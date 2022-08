Frankfurt: Frankfurt City Triathlon 2022 – Verkehrshinweise der Polizei

Frankfurt (ots) – (dr) Am kommenden Sonntag, den 07. August 2022, findet der 12.

Frankfurt City Triathlon statt.

Im Laufe des Vor- und Nachmittages werden an der Strecke um den Langener Waldsee

sowie folgend im und um das Stadtgebiet von Frankfurt am Main aufgrund von

Straßensperrungen teils erhebliche Einschränkungen im Straßenverkehr erwartet.

Es wird gebeten die betreffenden Bereiche weiträumig zu umfahren.

Folgende Bereiche werden ab 05:00 Uhr bis 14:00 Uhr von Straßensperrungen

betroffen sein:

B 44 vom Langener Waldsee nach Frankfurt bis zum Mainkai

BAB 3, beide Autobahnanschlussstellen Frankfurt-Süd (bis etwa

12:30 Uhr):

o Fahrtrichtung Köln, AS Frankfurt-Süd in Fahrtrichtung Frankfurt-Stadtmitte

(die Zufahrt zum Flughafen Frankfurt/Main ist möglich)

o Fahrtrichtung Würzburg, AS Frankfurt-Süd (komplette Sperrung) B 43 in Richtung Frankfurt Schwanheimer Ufer, Schwanheimer Brücke, Mainzer Landstraße,

Camberger Brücke, Gutleutstraße und Untermainkai sowie Schaumainkai Die Friedensbrücke und die Untermainbrücke sind nur in

Fahrtrichtung Süden befahrbar.

In der Innenstadt werden die Straßensperrungen im Zusammenhang mit dem Frankfurt

City Triathlon nach Beendigung sukzessive aufgehoben. Mit Verkehrsbehinderungen

ist voraussichtlich bis 16:00 Uhr zu rechnen.

Über die interaktive Karte des Veranstalters erhalten Sie weitere Informationen:

https://www.frankfurt-city-triathlon.de/verkehrshinweise/

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Frankfurt City Triathlon

ein gutes Gelingen! (D600)

Bundesautobahn 661: Trunkenheitsfahrt endet in Vollbrand

Frankfurt (ots) – (lo) Am Donnerstag (04.08.2022) gegen 04:40 Uhr ereignete sich

ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 661 in Höhe des Autobahnkreuzes Bad

Homburg in Richtung Oberursel.

Der 21-jährige Fahrer eines VW Multivans befuhr die A661 in Richtung Oberursel.

Auf Höhe des Zubringers in Richtung A5 prallte er ohne Fremdeinwirkung in den

dortigen Fahrbahnteiler und von dort aus in die linke Leitplanke. Er konnte sich

aus dem Unfallfahrzeug selbst befreien. Einige Augenblicke später fing der Pkw

an zu brennen, er brannte vollständig aus. Durch die Trümmerteile auf der A661

entstand an einem weiteren Auto der Marke Mercedes-Benz ebenfalls ein

Sachschaden.

Der 45- jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher trug

leichte Verletzungen davon.

Die Streife begleitete ihn für Folgemaßnahmen in das Krankenhaus. Es konnte im

Rahmen eines Atemalkoholtestes ein Wert von rund 1,7 Promille festgestellt

werden. Er muss sich wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr

verantworten.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Strecke in Richtung

Oberursel wurde zweimal für jeweils 15 Minuten vollgesperrt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Bereits am Freitag, den 29. Juli 2022, ereignete sich in

der Elbestraße ein Vorfall, bei dem ein 39-jähriger Mann von mehreren Tätern

festgehalten und ausgeraubt wurde. Einer der Täter, 45 Jahre alt, konnte von

einer Streife festgenommen werden. Die Polizei sucht nun nach drei Zeugen,

welche offenbar die Tat beobachtet haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der 39 Jahre alte Geschädigte gegen

