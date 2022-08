Diebe schlagen blitzschnell zu (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Dreiste Diebe haben am späten Mittwochabend 03.08.2022 in der Bremerstraße zugeschlagen. Innerhalb von nur einer Minute schnappten sich die Unbekannten ein Fahrrad und verschwanden damit. Der Eigentümer des Rades war als Fahrer eines Lieferservices unterwegs und hatte das Bike kurz nach 22 Uhr nur für einen Moment in Höhe der “Löwenburg” vor dem Gebäude und hinter einem weißen Fahrzeug abgestellt.

Nachdem er die Essensbestellung ausgeliefert hatte, war das Fahrrad weg als er zurück kam. Weit und breit war nichts mehr davon zu sehen. Der 20-Jährige wählte umgehend den Polizeinotruf und kam anschließend zur Anzeigenerstattung zur Dienststelle in der Logenstraße.

Von seinem Fahrrad konnte er allerdings lediglich sagen, dass es einen silbergrauen Rahmen hat und der Markenname “Drive” aufgedruckt ist.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Fahrrad wegfuhr, oder die Hinweise geben können, wo das Bike jetzt ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Opfer einer Schlägerei gesucht

Kaiserslautern (ots) – Sonntagnacht kam es auf dem Schillerplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 3-köpfige Personengruppe warf zunächst die Bestuhlung eines dortigen Lokals durch die Luft. Unvermittelt schlug einer der Männer mit der Faust einen vorbeilaufenden Passanten. Das Opfer stürzte und zog sich hierbei blutende Schürfwunden zu.

Bereits vor dem Eintreffen der Polizei hatte der Verletzte die Örtlichkeit verlassen. Drei Verdächtige konnten durch Zeugenhinweise unweit des Tatorts durch die Polizei kontrolliert werden, vom Opfer fehlte jedoch jede Spur.

Jetzt bittet die Polizei um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Opfer machen? Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631 369-2150 entgegen. |hac

Joint in der Tasche

Kaiserslautern (ots) – Zwei junge Männer, die mitten in der Nacht zu Fuß in der Pirmasenser Straße unterwegs waren, haben die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als die Polizeibeamten die 25 und 31-jährigen Männer gegen 02 Uhr ansprachen und einer Kontrolle unterzogen, stellte sich heraus, dass beide schon oft polizeilich aufgefallen sind, unter anderem in Verbindung mit Drogen.

Beide Männer machten auch den Eindruck, dass sie deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen, und bei der Durchsuchung ihrer Sachen wurde ein Joint gefunden. Die Zigarette wurde sichergestellt. Ihr “Besitzer” machte keine Angaben zur Sache. Auf den 25-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Zu tief ins Glas geschaut

Kaiserslautern (ots) – Weil er zu tief ins Glas geschaut hatte, war für einen E-Scooter-Fahrer in der Nacht zu Donnerstag die Fahrt beendet, bevor er sein Ziel erreichte. Eine Streife stoppte den Elektroroller kurz nach 03 Uhr in der Zollamtstraße, um den Fahrer zu überprüfen.

Dabei fiel den Beamten auf, dass der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ein erster Schnelltest zeigte einen Wert von 0,71 Promille.

Der Mann musste deshalb den Roller stehen lassen und für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Auf den 19-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. |cri

Turnschuhe und Jacke geklaut

Kaiserslautern (ots) – Dass mehrere Sachen aus dem Innenraum ihres Autos verschwunden sind, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Mittwoch 03.08.2022 festgestellt. Wie die 46-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, stand der Pkw über Nacht in der Katharinenstraße in Höhe des Hauses Nummer 33. Als sie am Morgen in den Wagen einstieg, fiel ihr auf, dass ihre Turnschuhe, ihre Regenjacke sowie eine Tasche mit diversen Gegenständen, die im Wagen lagen, nicht mehr da sind.

