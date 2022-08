Streit in Straßenbahn wegen Füßen auf dem Sitz endet mit Körperverletzung: Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Mitte: Ein Streit in einer Straßenbahn endete am gestrigen Mittwochabend am Kasseler Königsplatz mit einer Körperverletzung. Wie der dabei verletzte 73-Jährige aus Kassel der gerufenen Streife des Reviers Mitte schilderte, war er gemeinsam mit seiner Frau gegen 22:30 Uhr in einer vom Halitplatz in Richtung Innenstadt fahrenden Tram unterwegs. Hierbei sei er in der Bahn in einen verbalen Streit mit einem Pärchen geraten, das die Füße auf den Sitzen abgelegt hatte. Als alle am Königsplatz in eine andere Bahn umsteigen wollten, soll ihn die unbekannte Frau zunächst mit aller Kraft auf den Fuß getreten haben. Daraufhin wehrte er sich und wurde anschließend von ihr mit dem Handy in der Hand auf die Schläfe geschlagen, so der 73-Jährige. Danach stieg das Pärchen in eine Straßenbahn Richtung Baunatal. Das Opfer erlitt bei dem Angriff eine blutende Platzwunde, die vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Die sofort eingeleitete Fahndung nach der Täterin verlief ohne Erfolg. Es soll sich um eine 1,65 Meter große Frau gehandelt haben, die eine Shorts, ein schwarzes Spaghettiträger-Top und schwarze Schuhe mit weißen Applikationen getragen haben soll. Sie und ihr Begleiter hatten einen braunen Hund dabei, der ein Metallhalsband trug. Nach ersten Ermittlungen hatte das Pärchen die Bahn im Bereich Oberzwehren verlassen, wo sich die Spur verliert.

Wer Hinweise zu der Körperverletzung geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Auf gerade gestohlenem E-Scooter mit geknacktem Schloss in der Hand Streife begegnet: 28-Jähriger festgenommen

Kassel-Mitte: Noch bevor ein Mann aus Kassel am gestrigen Mittwochabend den Diebstahl seines E-Scooters in der Kasseler Innenstadt bemerkte, hatte eine Streife der Polizei den Dieb auf dem Elektroroller bereits festgenommen. Da der 28-jährige Tatverdächtige unter dem Einfluss von Kokain stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Der bereits hinreichend polizeibekannte Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Wie die Beamten der Documenta-Wache berichten, waren sie gegen 18:30 Uhr zu Fuß auf Streife in der Innenstadt unterwegs, als ihnen an der Bushaltestelle in der Mauerstraße auf dem Gehweg der E-Scooter-Fahrer in rasantem Tempo entgegenkam. Eine schlüssige Erklärung, warum er ein aufgebrochenes Fahrradschloss in der Hand hielt, konnte der 28-jährige Fahrer bei der anschließenden Kontrolle nicht abgeben, weshalb die Polizisten ihn und den Roller mit auf das Revier nahmen. Dort räumte der Mann schließlich ein, dass er nur wenige Augenblicke vor der Polizeikontrolle in der Hedwigstraße das Schloss geknackt und den damit gesicherten E-Scooter gestohlen hatte. Als der Besitzer des Elektrorollers am Abend auf das Revier kam und den Diebstahl anzeigen wollte, staunte er nicht schlecht, als er den sichergestellten E-Scooter sofort in Empfang nehmen konnte. Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen dauern an.

Einbruch in Freibad-Kiosk: Kripo sucht Zeugen in Lohfelden

Lohfelden (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in einen Kiosk im Lohfeldener Freibad im Waldauer Weg eingebrochen. Die Täter hatten zwischen 00:30 Uhr und 08:15 Uhr ein Fenster mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam aufgebrochen und waren so in den Kiosk eingestiegen. Mit ihrer Beute, mehreren Kartons Eis, Trinktüten sowie einem geringen Betrag Wechselgeld, flüchteten die Einbrecher schließlich in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.