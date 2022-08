Wörth am Rhein (ots) – Am Freitag 05.08.22 wurde um 07:05 Uhr von Verkehrsteilnehmer ein Reh mitgeteilt, welches auf der Fahrbahn und im Grünstreifen der BAB 65 umher lief. Die eingesetzten Polizeikräfte hielten den Verkehr an und forderten das Reh zum Stehen bleiben auf. Dem kam das Tier jedoch nicht nach und flüchtete sofort. Durch die für Tierverfolgungen ausgebildeten Polizisten wurde die Flucht nach kurzer Zeit unterbunden.

Das Reh ergab sich der polizeilichen Übermacht und lies sich im Anschluss unverletzt von den Polizeikräften wieder hinter einen Wildschutzzaun tragen. Dankbar blickte es mit seinen Rehaugen nochmals zu den Polizisten zurück, bevor es im Wald verschwand.