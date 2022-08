Deutschland zählt seit jeher zu den Nationen, die immer wieder mit tollen sportlichen Ergebnissen aufwarten können. Unabhängig, ob es die Frauen, Männer oder auch bestimmte Disziplinen sind, können die deutschen Athleten und Sportler immer wieder tolle Höchstleistungen verbringen.

Aber auch deutsche Vereine können international immer wieder überzeugen. Im Zuge dieses Artikels wollen wir einen genauen Blick auf die wichtigsten Momente in der Sportgeschichte Deutschlands werfen und erklären, was diese so außergewöhnlich gemacht hat.

Champions League Finale 2013

Das Champions League Finale 2013 wird nicht nur denjenigen, die gerne Champions League Wetten abschließen, in Erinnerung geblieben sein. Der Grund hierfür ist, dass es das erste deutsch-deutsche Finale war, bei dem sich Borussia Dortmund und auch der FC Bayern München gegenüberstanden. Die Bayern gingen durch Mandzukic in Führung, aber Gündogan konnte mit einem Elfmeter den Rückstand egalisieren. Dramatisch wurde es jedoch als Robben, der ein Jahr zuvor noch als der Pechvogel der Bayern galt, das Siegtor schießen und zeigen konnte, dass deutsche Mannschaften internationales Top-Niveau haben.

Weltmeister 2014

Viele Experten sahen im deutsch-deutschen Champions League Finale den Beweis dafür, dass die deutschen Teams bereit für größeres waren. Und tatsächlich genau das sollte nur ein Jahr später eintreten, als die deutsche Nationalmannschaft den Traum vieler Deutscher erfüllen und den Titel in Brasilien holen konnte. Das war keinem europäischen Team zuvor gelungen und Deutschland konnte sich mit einem legendären 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien in die Geschichtsbücher schießen.

Tour de France geht das erste Mal an Deutschland

Im Juli 1997 ist es nach sehr langer Zeit endlich soweit und Jan Ullrich kann das Herz vieler Radfans in ganz Deutschland ein gutes Stück höher schlagen müssen. Der Grund hierfür ist sein Triumph bei der Tour de France, was zuvor keinem anderen deutschen Radfahrer gelungen ist. Der Triumph wird allerdings durch einen Dopingverdacht überschattet, welcher letztlich nicht bewiesen werden kann.

Golden Slam für Steffi Graf

Steffi Graf hat ebenfalls etwas geschafft, was zuvor niemand vor ihr schaffen konnte: den Sieg bei den vier Grand Slams in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York. Außerdem kürte sie sich noch mit dem Olympia-Gold in Seoul, was sie zu einer der besten Tennisspielerinnen der deutschen und internationalen Geschichte macht.

Boris Beckers Sieg in Wimbledon

Mit gerade einmal 17 Jahren schaffte Boris Becker es 1985 das Tennisturnier in Wimbledon zu gewinnen. Hierdurch war er nicht nur der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten, sondern hat auch Tennis so beliebt gemacht, wie es heute ist. Er beschreibt diesen Moment noch heute als seine persönliche Mondlandung.

Handball WM-Sieg der BRD 1978

Eine ebenfalls bemerkenswerte Geschichte ist der Handball WM-Sieg der BRD im Jahre 1978, welcher durch die bundesdeutschen Handballer rund um Trainer Vlado Stenzel erreicht werden konnte. Mit einer ungewöhnlichen Form der Vorbereitung wurden nämlich Kurt Klühspies und Heiner Brand ausgerechnet von DDR-Kapitän Wolfgang Böhne mithilfe leerer Bierdosen im Hotelzimmer eingeweiht, wie die Sowjets im Finale spielen würden. Die Vorbereitung verlief erfolgreich, denn die BRD konnte die UdSSR am nächsten Tag mit 20:19 schlagen und damit endlich den WM-Sieg nach Hause holen.

Wunder von Bern 1954

Natürlich darf in keiner sporthistorischen Auflistung Deutschlands das Wunder von Bern fehlen, bei dem eine deutsche Nation, die als Underdog galt, das Unmögliche machte und die übermächtig erscheinenden Ungarn entgegen aller Erwartungen doch noch schlagen konnte. Dieses sportliche Ereignis gilt noch heute als Inbegriff des sportlichen Höhepunkts der deutschen Fußballnationalmannschaft und wird immer und immer wieder ganz vorne genannt, wenn es um sporthistorische Momente in Deutschland geht.

Wie Sie sehen konnten, ist Deutschland eine wahre Sportnation, welche immer wieder für überraschende und beeindruckende Momente in den unterschiedlichsten Sportarten sorgt. Verdanken kann man all das der guten sportlichen Ausbildung, die in Deutschland bereits seit vielen Jahren Tradition hat.

Aber auch die deutsche Willensstärke konnte immer wieder eindrucksvoll zeigen, was möglich ist und auch bei den Olympischen Spielen, den Weltmeisterschaften der Leichtathletik sowie weiteren Wettbewerbern für Überraschungen und unvergessliche Momente sorgen, mit denen vorab möglicherweise keiner gerechnet hatte und die manchmal selbst die Buchmacher staunen ließ. Auch in Hinblick auf die Zukunft, wie beispielsweise mit der diesjährig stattfinden WM in Katar wird es mit Spannung zu verfolgen sein, inwiefern Deutschland wieder das Heft in die Hand nehmen und für tolle Überraschungen sorgen kann, an die wir uns in vielen Jahren noch erinnern werden können.