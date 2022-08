Diebe auf der Weide

Odernheim am Glan

Im Zeitraum vom 29.07.2022, 12:00 Uhr bis 30.07.2022, 10:00 Uhr, wurde in Odernheim am Glan, auf einer Weide „Unterm Rammelsberg“, im Bereich Duchrother Straße, ein Weidezaungerät mit Solarbatterie und Solarpanel entwendet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752 – 1560 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Zweiradfahrerin

Bruschied

Am 03.08.2022 gegen 14:45 Uhr befuhr eine 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades die K5 von Hennweiler kommend in Fahrtrichtung Bruschied. Im Kurvenbereich geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 37- jährigen Fahrer eines Transporters zusammen. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des Leichtkraftrades schwer-, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Nußbaum

Am 03.08.2022 kam es gegen 16:30 Uhr auf der B41 zwischen Bad Sobernheim und Monzingen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer war im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Kirn unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden 40-jährigen PKW-Fahrer frontal zusammenstieß. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und das Abschleppen der Unfallfahrzeuge war die B41 zeitweise vollgesperrt. Es kam aufgrund des täglichen Feierabendverkehrs daher zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.