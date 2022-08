Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein 18-Jähriger bot in einer Online Autobörse sein Motorrad zum Kauf an. Ein möglicher Käufer zeigte Interesse und verlangte von dem 18-jährigen Verkäufer eine digitale Kopie des Personalausweises. Dann fragte er noch nach der Bankverbindung des Verkäufers. Zur Vertrauensbildung schickte er dem 18-Jährigen die Kopie seines Personalausweises.

Der 18-Jährige gab sodann auch seine Ausweisdaten preis.

Als der 18-jährige Verkäufer darauf bestand, das Geschäft in bar abzuwickeln, brach der Kontakt zu dem unbekannten Käufer ab.

Der 18-Jährige schöpfte nun Verdacht und wandte sich an die Polizei.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Ausweiskopie des angeblichen Käufers um eine gestohlene Identität. Die Ausweiskopie wurde in der Vergangenheit von Betrügern für Straftaten eingesetzt.

Die Polizei rät:

Schützen Sie Ihre Identität! Es gibt viele Wege, wie Kriminelle an die Daten ihrer Opfer kommen können. Betrüger verleiten die Opfer dazu, Daten selbst herauszugeben. Als Kaufinteressent getarnt oder mit einer gefälschten E-Mail sind nur zwei Beispiele, wie die Täter an Ausweisdaten, Kontoverbindungen, Passwörter und andere sensible Informationen gelangen können.

Die Initiative “Sicherer Autokauf im Internet” will Nutzer von Online-Autobörsen für Sicherheitsfragen rund um den Autokauf und Autoverkauf sensibilisieren.

Auf der Internetseite https://sicherer-autokauf.de informiert die Initiative über Betrugsmethoden und gibt Hilfestellungen, wie man sich besser vor Kriminellen schützen kann, beziehungsweise sicher einen Autohandel abschließt. |erf