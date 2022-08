Ladendiebe gestellt

Speyer (ots) – Am Mittwoch 03.08.2022 gegen 17:30 Uhr entnahm eine 21-jährige Frau in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße mehrere Parfumflaschen und steckte diese in ihre Handtasche. Gleichzeitig stand ein 41-jähriger Mann “Wache”, indem er so tat als würde er eine Zeitschrift lesen. Er beobachtete jedoch die Mitarbeiter des Kaufhauses.

Anschließend liefen beide Personen ohne die Waren zu bezahlen durch den Kassenbereich. Ein Mitarbeiter beobachtete die Tathandlung, nahm fußläufig die Verfolgung auf und informierten die Polizei.

Im Rahmen einer Fahndung konnten die eingesetzten Beamten die Tatverdächtigen in der Bahnhofstraße ausmachen. Dort kontrollierten die Beamten die beiden Personen und durchsuchten ihre mitgeführten Gegenstände. Die Beamten fanden insgesamt 6 Parfüms im Wert von 448 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Einbruch in eine Tanzschule

Speyer (ots) – Am Donnerstag 04.08.2022 gegen 03:35 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Tanzschule in der Raiffeisenstraße ein. Im Innern wurde eine Tür gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter wurden bei der Tatausführung vermutlich durch einen akustischen Alarm gestört und flüchteten. Es wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen nichts entwendet.

Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.