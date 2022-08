Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Bad Hersfeld. Am Dienstag (02.08.), gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Mann aus Friedewald mit einem Skoda Fabia die Hainstraße in Fahrtrichtung Eichhofstraße und beabsichtigte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in den Hubertusweg abzubiegen. Beim Abbiegen stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden 40-jährigen Motorradfahrer aus Rotenburg an der Fulda zusammen. Der Motorradfahrer überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei wurde der Mann aus Rotenburg schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Alleinunfall

Kirchheim. Am Mittwoch (03.08.), gegen 17:20 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau aus Spangenberg mit einem VW Polo die Bundesstraße 454 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Anschlussstelle Bundesautobahn 7 / Kreisstraße 32. In Höhe der Unterführung der Bundesautobahn 7 kam die Frau mit ihrem Polo aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Leitplanke. Es entstand Schaden in Höhe von circa 4.750 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (03.08.), gegen 17 Uhr, stellte ein 48-jähriger Mann aus Bebra seinen grauen BMW 420d am linken Fahrbahnrand in der Dudenstaße in einer Parkbucht ab. Als der Mann gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass es vorn Beschädigungen aufwies. Vermutlich ist ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer beim Zurücksetzen gegen den grauen BMW gestoßen und hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es entstand Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am 31. Juli, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Dacia Dokker die Landesstraße von Eichelsachsen herkommend in Richtung Glashütten. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchfuhr anschließend den Straßengraben und prallte gegen einen Wasserdurchlass aus Beton. Die 29-Jährige und ihr 35-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Einbruch in Wäscherei und Ausbildungsanstalt

Fulda. Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Mittwoch (03.08.) je eine Fensterscheibe einer Wäscherei und einer Ausbildungsanstalt in der Ratgarstraße. Anschließend betraten die Unbekannten die beiden Gebäude und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Es entstand darüber hinaus Gesamtsachschaden von rund 2.700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kellerraum aufgehebelt

Fulda. Die Tür eines Kellerraums eines Wohnkomplexes in der Leipzigerstraße hebelten Unbekannte in der Zeit von Montagabend (01.08.) bis Mittwochnachmittag (03.08.) auf. Ob etwas aus den Räumlichkeiten entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Auch die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrparteienhaus

Fulda. Ein Mehrparteienhaus in der Marienstraße wurde in der Zeit von Donnerstag (28.07.) bis Mittwoch (03.08.) Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter betraten das Gebäude auf bislang unbekannte Art und Weise und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. Unbekannte öffneten ein Fenster eines Einfamilienhauses im Mazedonenweg gewaltsam und gelangten so in den Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Die Polizei Osthessen gibt Tipps zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls:

Auch im Sommer bieten sich Einbrechern günstige Tatmöglichkeiten. In dieser Jahreszeit ereignen sich Einbrüche mitunter tagsüber und nicht selten während längerer Abwesenheiten von Bewohnerinnen und Bewohnern oder in der Dämmerung am Abend. Insbesondere im Zeitraum der Schulferien eröffnen sich den Langfingern mühelos Tatgelegenheiten, beispielsweise durch die Wahrnehmung von überfüllten Briefkästen, geschlossenen Rollläden, dauerhaft vor dem Haus geparkten Fahrzeugen und Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken.

Vor diesem Hintergrund bieten Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung der Polizei Osthessen interessierten Privat- und Geschäftspersonen kostenlose Beratungen an und informieren über geeignete Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen. Hierbei suchen sie auch die entsprechenden Örtlichkeiten persönlich auf, analysieren Schwachstellen und geben Tipps, wie zum Beispiel Fenster oder Türen noch besser gesichert werden können. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie von der weiteren Tatausführung ablassen.

Die Ansprechpartner unserer kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

stehen Ihnen gerne telefonisch jederzeit für Fragen zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang folgende Tipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt,

öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem

Anrufbeantworter)

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

35-Jähriger nach Wohnungseinbruch festgenommen – Eine weitere Person flüchtig

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

35-Jähriger nach Wohnungseinbruch festgenommen – Eine weitere Person flüchtig

Petersberg. Am späten Dienstagabend (02.08.) nahmen Beamte der Fuldaer Polizei einen 35-jährigen Mann fest, nachdem dieser zuvor in ein Einfamilienhaus in der Thüringer Straße im Ortsteil Margretenhaun eingebrochen war.

Gegen 23.20 Uhr informierte ein aufmerksamer Nachbar die Einsatzkräfte über einen lauten Knall und Taschenlampenlichter in dem Wohnhaus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Räume des Gebäudes bereits durchsucht und mehrere Türen aufgehebelt worden. Eine etwa 1,80 Meter große, männliche Person mit dunkler Kleidung und dunkler Kopfbedeckung flüchtete umgehend fußläufig durch den rückwärtigen Garten des Grundstücks in unbekannte Richtung, als sie die Polizistinnen und Polizisten wahrnahm. Einen weiteren 35-jährigen Mann aus Rumänien nahmen die Polizisten noch in dem Haus widerstandslos fest. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten unweit des Tatortes, in der Lindenstraße, zudem das Fahrzeug des Festgenommenen – einen schwarzen Audi mit rumänischen Kennzeichen – fest und beschlagnahmten dieses.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der 35-Jährige am Mittwochnachmittag (03.08.) einem Richter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann wurde anschließend in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei in Fulda im Zusammenhang mit dem Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie der Identifizierung des zweiten flüchtigen Tatverdächtigen dauern auch weiterhin an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Identität oder dem Aufenthaltsort des Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden im Bereich der Polizeistation Hilders

Am Mittwoch, 03.08.2022, kam es gegen 15:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der B458 zwischen Grabenhof und Dietges.

Eine 21-jährige Motorradfahrerin aus Petersberg wollte mehrere vorausfahrende PKW überholen. Bei dem Überholmanöver der Motorradfahrerin scherte einer dieser PKW ebenfalls aus, um einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Obwohl es zu keinem Zusammenstoß kam, musste die Motorradfahrerin dem PKW ausweichen, stürzte hierbei und rutschte in den Straßengraben.

Die Motorradfahrerin wurde hierdurch schwer verletzt.

Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro.

Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unfallverursachenden PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen – Telefon: 06681-96120