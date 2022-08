Wiesbaden: Die Polizei-News

Zwei Verletzte bei LKW-Unfall auf der A 3, Wiesbaden, Bundesautobahn 3,

Donnerstag, 04.08.2022, 21:35 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend wurden bei einem LKW-Auffahrunfall bei Wiesbaden

zwei Menschen verletzt. Ein 26-Jähriger befuhr mit einem LKW mit Anhänger die A3

in Richtung Frankfurt. Als ein 57-Jähriger in einem LKW davor sein Gefährt

abbremsen musste, bemerkte dies der 26-Jährige zu spät und fuhr, auch wegen

seines zu geringen Abstands, auf den Vorausfahrenden auf. Der LKW des

57-Jährigen wurde dadurch in die Böschung geschoben, wo er in Schräglage zum

Stehen kam. Beide Fahrer wurden bei der Kollision verletzt und vom

Rettungsdienst behandelt. Der 57-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht

werden. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten zogen sich bis nach 01:00 Uhr. Beide

LKW mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 40.000 EUR geschätzt.

Dienstfahrzeug der Stadtpolizei zerkratzt und zerdellt, Wiesbaden, Parkplatz am Opelbad, Donnerstag, 04.08.2022, 21:55 Uhr bis Freitag, 05.08.2022, 00:20 Uhr

(Kr) Gestern Abend wurde ein geparktes Fahrzeug der Stadtpolizei auf dem Parkplatz beim Opelbad von unbekannten Tätern beschädigt. Die Täter liefen über das Fahrzeug, zerkratzten und zerdellten dabei das Fahrzeugdach. Zur Höhe des Sachschadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier: 0611 / 345 – 2140

Mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, Wiesbaden, Obere Webergasse, Donnerstag, 04.08.2022, 20.40 Uhr

(Kr) Gestern Abend wurde einem 40-jähriger Mann vor einem Kiosk von einem unbekannten Täter Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Den Ermittlungen zufolge hatte der Täter vor dem Kiosk auf den Geschädigten gewartet und diesen unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen. Nach Angaben der Zeugen wird der Täter wie folgt

beschrieben: Männlich, ca. 180cm, 35-40 Jahre, Glatze, korpulent, dunkle kurze Jeans, weißes T-Shirt, blaue Umhängetasche. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier: 0611 / 345 – 2140

Diebstahl von Autokennzeichen, Wiesbaden, Am Helgenpfad, Dienstag, 02.08.2022 bis Mittwoch, 03.08.2022, 17:00 Uhr

(Kr) Im Zeitraum zwischen Dienstag, 02.08.2022 und Mittwoch, 03.08.2022, 17:00

Uhr entwendeten unbekannte Täter jeweils die hinteren Kennzeichen von zwei in

der Straße Am Helgenpfad abgestellten Pkw. Die beiden Fahrzeuge waren am

Straßenrand geparkt. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Es

entstand ein Schaden von über 100 Euro. Die entwendeten Kennzeichen lauten WI-GT

231 sowie WI-TA 178. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und

bittet unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2540 um Hinweise.

Schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeug, Wiesbaden, Bahnholzstraße, Mittwoch,

03.08.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 04.08.2022, 07:30 Uhr

(Kr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dieser Woche gelang es unbekannten

Tätern das Verdeck eines Cabrios durch grobe Gewalt zu öffnen und das

festverbaute Navigationsgerät zu entwenden. Der angegangene BMW Mini stand im

Tatzeitraum in der Bahnholzstraße in Wiesbaden. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener

Kriminalpolizei zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti, Wiesbaden, Kurt-Schuhmacher-Ring, Dienstag,

02.08.2022, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 03.08.2022, 21:30 Uhr

(Kr) Im Zeitraum von Dienstag, 02.08.2022, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 03.08.2022,

21:30 Uhr wurden im Kurt-Schuhmacher-Ring an der dortigen Hochschule die

Außenwände durch Graffiti beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich

auf geschätzt 1500 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor.

Hinweise werden beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2340

entgegengenommen

Verletzter Sozius bei Rollerunfall mit Fahrerflucht, Wiesbaden,

Hans-Böckler-Straße, Donnerstag, 04.08.2022, 18:10 Uhr

(Kr) Bei einem Unfall mit einem Motorroller wurde am Donnerstagabend in

Wiesbaden der Sozius schwer verletzt. Der unbekannte Fahrer des Rollers befuhr

die Karl-Marx- Straße aus Richtung Karl-Arnold-Straße kommend in Richtung

Hans-Böckler-Straße. Beim Einbiegen in die Hans-Böckler-Straße kam der Fahrer

mit seinem Sozius ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Der 38-jährige Beifahrer wurde

schwer verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Rollerfahrer

flüchtete und ließ den Verletzten am Unfallort zurück. Die Identität des Fahrers

ist nicht bekannt. Zeugen konnten den Unfall beobachten. Beschreibung: schwarzer

Roller mit grünem Versicherungskennzeichen. Fahrer: Männlich, ca. 40 Jahre,

schlank, dunkelblonde Haare, trug eine lange blaue Jeans und ein weißes T-Shirt.

