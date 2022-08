Römerberg und Harthausen – kleinere Flächenbrände, Tatverdächtige gesucht!

Römerberg und Harthausen

Am Dienstag, den 02.08.2022, um 11 Uhr entzündete sich eine trockene Stelle auf einem Feld am Schäferweiher in der Nähe des Berghäuser Altrheins. Die Feuerwehr Römerberg löschte das Feuer. Die hinzugezogene Polizeistreife stellte keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden fest.

Um 18:30 Uhr brannte eine ca. 2 qm große Grasfläche neben einem Feldweg am Ortseingang Harthausen, nahe eines großen Gemüsebetriebs. Ein Zeuge konnte das Feuer austreten. Er hatte zuvor drei Kinder auf den Feldwegen bemerkt, die auch auf die Äcker gingen. Die Kinder kann er nicht näher beschreiben. Sie könnten mit dem Feuer in Zusammenhang stehen. Neben der Brandstelle fand die Polizeistreife zwei Dosen Feuerzeugbenzin sowie ein Feuerzeug auf und stellte die Gegenstände sicher. Außerdem fanden sich Brandspuren auch an zwei weiteren Stellen auf naheliegenden Feldern. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Ein Sachschaden an Gebäuden oder Anlagen ist in beiden Fällen nicht entstanden.

Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen machen? Wer erkennt die sichergestellten Gegenstände (siehe Bild) wieder und kann sie einem Besitzer zuordnen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Kleinkind in PKW eingeschlossen

Schifferstadt

Am gestrigen Mittag, gegen 12:50 Uhr, wurde der Polizei ein Kleinkind in einem PKW auf einem Supermarktparkplatz im Waldspitzweg mitgeteilt. Vor Ort konnte die Mutter angetroffen werden. Durch diese wurde versehentlich der PKW verschlossen, der Schlüssel lag jedoch im PKW. Zur Befreiung des Kleinkinds wurde durch die Beamten die Seitenscheibe mittels eines Rettungstools beschädigt und das Kind wohlbehalten seiner Mutter übergeben.

Geschwindigkeitsüberwachung

Waldsee

Am 02.08.2022, zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr, wurden auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip auf Höhe des dortigen Campinggebiets Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h wurden 18 Verstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 85 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Punkt nach sich. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein 20-jähriger PKW Fahrer kontrolliert. Bei dem Fahrer konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde festgestellt, dass der Führerschein des Fahrers zur Fahndung ausgeschrieben ist, da die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und der PKW Schlüssel einer Bekannten des Mannes übergeben. Gegen den 20-Jährigen wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen einer Ordnungswidrigkeit (§24a StVG) ermittelt.

Radfahrer durch öffnende Autotür verletzt

Schifferstadt

Am gestrigen Morgen, gegen 10:15 Uhr, öffnete ein PKW Fahrer nach dem Parken des Fahrzeugs in der Hans-Purrmann-Straße die Fahrertür. Da der Mann nicht auf den nachfolgenden Verkehr achtete, stieß ein Radfahrer gegen die Fahrertür. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrertür, als auch das Fahrrad wurden beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.