Aufbruchspuren wurden an dem Pkw nicht gefunden. Ob das Fahrzeug nicht verschlossen war oder die Täter möglicherweise das sogenannte “Keyless”-System überwanden, ist unklar. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag 21 Uhr und Mittwoch 07 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Tel:0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

“Fliegendes” Pkw-Gespann

Kaiserslautern/A 6 (ots) – Auf der A 6 Richtung Mannheim fiel der Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste ein Pkw mit Anhänger auf, welcher regelrecht über die Autobahn “flog”. Durch das mit Mess-und Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug wurde eine Geschwindigkeit von 148 km/h festgestellt.

Der Fahrer dürfte mit dem Anhänger lediglich maximal 80 km/h schnell fahren. Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens musste der 32-jährige ausländische Fahrer direkt vor Ort einen 3-stelligen Geldbetrag hinterlegen. Außerdem erwartet ihn ein zweimonatiges Fahrverbot.|ZVD

Einbruchversuch in Versöhnungskirche

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchversuchs in die Versöhnungskirche im Stadtteil Bännjerrück. Zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 9:30 Uhr, versuchten sich die Täter Zugang in die Kirche zu verschaffen. Den Unbekannten war es jedoch nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen.

Allerdings hinterließen die Einbrecher einen Schaden, den die Polizei auf mindestens 200 Euro schätzt. Die Ermittler sicherten Spuren und bitten um Hinweise: Wer hat rund um die Kirche in der Leipziger Straße Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Sachbeschädigung durch Flaschenwurf

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 03.08.2022 ereignete sich zur Mittagszeit in der Eisenbahnstraße eine Sachbeschädigung durch einen Flaschenwurf. Ein bisher unbekannter Täter warf eine Glasflasche gegen die Schaufensterscheibe eines leer stehenden Geschäftes. Die Scheibe wurde beschädigt, die Flasche zerbarst.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631 369-2150. |hac

Betrug mit Verkauf von Fußballtickets

Kaiserslautern (ots) – Am Montag meldete sich ein Fußballfan bei der Polizei, da er Opfer eines Betruges wurde. Der 30-Jährige entdeckte auf einem Verkaufsportal Karten für ein Fußballspiel. Das Opfer überwies absprachegemäß 100 Euro für die beiden Tickets. Die Eintrittskarten erhielt der Geschädigte jedoch nicht.

Vom mutmaßlichen Täter lag dem Fußballfan ein Bild dessen Personalausweises vor. Wie sich im Nachgang herausstellte, handelte es sich bei dieser Person jedoch nicht um den Täter. Die Ermittlungen der Polizei zur Aufklärung der Tat dauern an. |hac

Kreis Kaiserslautern

Motorradunfall durch Zusammenstoß mit einem Reh

Otterberg (ots) – Am Mittwoch 03.08.2022 kollidierte ein 58-Jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 387 zwischen Otterberg und Höringen mit einem Reh. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich Schürfwunden sowie eine Hüftverletzung zu. Zur weiteren Untersuchung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das ebenfalls verletzte Reh wurde von einem Jäger erlöst. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. |hac

Rund 16.000 Euro an Betrüger verloren

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Eine 35-Jährige ist im Internet Opfer von Betrügern geworden. Auf einer Videoplattform klickte die Frau einen Werbefilm für vermeintliche Geldanlagen an. Sie landete auf einer Internetseite und wurde aufgefordert, für weitere Informationen persönliche Daten anzugeben. Gesagt, getan. Am nächsten Tag erhielt die 35-Jährige einen Anruf.

Um ihr Geld anlegen zu können, erteilte ihr der angebliche Finanzberater genaue Instruktionen. Beispielsweise sollte sie 2 Konten bei ausländischen Banken beziehungsweise einem Zahlungsdienst eröffnen. Schließlich erfolgten die vermeintlich ersten Investitionen, und die Frau erhielt Informationen zur “Entwicklung” ihrer Anlage.

Weitere Anweisungen und verschiedene Geldtransfers folgten. Es wurden auch Zahlungen für angebliche Steuern und Versicherungen fällig, bevor ihr der “Kapitalgewinn” ausgezahlt werden könne.

Fast 16.000 Euro investierte die 35-Jährige, dann meldete sich der vermeintliche Finanzberater nicht mehr. Der Kontakt brach ab.

Die Frau verlor ihr Erspartes an Betrüger. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf