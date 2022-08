Bergstrasse

Zwingenberg/A5: Unfall mit acht verletzten Personen auf der A5

Zwingenberg (ots) – Am Freitagvormittag (05.08.2022) kam es gegen 11:30 Uhr auf

der BAB5 in Höhe der Anschlussstelle Zwingenberg, in südlicher Fahrtrichtung, zu

einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Eine sechsköpfige Familie aus den Niederlanden befuhr mit einem schwarzen

Transporter den rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn, als ein weiterer

Transporter, besetzt mit zwei Frauen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, an der

Anschlussstelle auf die Autobahn auffahren wollte. Die 30-jährige Fahrerin des

weißen Mercedes verlor nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit in der Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam vom

Beschleunigungsstreifen nach links ab und kollidierte mit dem sich auf der

Hauptfahrbahn befindenden niederländischen Fiat. Beide Fahrzeuge gerieten nach

dem Zusammenstoß ins Schleudern und kamen jeweils auf der Fahrerseite liegend

zum Stillstand.

Die, nach derzeitigem Kenntnisstand, vorwiegend leicht verletzten Beteiligten,

darunter auch die vier Kinder der niederländischen Familien im Alter zwischen 10

und 20 Jahren, konnten sich zum Teil selbst und zum Teil durch Mithilfe der

zahlreichen Ersthelfer aus den Fahrzeugen befreien und wurden anschließend durch

Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden an der

Unfallstelle eingetroffenen Rettungshubschrauber wurden nicht benötigt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Zudem wurde die

Fahrbahn durch den Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden ist noch nicht zu

beziffern.

Die A5 blieb während der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge bis 13:40

Uhr in südlicher Richtung voll gesperrt. Es kam zu erheblichem Rückstau, der

Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Darmstadt

Gemeindehaus im Visier Krimineller / Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (4.8.) wurde der Polizei ein Einbruch in einem

Gemeindehaus in der Straße „Schlossgartenplatz“ gemeldet. Der Einbruch kann nach

jetzigem Kenntnisstand einige Wochen zurückliegen.

Ersten Ermittlungen zufolge, verschafften sie sich Zugang ins Innere des

Gebäudes und öffneten unter Anwendung von Gewalt mehrere Schränke. Sie

erbeuteten eine niedrige zweistellige Summe an Bargeld und flüchteten im

Anschluss unerkannt.

Wenn Sie Hinweise zu dieser Tat haben, wenden Sie sich bitte an das Kommissariat

43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

Einbruch in Fahrradgeschäft / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Freitag (5.8.), gegen 4.15 Uhr, haben sich Einbrecher

Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in der Otto-Röhm-Straße verschafft. Sie haben

die Glasscheibe des Geschäfts zerstört und aus diesem mehrere Fahrräder

entwendet.

Der durch die Eindringlinge entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigem

Kenntnisstand auf über 10.000 Euro.

Wenn sie Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden Sie sich bitte an das

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

Darmstadt-Dieburg

Einbruchsversuch gescheitert / Zeugen gesucht

Roßdorf (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle versucht haben in ein

Wohnhaus „Auf dem Hohlrech“ einzubrechen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich an einer Kellertür zu schaffen.

Diese hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin sie flüchteten. Dennoch

entstand ein Schaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird.

Sollten sie sachdienliche Hinweise zur der Tat liefern können, melden Sie sich

bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969





Einbrecher erbeuten Bargeld / Wer kann Hinweise geben?

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Zwischen Montag (1.8.) und Donnerstag (4.8.)

haben Einbrecher sich unbemerkt Zutritt zu einem Wohngebäude in der Kilianstraße

verschafft und konnten Bargeld erlangen.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigen Kenntnissen auf mehrere

Tausend Euro.

Sollten Sie in dem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich

bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 969 – 0.

Erfolglose Rollerdiebe / Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Am Freitag (5.8.) haben unbekannte Täter gegen 1 Uhr versucht

einen Roller in der Klosterstraße zu erbeuten. Aus bislang unbekannten Gründen

scheiterte ihr kriminelles Vorhaben, woraufhin sie den lila Roller der Marke

Piaggio zurückließen. Hierbei fiel das Moped um, sodass an diesem ein Schaden

von mehreren Hundert Euro entstand.

Die unbekannten Täter sind anschließend mit einem zweiten Roller, ohne Licht und

ohne Helme, vom Tatort geflüchtet.

Das flüchtige Duo soll zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Sie trugen

dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise werden vom Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg

unter der Telefonnummer 06071 9656 – 0 entgegengenommen.

Gross-Gerau

Walldorf: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Donnerstag, den 04.08.2022 ereignete sich gegen

16:15 Uhr auf der BAB 5 kurz vor der Anschlussstelle Zeppelinheim in nördlicher

Fahrtrichtung, etwa drei Kilometer vor dem Frankfurter Kreuz ein schwerer

Verkehrsunfall.

Hierbei geriet ein 20 jähriger Motorradfahrer aus Schwalbach (Taunus), aus

bisher ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab,

kollidierte dort mit einer Warnbake einer Arbeitsstelle, stürzte und schleuderte

anschließend über alle vier Fahrspuren nach rechts und blieb schwer verletzt auf

der Standspur liegen. Wie durch ein Wunder kollidierte er hierbei mit keinem

weiteren Verkehrsteilnehmer, obwohl die BAB zu diesem Zeitpunkt ein sehr hohes

Verkehrsaufkommen aufwies.

Eine zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrende Ärztin leistete sofort 1.

Hilfe, bis ein Notarzt, mehrere Rettungswagen, das THW und mehrere

Polizeistreifen der Autobahnpolizei Südhessen vor Ort eintrafen.

Von den dort vorhandenen vier Fahrspuren der BAB 5, waren für ca. 45 Minuten

drei Fahrspuren gesperrt. Es entstand Rückstau in unbekannter Länge. Der schwer

verletzte Motorradfahrer wurde durch einen Rettungswagen ins Uniklinikum

Frankfurt am Main verbracht.