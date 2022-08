Flächenbrand

Bingen-Sponsheim, An en Steinäckern

02.08.2022, 12:49 Uhr

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei einen Flächenbrand in der Nähe des Aldi-Zentrallagers. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Wiesenfläche von 600m² brannte. Der Brand konnte schnell durch die eingetroffenen Feuerwehrkräfte gelöscht werden.

Brand eines Linienbusses

Dexheim, Dalheimer Straße

Am Dienstag, 02.08.22, gegen 13:45 Uhr, wird der Brand eines Busses gemeldet. Der Linienbus stand in der Dalheimer Straße am rechten Fahrbahnrand. Die FFW vermutet, dass sich durch Hitzeentwicklung der trockene Grünstreifen entzündet hat und dies dann auf den Bus überschlug. Der Busfahrer bemerkte den Brand erst, als er wenige Meter gefahren war und der Bus dann plötzlich ausging und nicht wieder gestartet werden konnte. Er versuchte dann den Brand zu löschen Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand gänzlich gelöscht werden. Fahrgäste waren nicht im Bus. Es entstand Sachschaden am Bus.

Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch

Mainz-Altstadt – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz

und des Polizeipräsidiums Mainz

Zu einer Festnahme von drei Männern kam es bereits am vergangenen Freitagabend.

Die Drei wurden beobachtet, als sie um kurz vor 22:00 Uhr die Tür einer

Erdgeschosswohnung in der Heringsbrunnengasse in der Mainzer Altstadt eintraten.

In der Wohnung wurden Bargeld und Schmuckstücke entwendet.

Unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften konnte wenig später einer der

Tatverdächtigen vor einem Café am Schillerplatz festgenommen, die beiden anderen

in der Gaustraße festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Männer wurden die

entwendeten Gegenstände aus dem Wohnungseinbruch aufgefunden.

Bei den drei Männern handelt es sich um einen 23jährigen deutschen

Staatsangehörigen, einen 23jährigen irakischen Staatsangehörigen, beide mit

Wohnsitz in Wiesbaden sowie einen 24jährigen türkischen Staatsangehörigen aus

Mainz.

Die drei Personen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz am Samstag

dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt, der antragsgemäß gegen

die Beschuldigten Untersuchungshaftbefehle erließ. Sie wurden in verschiedene

Justizvollzugsanstalten verbracht.

Unbekannte tote Person noch nicht identifiziert – Staatsanwaltschaft Mainz setzt Belohnung aus.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Münster-Sarmsheim – Wie bereits berichtet, wurde am frühen Mittwochmorgen,

dem 15.06.2022, gegen 01:31 Uhr unterhalb einer Brücke der Autobahn BAB 61 nahe

der Bundesstraße B 48 bei 55424 Münster-Sarmsheim (Kreis Mainz-Bingen) ein

bisher nicht identifizierter, verbrannter weiblicher Leichnam aufgefunden.

Nachdem die Kriminalpolizei Mainz hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz

eine Sonderkommission eingerichtet. Im Rahmen von rechtsmedizinischen Maßnahmen

ist eine Gesichtsrekonstruktion der unbekannten Toten erfolgt. Das Ergebnis der

Rekonstruktion ist dem angehängten Fahndungsplakat zu entnehmen. Darüber hinaus

kann die unbekannte Tote wie folgt beschrieben werden:

Alter: ca. 25-40 Jahre

Größe: 1,55m – 1,75m

Braune Augen

Dunkelbraune bis schwarze Haare

Mindestens 15cm lange Haare, am Hinterkopf zu einem Zopf

gebunden

gebunden Charakteristisches Zahnschema: zu kurzer Eckzahn oben rechts,

Engstand in der Ober- und Unterkieferfront (Eckzähne wurden nach

vorne geschoben, stehen hervor)

Zur Identifizierung der Toten und zur Ermittlung der Gesamtumstände bittet die

Kriminalpolizei Mainz die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat eine Belohnung in Höhe von 5.000,-EUR für

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ausgesetzt. Über die Zuerkennung

und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung

ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen bestimmt, zu deren

Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Wer kannte die hier abgebildete Frau?

Wer kann sich an eine Frau dieses Aussehens erinnern?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zu dem genannten Fall

machen?

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail direkt an die Sonderkommission übermittelt werden:

kdmainz.sokoluna.hinweise@polizei.rlp.de. Hinweise nimmt zu dem auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sattelzug mit erheblichen Mängeln

Bornheim/A 61 – Wegen einer Fahrzeugpanne blieb ein 48-jähriger Fahrer

eines Sattelzuges am 2.8.2022 gegen 11:15 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung

Koblenz an der Anschlussstelle Bornheim mit seinem LKW liegen. Die

hinzugekommenen Beamten einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

stellten ein augenscheinlich defektes und heiß gelaufenes Achslager am mit Kies

beladenen Sattelauflieger fest. Bei der weiteren Überprüfung stellten die

Beamten fest, dass sowohl an der Sattelzugmaschine als auch am Auflieger die

Frist zur Hauptuntersuchung seit Monaten überschritten war. Die

Sicherheitsprüfung war seit langem fällig und das EG-Kontrollgerät war seit

Jahren nicht mehr überprüft. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt solange,

bis eine entsprechend verkehrstüchtige Zugmaschine den Auflieger bis zur

nächsten Werkstatt fahren konnte. Sowohl auf den Fahrer als auch auf den Halter

kommen gleich mehreres Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen zu.