04:35 Uhr in der Elbestraße auf, als in Höhe der Hausnummer 57 mehrere Personen

auf ihn zugekommen seien. Unvermittelt hätten ihn mindestens drei Täter zu Boden

gebracht und festgehalten. Währenddessen seien ihm seine Geldbörse mit einer

Bank- und einer Versicherungskarte sowie 150 Euro Bargeld geraubt worden. Im

Anschluss der Tat seien die Täter in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Einer der Täter, welcher eine Glatze hat und mit einem weißen T-Shirt und einer

schwarzen Hose bekleidet war, flüchtete sich nach Angaben von drei zu diesem

Zeitpunkt anwesenden Sicherheitsleuten in eine nahgelegene Straße. Dieser konnte

von alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden. Die Zeugen hatten sich

jedoch bei der Festnahme des Tatverdächtigen wieder entfernt, sodass keine

Personalien feststehen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu den unbekannten

Tätern machen können, insbesondere die drei Sicherheitsleute, sich unter der

Rufnummer 069 / 755-53111 zu melden.

Frankfurt-Bornheim: Raub an der Hauseingangstür

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwochmittag (03.08.2022) raubten zwei unbekannte

Täter in der Karl-Albert-Straße einem 79-jährigen Mann die Goldkette vom Hals.

Der Geschädigte begab sich gegen 14:10 Uhr zu Fuß von der U-Bahn Haltestelle:

„Eissporthalle“ zu seiner Wohnanschrift. An der Hauseingangstür angekommen,

überwältigte ihn ein bis dato unbekannter Mann von hinten, drückte ihn an den

Schultern zu Boden und riss ihm die Goldkette vom Hals. Während der Tat stand

nach Aussage des Geschädigten eine weitere Person in der Nähe und hielt Ausschau

nach möglichen Zeugen.

Nach der erfolgreichen Tat flüchteten beide in unbekannte Richtung. Der

Betroffene blieb unverletzt und konnte den Täter, der die Goldkette stahl, wie

folgt beschreiben.

190 cm groß, schlank, schwarze Haare und war zur Tatzeit bekleidet, mit einem

weißen Hemd und einer weißen Hose.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 53110 in Verbindung zu setzen oder

sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Schwanheim: Festnahme nach versuchter Brandstiftung

Frankfurt (ots) – (th) Nach einem Zeugenhinweis konnte am Mittwochabend

(03.August 2022) ein Mann in unmittelbarer Nähe zur Staustufe in Schwanheim

festgenommen werden, wie er versuchte, mit seinem Feuerzeug eine Wiese in Brand

zu stecken. Dies konnte glücklicherweise durch die eintreffenden Polizeikräfte

im Ansatz unterbunden werden.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 19.00 Uhr, dass ein Mann mit seinem

Feuerzeug an einer trockenen Wiesenfläche in der Nähe der Staustufe in

Schwanheim zündele. Bei Eintreffen der Streife glühte eine handtellergroße

Fläche. Der 38jährige alkoholisierte Täter wurde festgenommen.

In der Nähe des Tatortes im Bereich des Schwanheimer Ufers sowie des Griesheimer

Stadtwegs kam es in zeitlich engem Zusammenhang zu zwei Brandstiftungen. Am

Schwanheimer Ufer brannte ein Gebüsch sowie eine Wiese; im Bereich des

Griesheimer Stadtwegs brannte eine kleinere Fläche am Wegrand. Zweimal musste

die Feuerwehr ausrücken. Inwiefern der festgenommene Mann für die Brände

verantwortlich ist, bedarf weiterer Ermittlungen durch das Fachkommissariat.

Frankfurt-Sossenheim: Raubüberfall in Wettbüro

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwochabend (03.08.2022) raubten zwei unbekannte

Täter Am Salusbach die dortige Filiale eines Wettbüros aus.

Gegen 21:50 Uhr betraten zwei bis dato unbekannte Personen, maskiert und mit

jeweils einem Messer bewaffnet, die Sportwettenfiliale. Die Intention war,

keinen Tippschein abzugeben, sondern die Tageseinnahmen und den Inhalt des

Tresores zu ergattern. Der 51-jährige Mitarbeiter musste der Aufforderung

nachkommen.

