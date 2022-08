Angeblicher Bitcoinhandel – Sachschaden über 30.000 EUR

Lingenfeld (ots) – Zu einem Betrug über die Internetplattform Facebook kam es zwischen Ende Juli und Anfang August. In einer Internetannonce versprach der Täter hohe Gewinne im Handel mit Bitcoins. Man müsse lediglich hohe Geldbeträge an eine Bank in Irland überweisen.

Die 59-jährige Geschädigte veranlasste daraufhin Überweisungen von mehr als 30.000 EUR. Ein Gewinn blieb allerdings aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Brand

Bellheim (ots) – Am Mittwoch 03.08.2022 kurz nach 17 Uhr meldeten mehrere Personen einen Waldbrand neben der Landstraße L509 zwischen Bellheim und der B9. Die Feuerwehr hatte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle. Die Ursache steht bislang nicht fest.

Bitte werfen sich angesichts der andauernden Trockenheit keine glühenden oder brennenden Gegenstände weg.

Betrüger versucht es erneut

Germersheim (ots) – Bereits am Dienstag 02.08.2022 berichtete die Polizei Germersheim über einen Betrugsversuch, bei dem sich ein unbekannter Beschuldigter über WhatsApp als Sohn einer 61-jährigen Geschädigten ausgab und dabei mehr als 3.000 EUR erbeutete.

Gestern meldete sich der Betrüger erneut und forderte den gleichen Geldbetrag wie am Vortag, da die vorige Überweisung angeblich fehlschlug. Die Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei.

Diese leitete ein weiteres Ermittlungsverfahren ein.