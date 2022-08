Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Am 02.08.2022 gegen 14:00 Uhr wurde ein Schlangenlinien fahrender Audi auf der B271 gemeldet, der mehrfach über die Mittel- und Außenlinie gefahren wäre. Da sich der Mitteiler einen Teil des Kennzeichens angeben konnte, wurde der verantwortliche Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle des 32-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Da er gegenüber dem Blutprobenarzt angab daheim noch eine Schorle getrunken zu haben, wurde nach einer Wartezeit ein neuer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab schließlich einen noch höheren Wert von 0,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.08.2022 gegen 21:00 Uhr wurde im Rahmen von Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus am Eichenplatz in Bad Dürkheim ein 54-Jähriger verletzt. Da ein 59-Jähriger die Wohnungstür des 54-Jährigen beschädigte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung drohte der 59-Jährige, dass er seinen Kontrahenten umbringen werde. Dabei hielt er ein mitgeführtes Taschenmesser in der Hand. Der 54-Jährige, der wiederrum ein Metallrohr in seiner Hand hielt, wurde durch einen Schnitt mit dem Messer leicht an der Hand verletzt und durch das DRK versorgt. Der 59-Jährige konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte noch vor Ort in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen werden. Das mitgeführte Taschenmesser wurde sichergestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Ihm wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, eine Blutprobe entnommen. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Gegen den 54-Jährigen wird ebenfalls wegen Bedrohung ermittelt, da er seinen Kontrahenten mit dem Metallrohr bedrohte.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.08.2022 gegen 14:45 Uhr wurde ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die B271 von Neustadt kommend Richtung Bruch. An der Einmündung Mannheimer Straße übersah er einen entgegenkommenden Fahrer eines Peugeot der nach links abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 19-jähirge Beifahrer im VW wurde leicht verletzt und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Die ordnungsgemäße Sicherung des im Peugeot mitgeführten Hundes wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen. Ob der Hund verletzt wurde ist aktuell nicht bekannt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Durch den Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich musste die B271 nach der Abfahrt Stadtmitte für den Durchfahrtsverkehr von Neustadt kommend gesperrt werden. Die Umleitung über die Mannheimer Straße eingerichtet.

Wattenheim: Brände

Wattenheim / Hettenleidelheim (ots) – Am Dienstag, 02.08.2022, kam es im Wattenheimer Wald zwischen der BAB A 6, Höhe Rastplatz Entenpfuhl und der L 520 zu einem Brand. Zeugen meldeten das Feuer gegen 18:50 Uhr. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Fläche von ca. 20 mal 30 Metern Waldboden und Unterholz in Flammen standen. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle und schließlich gelöscht. Die Brandursache ist ungeklärt.

Gestern, 03.08.2022, brannte es im Bereich der Tennisplätze Hettenleidelheim und des Naherholungsgebiets Erdekaut. Dieses Feuer wurde gegen 14:55 Uhr gemeldet. Hier waren 30 m² Bodenfläche betroffen. Während die Einsatzkräfte vor Ort waren, begann unweit der Einsatzstelle leichte Rauchentwicklung, die sich innerhalb weniger Minuten zu einem Brand entwickelte. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich nicht.

Freinsheim: Aufmerksame Zeugin rettet Hund das Leben

