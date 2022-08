Bergstrasse

Rimbach-Zotzenbach: Farbschmierereien an Schule/2000 Euro Schaden

Rimbach (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (04.08.) Teile der

Fassade und Fenster der Waldhufenschule in der Schulstraße mit Farbe besprüht.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei

ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim unter

der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Heppenheim: Motorroller-Fahrer mit über zwei Promille

Heppenheim (ots) – Einen 31 Jahre alten Motorroller-Fahrer stoppten Beamte der

Polizeistation Heppenheim in der Nacht zum Donnerstag (04.08.), kurz vor 4.00

Uhr, in der Lorscher Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann

deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend

über zwei Promille an. Der 31-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und

musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Darmstadt

Polizei stellt Fahrrad sicher

Bereits am Samstag, den 11. Juni, wurde das Fahrrad durch Polizisten vom 1. Polizeirevier im Herrngarten sichergestellt.

Dort kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen Mann, der ein schwarz, silbernes Rennrad der Marke Cube mit sich führte. Im Zuge der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass das Fahrrad im Rahmen eines Diebstahldelikts entwendet wurde. Daraufhin stellte die Streife das Bike sicher.

Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer nicht ermittelt werden. Falls Sie wissen, wem das Rad gehört oder ihr persönliches Eigentum wiedererkennen, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 35 in Darmstadt, unter der 06151 969-0.

Darmstadt-Dieburg

Unbekannte brechen in Schulgebäude ein / Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (3.8.) wurde in der Hügelstraße

in ein Schulgebäude eingebrochen. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die Täter

in das Gebäude und durchsuchten verschiedene Räume.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie Beute gemacht

haben. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Hinweise zum Sachverhalt werden vom Kommissariat 41 bei der Polizei in

Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegengenommen.

Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Mühltal, Nieder-Ramstadt (ots) – Am Mittwoch (3.8.) gelangten unbekannte Täter,

zwischen 11 und 13 Uhr, in der Eberstädter Straße, in eine Wohnung und

entwendeten mehrere Gegenstände.

Die ungebetenen Gäste verschafften sich Zutritt in die Wohnräume und hielten

Ausschau nach potentieller Beute. Die Täter erbeuteten verschiedene

Schmuckstücke und Bargeld. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere tausende

Euro geschätzt. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Falls Sie zu dieser Zeit verdächtige Personen gesehen haben oder andere

sachdienliche Hinweise liefern können, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat K21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 – 0.

Blumengeschäft im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Alsbach (ots) – Zwischen Samstag (30.7.) und Mittwoch (3.8) brachen unbekannte

Kriminelle in einen Blumenladen in der Bergstraße ein. Hierzu schlugen die Täter

eine Scheibe des Geschäfts ein.

Anschließend verschafften sie sich von den Geschäftsräumen Zugang zu einer

anliegenden Wohnung und durchwühlten dort mehrere Räume. Was sie alles

erbeuteten, muss im Rahmen der Ermittlungen noch in Erfahrung gebracht werden.

Falls Sie in dem genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder

sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151 969 – 0.

Polizei sucht Unfallverursacher sowie Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots) – Ober-Ramstadt: Am Freitag (03.08.) gegen 19:20 Uhr kam es

im Einmündungsbereich „Brückengasse“ Ecke „Darmstädter Straße“ zu einem

Zusammenstoß zwischen einem dunkelblauen Auto und einem Fahrradfahrer. Der

Fahrradfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hierbei wurde das Auto

im Bereich der Beifahrerseite beschädigt.

Gegen 19:25 Uhr trafen beide oben genannten Verkehrsteilnehmer erneut

aufeinander. Hierbei soll der der oben genannte Fahrradfahrer in der

„Darmstädter Straße“ (in Höhe der „Adlergassse“) das oben genannte dunkelblaue

Auto auf der linken Seite überholt haben. Hierbei kam es einem weiteren

Zusammenstoß, sodass der Radfahrer zu Boden stürzte. Auch hier entfernte sich

der Fahrradfahrer vom Unfallort. Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß im Bereich

der Fahrerseite beschädigt.

Bei dem Radfahrer soll es sich um einen Mann im Alter von schätzungsweise 30-35

Jahren handeln. Der Radfahrer kann weiterhin wie folgt beschrieben werden:

Größe: ca. 160-165 cm

Statur: normal

Phänotyp: südeuropäisch

mittellange Haare

Hinweise auf den Unfallverursacher (Radfahrer) nimmt die Polizeistation

Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 entgegen.

Gross-Gerau

Odenwaldkreis

Michelstadt (Bremhof): 4500 Quadratmeter Waldfläche brennen

Am Donnerstag (04.08.), gegen 11.20 Uhr, meldete der Pilot eines Leichtflugzeuges einen Waldbrand zwischen Bremhof und der Landesgrenze zu Bayern.

Nach eingehender Suche fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Brandstelle mit Unterstützung von Waldarbeitern, welche die Feuerwehrleute anschließend zur Brandstelle lotsten. Bei dem betroffenen Gebiet handelt es sich um ein etwa 4500 qm großes gerodetes Waldstück, auf dem sich mehrere Haufen mit Ästen befanden.

Die Löscharbeiten mehrere eingesetzter Feuerwehren dauerten mehrere Stunden an. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Breuberg-Hainstadt: Diebe in Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Durch die Eingangstür gelangten Kriminelle am Mittwoch (03.08.), gegen 19.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Dammstraße. Aus einem Schrank entwendeten die ungebetenen Besucher anschließend Schmuck und Geld, bevor sie unerkannt wieder das Weite suchten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.