Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 03.08.2022 gegen 09 Uhr, wollten Polizeibeamte vier Männer in der Yorckstraße kontrollieren. Bei der Kontrolle versuchte ein 20-Jähriger einem Polizisten die zuvor ausgehändigten Ausweisdokumente wieder wegzunehmen. Nachdem er durch einen weiteren Polizisten weggezogen wurde und hinfiel, zog er ein Messer und ging in Richtung des Beamten.

Der Polizist konnte den 20-Jährigen zu Boden bringen, fesseln und ihm das Messer abnehmen. Der 20-Jährige muss sich nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten am Mittwoch 03.08.2022 zwischen 06-19 Uhr in eine Wohnung am Goerdelerplatz einzubrechen und beschädigten hierbei die Wohnungstür. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Vorsicht – Falsche Polizeibeamte unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 03.08.2022 gegen 20 Uhr, erschienen 2 Unbekannte bei einem Ehepaar zu Hause in der Sedanstraße. Die Unbekannten gaben sich als Kriminalbeamte aus und zeigten auch eine Kripo-Marke. Unter dem Vorwand in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden, forderten die Unbekannten das Ehepaar auf nachzusehen, ob deren Wertsachen in Sicherheit seien.

Das Ehepaar schöpfte Verdacht und forderte die falschen Polizeibeamten auf das Grundstück zu verlassen. Sie liefen dann in Richtung Sternstraße davon.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, sehr groß, kräftige Statur, schwarzer Vollbart, war bekleidet mit einem dunkelblauen Hemd

Täter 2: weiblich, kleiner als der Mann, blondes Haar, bekleidet mit kariertem Rock.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich auch vor Betrügern an der Haustür zu schützen:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. -Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Wenn Sie bedrängt werden oder sich bedroht fühlen, rufen Sie den Polizei Notruf 110.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.