Nach Angaben der Zeugen hatte der Rollerfahrer ein „osteuropäisches Aussehen“.

Hinweise bitte an das 3. Polizeirevier: 0611 / 345 – 2340

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Trickdiebstahl zum Nachteil von Senior,

Eltville-Erbach, Am Markt, Donnerstag, 04.08.2022, 13:42 Uhr

(bo) In Erbach entwendete am Donnerstag eine unbekannte Person Geld aus dem

Portemonnaie eines Seniors. Der 87-Jährige hielt sich am Donnerstagmittag am

Markt in Erbach auf. Gegen 14:00 Uhr wurde er von einer unbekannten Person

angesprochen und darum gebeten, dieser Geld zu wechseln. Als er der Bitte des

Unbekannten nachkam und in seinem Geldbeutel stöberte, ergriff der Täter die

Möglichkeit unbemerkt in das Portemonnaie zu fassen und dabei mehrere

Geldscheine, in der Summe 360 EUR, zu entwenden. Als der 87-Jährige das fehlende

Geld bemerkte, wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert. Der

Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, circa 30 Jahre alt

und ungefähr 1,70 m groß, kräftige Körperstatur, rundes Gesicht und Glatze. Der

unbekannte Mann soll zum Tatzeitpunkt ein grünes oder gelbes T-Shirt und eine

grüne Hose getragen haben. Der 87-Jährige beschrieb die Kleidung des Täters als

„auffällig bunt“. Zeugen werden gebeten die Polizeistation in Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 zu kontaktieren. Zusätzlich weist die Polizei

darauf hin, dass um solchen Fällen vorzubeugen, ein gewisses Maß an Misstrauen

nicht verkehrt ist. Sollten Sie sich in einer solchen Situation befinden, achten

Sie auf genügend Abstand, sodass keine Ihnen unbekannte Person freien Zugriff

auf ihr Portemonnaie oder andere Wertgegenstände hat.

Versuchter Einbruch in Kindergarten,

Niedernhausen, Ahornstraße, Montag, 01.08.2022, 07:00 Uhr bis Dienstag,

02.08.2022, 07:00 Uhr

(bo)In der Ahornstraße in Niedernhausen machten sich unbekannte Täter im

Zeitraum von Montag bis Dienstag an der Eingangstür eines Kindergartens zu

schaffen. Die Täter scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und gaben den Versuch

die Eingangstür des Kindergartens aufzubrechen auf. Anschließend flüchteten sie

in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 EUR.

Hinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126)

9394-0 entgegengenommen.

Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, Rüdesheim, Burgundstraße, Donnerstag,

04.08.2022, 12:45 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Rüdesheim

verletzt. Eine 63-Jährige wollte gegen 12:45 Uhr mit einem Ford von einem

Parkplatz auf die Burgundstraße einfahren. Hierbei übersah sie offensichtlich

einen 68-Jährige auf einem Motorrad und nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zum

Zusammenstoß auf der Fahrbahn, wobei der Motorradfahrer stürzte und verletzt

wurde. Der 68-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus

gebracht. Der Ford musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die

Polizei auf 2.500 EUR.

LKW-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Fahrrad, Niedernhausen-Engenhahn,

Talstraße, Donnerstag, 04.08.2022, 08:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in Niedernhausen

verletzt, ein beteiligter LKW-Fahrer floh von der Unfallstelle. Ein 35-Jähriger

befuhr mit seinem Fahrrad die Talstraße in Engenhahn in Richtung Niederseelbach.

Ihm entgegen kam ein Unbekannter mit einem weißen LKW, der aufgrund parkender

PKW auf die Gegenfahrbahn auswich. Da es für den Radfahrer dort nun zu eng war,

versuchte er auf den Gehweg auszuweichen. Er stürzte jedoch am Bordstein mit dem

Rad zu Boden und verletzte sich dabei. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort,

ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst

in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06126/9394-0

um Hinweise und fordert den LKW-Fahrer auf, sich zu melden.

Unfallflucht – Verursacher gesucht,

Waldems, Bundesstraße 8, Donnerstag, 04.08.2022, 15:30 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag entfernte sich ein Unfallverursacher bei Waldems

unerlaubt vom Unfallort. Ein 18-Jähriger war gegen 15:30 Uhr mit einem Hyundai

auf der B 8 bei Waldems unterwegs. Als plötzlich ein entgegenkommender schwarzer

PKW auf die Fahrspur des 18-Jährigen geriet, wich dieser nach rechts aus und kam

von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten. Der Fahrer des

schwarzen PKW fuhr unbeirrt weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen

Schaden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 EUR. Hinweise werden

unter der Rufnummer 06126/9394-0 erbeten.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Freitag: B 42, Höhe Oestrich-Winkel

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.