Die Räuber erbeuteten Bargeld in Höhe von ca. 7.550 Euro und das Smartphone der

Marke „Apple“ des Angestellten. Im Anschluss an die Tat flüchteten beide Räuber

in Richtung Osten. Da sich zur Zeit der Tat auch Personen im Nahbereich

aufhielten, konnte durch die Zeugen beobachtet werden, wie die Täter sich zu den

Parkplätzen des Kleingartenvereins Sossenheim e.V. begaben. Eine Fahndung

verlief negativ.

Die Beschuldigten können wie folgt beschrieben werden.

Schlanke Erscheinung trugen einen schwarzen Kapuzenpullover langarm, weiße FFP2

Masken, Handschuhe, beige Sporttasche und eine Geldkassette aus Metall.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 53110 in Verbindung zu setzen oder

sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Innenstadt: Raub nach Umarmung

Frankfurt (ots) – (lo) Am Donnerstag (03.08.2022) gegen 01:10 Uhr wurden zwei

Männer (50 und 27 Jahre) auf der Battonstraße mit Pfefferspray besprüht und

ausgeraubt.

Die beiden Geschädigten liefen nichtsahnend in Richtung Innenstadt, als

plötzlich zwei bislang unbekannter Männer an die beiden herantraten. Der

27-jährige Geschädigte wurde von einem der Tatverdächtigen von hinten umarmt.

Hierbei versuchte man, ihm die Geldbörse zu stehlen. Dies bemerkte er, wodurch

ein Kampf um das Portemonnaie ausbrach. In dieser Zeit sprühte der zweite Täter

dem 50-jährigen und dann dem 27-jährigen Mann Pfefferspray ins Gesicht. Die

Gunst der Stunde nutzten die Räuber und flüchteten mit dem Inhalt des

Geldbeutels (Bargeld in Höhe von 400 Euro) in unbekannte Richtung.

Neben dem Verlust des Bargeldes erlitten beide diverse Verletzungen. Des

Weiteren ging in der Kampfhandlung die Brille des 27-jährigen Geschädigten im

Wert von 860 Euro zu Bruch. Eine Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen

dauern an.

Die Beschuldigten können wie folgt beschrieben werden:

Der umarmende Mann ist 190 cm groß, schwarze Haare und war bekleidet mit einer

schwarzen Kappe und einem weißen T-Shirt. Der Pfefferspray sprühende Mann ist

170 cm groß, kurze, schwarze, gelockte Haare und war bekleidet mit einem

schwarzen T-Shirt und einer kurzen Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069-755 10100 in Verbindung zu setzen oder sich bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Sachsenhausen: Kind stürzt aus 3. Stock

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwochnachmittag (03. August 2022) stürzte in

Sachsenhausen im Bereich des Wendelsplatzes ein 5-jähriger Junge aus einem

Fenster im 3. Stock eines Mehrfamilienhauses. Das Kind überlebte schwerverletzt.

Durch Anwohner wurde über Notruf der Sturz eines Kindes aus großer Höhe eines

Mehrparteienhauses gemeldet. Die vor Ort eintreffenden Funkstreifen fanden den

schwerverletzten Jungen auf dem Vorplatz des Hauses liegend. Durch die

alarmierten Rettungskräfte wurde das Kind in eine Klinik verbracht; es schwebt

aktuell nicht in Lebensgefahr. Die Eltern des Jungen befanden sich zum Zeitpunkt

des Geschehens zu Hause im Homeoffice. Die zuständige Fachdienststelle ermittelt

wegen Verletzung der Fürsorgepflicht.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Diebstählen aus Autos

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Dienstag (02.August 2022) auf Mittwoch

(03. August 2022) konnte eine Zivilstreife einen 43-jährigen Mann festnehmen,

nachdem dieser zuvor mehrere Gegenstände aus einem parkenden Auto entwendete

hatte.

Die Polizeikräfte beobachteten den Mann, wie er im Bereich des Sachsenhäuser

Landwehrwegs und des Hainer Wegs an den Türgriffen der dort parkenden Fahrzeuge

zog, bis er schließlich ein offenes Fahrzeug fand. Aus diesem entwendete er

mehrere Gegenstände, u.a. Kleidung und Sonnenbrillen. Im Anschluss rannte er zu

einem vorbeifahrenden Nachtbus und stieg ein. Die Fahrt des Busses wurde durch

einen hinzugerufenen Streifenwagen gestoppt, und der Täter wurde widerstandslos

festgenommen.

