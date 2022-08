Verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall mit PKW

Worms – Am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 16:43 Uhr befuhr ein 47

Jahre alter PKW-Fahrer aus Worms die Mainzer Straße in Worms in Fahrtrichtung

Mainz. Auf Höhe einer Sperrfläche inmitten der Fahrbahn leitete er ein

Wendemanöver nach links ein und überfuhr hierbei die Sperrfläche. Der direkt

hinter dem PKW fahrende Motorradfahrer, ein 49 Jahre alter Mann aus Worms,

musste aufgrund des Wendemanövers bremsen, kam zu Fall und wurde in der Folge

vom PKW erfasst. Hierbei wurde der Motorradfahrer hauptsächlich am Arm verletzt

und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer

blieb unverletzt.

Alzey – Motorradfahrer übersehen – leicht verletzt

Gegen 13:00 Uhr kam es am 02.08.2022 zu einem Verkehrsunfall in Alzey zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW. Der 62-jährige Motorradfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Kreuznacher Straße. Eine 69-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Verlassen einer Hofeinfahrt den Motorradfahrer und fuhr gegen ihn. Dabei wurde dieser leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.