Mit Leichtkraftrad von der Fahrbahn abgekommen

Um 11:45 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 16-Jähriger aus Hann. Münden die Grebendorfer Straße von Neuerode kommend in Richtung Grebendorf. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Leichtkraftrad zu Fall, wodurch sich der 16-Jährige leicht verletzte und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus nach Eschwege gebracht wurde. Am dem Krad brach die Verkleidung, die Spiegel wurden abgerissen. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Wildunfälle

Um 03:57 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3227 zwischen Waldkappel und Spangenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Kurz darauf (04:00 Uhr) kam es auf der B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen zu einem weiteren Wildunfall, nachdem ein Fuchs von dem Pkw eines 50-Jährigen aus Wiesenfeld erfasst wurde. Der Fuchs lief anschließend noch davon; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Einbruch in Gartenhaus

In der Nacht vom 02./03.08.22 begaben sich unbekannte Täter auf ein Gartengrundstück am „Werdchen“ in Eschwege. Dort wurde ein Gartenhaus aufgebrochen und aus diesem drei Power-Banks und eine Musikbox gestohlen. Der gesamte Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 19:50 Uhr fuhr gestern Abend ein 66-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw von Hessisch Lichtenau in Richtung Friedrichsbrück. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR an dem Pkw entstand. Das Reh verendete am Unfallort.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

20.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Mittag, um 13:11 Uhr, auf der L 3237 zwischen Witzenhausen und Kleinalmerode ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 82-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw hinter dem Pkw einer 48-Jährigen aus Gudensberg her, den sie dann beabsichtigte zu überholen. Die vorausfahrende 48-Jährige beabsichtigte jedoch nach links abzubiegen und verringerte aus diesem Grund ihre Geschwindigkeit und blinkte entsprechend. So kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden und dem überholenden Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde die 48-Jährige leicht verletzt und zog sich eine Fingerfraktur zu.

Fahrraddiebstahl

Am Bahnhof in Witzenhausen übergab gestern Abend, um 21:51 Uhr, ein 22-Jähriger aus Witzenhausen sein Fahrrad an eine ihm unbekannte Person, mit der Bitte kurz darauf aufzupassen, da er nur ganz kurz etwas im Bahnhof erledigen müsse. Kurz darauf sah er dann, wie der Unbekannte mit seinem Fahrrad in den Zug der Cantus in Richtung Neu-Eichenberg – mit Fahrziel Erfurt – stieg. Alle Versuche sein Fahrrad noch zurückzubekommen verliefen negativ. Auch die am Abend noch eingeleitet Fahndungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und der Polizei in Niedersachsen führten weder zum Auffinden des Fahrrades noch zum Tatverdächtigen. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 bis 190 cm groß und von schlanker Gestalt, afrikanisches Äußeres. Er trug ein schwarz-weißes Basecap. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein gelb-oranges Fahrrad der Marke „Diamant“ mit zwei schwarzen Satteltaschen. Schaden: 1200 EUR. Hinweise: 05651/9250.