Im Nachgang durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass der polizeibekannte und aus

dem Drogenmilieu stammende Mann auch für einen weiteren Diebstahl aus einem PKW

in der Nähe des Tatortes verantwortlich ist.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Versuchte Gefangenenbefreiung und Angriff auf Polizeibeamte nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwochnachmittag (03. August 2022) kam es im

Bahnhofsviertel im Bereich Kaisersack nach Festnahmen wegen Taschendiebstahls zu

einer versuchten Gefangenenbefreiung sowie einem tätlichen Angriff auf einen

Polizeibeamten. Der Polizist blieb unverletzt. Der Angreifer konnte ebenfalls

festgenommen werden.

Im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung der Eigentums- und Gewaltkriminalität

waren zivile Polizeikräfte im Frankfurter Bahnhofsviertel eingesetzt. Diese

konnten gegen 13 Uhr den Diebstahl eines Mobiltelefons durch zwei Jugendliche

beobachten. Einer der beiden 16- und 17-jährigen Täter konnte unmittelbar im

Anschluss an die Tat widerstandslos festgenommen werden; die Festnahme des

zweiten Tatverdächtigen folgte kurz darauf im Kaisersack.

Diese Festnahme nahmen mehrere Personen aus dem Umfeld zum Anlass, sich mit dem

Festgenommenen zu solidarisieren. Ein Übergriff konnte durch die eingesetzten

Polizeikräfte verhindert werden. Ein 20-Jähriger aus dieser Gruppe versuchte

dabei, einem Polizeibeamten ins Gesicht zu treten. Dies scheiterte daran, dass

der Angreifer bei dem Versuch ausrutschte.

Während des anschließenden Fluchtversuchs bedrohte er den nacheilenden

Polizeibeamten mehrfach mit einer Glasflasche. Die Flucht endete mit der

Festnahme in der Eingangshalle des Hauptbahnhofs.

Drohung mittels abgebrochener Glasflasche nach Körperverletzung

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei konnten am gestrigen

Mittwochabend gegen 17:45 Uhr einen 40-jährigen wohnsitzlosen Mann nach einer

Körperverletzung und Drohung mittels einer abgebrochenen Glasflasche am

Hauptbahnhof Frankfurt festnehmen.

Der Mann wurde durch Mitarbeiter der DB Sicherheit dabei beobachtet, wie er

Reisende im Hauptbahnhof Frankfurt vermehrt anbettelte und daraufhin durch die

Sicherheitskräfte aus dem Bahnhof verwiesen. Dieser Aufforderung kam der Mann

jedoch nur widerwillig nach, sodass er nach draußen verbracht wurde. Hierauf

reagierte der 40-Jährige unvermittelt mit einem Schlag ins Gesicht eines

Mitarbeiters der DB Sicherheit, der sich wiederum mit einem Faustschlag zu Wehr

setzte. Der wohnsitzlose Mann ging durch den Schlag kurzeitig zu Boden, stand

wieder auf, griff nach einer abgebrochenen Glasflasche und drohte hiermit.

Die Mitarbeiter der DB Sicherheit ignorierten dies und begaben sich in Richtung

der Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin wurde eine Streife der Bundespolizei

über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und der 40-jährige Mann durch die

Beamten zeitnah festgenommen. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Brand eines Wohnmobils auf der Autobahn 661

Frankfurt am Main (ots)

In der vergangenen Nacht brannte auf der Autobahn 661 zwischen der Anschlussstelle Frankfurt Nieder-Eschbach und dem Bad Homburger Kreuz ein Wohnmobil.

Um 4.45 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug kurz vor dem Bad Homburger Kreuz gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Wohnmobil in Vollbrand. Das Feuer wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Dem Brand vorausgegangen war vermutlich ein Verkehrsunfall. Dabei wurde der Fahrer des Wohnmobils verletzt. Der Fahrer wurde vom ebenfalls anwesenden Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 6.00 Uhr beendet. Über Schadenhöhe und Unfallursache liegen keine Informationen vor. Die Berufsfeuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Ebenso war ein Rettungswagen eingesetzt.