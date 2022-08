58-Jähriger fährt auf Sattelzug auf – 3 Personen verletzt

A 61/Stromberg (ots) – Aus bislang nicht bekannter Ursache prallte ein 58-jähriger Fahrer eines VW-Busses am 3.8.2022 gegen 20:20 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Stromberg auf einen LKW. Der Mann war mit seiner 18-jährigen Tochter und seinem 15-jährigen Sohn in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs, als er plötzlich von der linken Spur nach rechts abkam und auf einen dort etwas nach vorne versetzt fahrenden Sattelzug auffuhr.

Durch den Aufprall wurde der 58-Jährige leicht verletzt. Die Tochter als Beifahrerin wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die junge Frau war zunächst hinter dem Armaturenbrett eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 15-jährige Sohn, der auf der Rückbank gesessen hatte, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde jedoch wie sein Vater auch, zu weiteren medizinischen Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Den 59-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. An seinem LKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Den Sachschaden am VW-Bus schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro. Der VW-Bus musste abgeschleppt werden.

Polizisten der Polizeiautobahnstation in Gau-Bickelheim sowie der Polizei Bad-Kreuznach und Bingen waren im Einsatz. Ebenso 1 Rettungshubschrauber, 3 RTW, 1 Notarztwagen sowie die Feuerwehren Bingen und Stromberg. Die zuständige Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ermittelt nun, wie es zum Unfall kommen konnte.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Brandursache geklärt

Hargesheim (ots) – Die Brandursache bei dem Hausbrand vom Donnerstag 28.07.2022 gg. 19:00 Uhr in Hargesheim ist geklärt. Brandursache dürfte den Ermittlungen der KI Bad Kreuznach zu Folge fahrlässiger Umgang mit offenem Feuer durch eines der anwesenden Kinder gewesen sein.

Wegen der Strafunmündigkeit werden keine weiteren Ermittlungen getätigt.