. Dabei kam es noch zur Kollision mit einem Verkehrsschild. Anschließend sollen drei Männer das Motorrad von der Straße in den gegenüberliegenden Innenhof eines Hauses beseitigt haben. Das Kraftrad wurde schließlich sichergestellt. Nun laufen die Ermittlungen zum Fahrer, der sich nicht um den Schaden von etwa 300 Euro gekümmert hat. Hinweisgeber und noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Vermisster 17-Jähriger ist wieder zurück – Biebergemünd

(ae) Der seit dem 27. Juli 2022 vermisste 17-Jährige aus Biebergemünd (wir berichteten) ist wieder da. Er kehrte am Freitag wohlbehalten in eine Wohngruppe zurück.