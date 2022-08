Beim Drogenkauf beobachtet

Kaiserslautern (ots) – Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz hat sich am Dienstagnachmittag ein junger Mann aus dem

Landkreis eingehandelt. Der 25-Jährige war einem Polizeibeamten am

Willy-Brandt-Platz aufgefallen, als er gerade einem anderen Mann etwas abkaufte.

Der Beamte konnte den 25-Jährigen kurz darauf einer Kontrolle unterziehen. Dabei

versuchte der junge Mann, ein Tütchen mit einer grünen Substanz unbemerkt auf

den Boden fallen zu lassen – was dem Polizisten aber sofort auffiel. Das

Rauschgift wurde sichergestellt.

Auf die Beobachtung wenige Minuten zuvor angesprochen, gab der 25-Jährige an,

dass er den Drogenverkäufer nicht persönlich kennen würde. Man habe sich über

Social Media verabredet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Drogen oder starke Schmerzmittel?

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ermittelt die

Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 46-Jährige war am

Dienstagnachmittag im Bereich „Grübentälchen“ mit seinem Roller aufgefallen,

weil er den Eindruck machte, nicht mehr verkehrstüchtig zu sein.

Von den Polizeibeamten angesprochen, bestritt der Mann zunächst, mit dem Roller

gefahren zu sein. Der Auspuff des Gefährts war allerdings noch warm. Und nachdem

eine Zeugin bestätigte, den Mann auf dem Roller fahrend gesehen zu haben, räumte

auch der 46-Jährige die Fahrt ein.

Sein starkes Zittern und auch weitere Anzeichen deuteten darauf hin, dass der

Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Drogenschnelltest

reagierte positiv auf Amphetamin. Der 46-Jährige gab an, seit Jahren keine

Drogen mehr konsumiert zu haben, räumte aber ein, zur Zeit starke Schmerzmittel

einzunehmen.

Er musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Eine Weiterfahrt mit dem Roller wurde dem Mann untersagt. Die weiteren

Konsequenzen hängen vom Ergebnis der Blutprobe ab. |cri

Wer hat den Unfall beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagmittag gegen 12 Uhr im Bereich Mannheimer Straße/Donnersbergstraße unterwegs waren. Hier kam es auf der Ampelkreuzung gegen 12.10 Uhr zu einem Unfall, in den ein weißer Mercedes und ein grauer VW verwickelt waren. Da die Abläufe von den Beteiligten unterschiedlich geschildert werden, sind die Unfallermittler an weiteren Aussagen unabhängiger Zeugen interessiert. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Bekannt ist derzeit lediglich, dass der 29-jährige Mercedes-Fahrer in der Mannheimer Straße stadtauswärts auf der linken Geradeaus-Spur in Richtung Hochspeyer fuhr. Der 44-jährige VW-Fahrer war in der Donnersbergstraße in Richtung Mainzer Straße auf der mittleren Spur unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der Mercedes prallte in der Folge auch noch gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel.

Sowohl der Mercedes als auch der VW wurden stark beschädigt und deshalb abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich anschließend um die Reinigung der Fahrbahn. |cri

Mann bedroht Jugendliche

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein 58-Jähriger steht im Verdacht am späten

Dienstagabend mehrere Jugendliche mit einem Messer bedroht zu haben. Der Vater

eines Jugendlichen rief gegen 23 Uhr die Polizei, da sein Sohn und dessen

Freunde gerade in Olsbrücken von einem Mann bedroht wurden. Die Jugendlichen und

Heranwachsenden hielten sich nach eigenen Angaben auf einem Feld oberhalb der

Straße „Auf den Wingerten“ auf, als ein Mann mit seinem Pkw vorfuhr, ausstieg

und mit seiner Taschenlampe in Richtung der Gruppe leuchtete. Plötzlich habe der

Unbekannte ein Küchenmesser gezogen und sei zwei Jugendlichen hinterhergerannt.

Dann sei der Mann wieder ins Auto gestiegen und weggefahren. Ein junger Mann aus

der Gruppe filmte das Ganze mit seinem Handy. Durch das Kennzeichen konnten die

Beamten den Halter des Pkws feststellen. Der 58-jährige Mann wurde zu Hause

durch die Polizeibeamten angetroffen und als die Person auf dem Video

identifiziert. Das beschriebene Messer konnte er den Beamten vorzeigen. Warum

der Mann die Jugendlichen bedroht hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

|elz

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes

„Am Tränkwald“ ist es am Dienstagvormittag zu einer Unfallflucht gekommen. Eine

Zeugin meldete gegen 10 Uhr im Markt, dass sie gerade auf dem Parkplatz

beobachtet habe, wie ein geparkter VW Golf von einem anderen Auto beim Ausparken

gestreift wurde. Der Unfallverursacher sei aber davongefahren, ohne sich um den

angerichteten Schaden zu kümmern.

Der Halter des betroffenen VW Golf wurde ausgerufen und konnte die Beschädigung

bestätigen. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Über das Verursacherfahrzeug konnte der Mann keine Angaben machen. Und die

aufmerksame Zeugin hatte leider keine Personalien hinterlassen. Die Frau wird

deshalb gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, Telefon

0631 369-2150, zu melden. Auch weitere Zeugenhinweise werden gern

entgegengenommen. |cri

Bedrohung löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Ein 23-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet hat in der Nacht

zu Mittwoch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge rief um kurz vor 2 Uhr die

Polizei. In Höhe des Eingangsbereichs zum Warmfreibad hätte ein ihm unbekannter

Mann mit einer Gaspistole auf ihn gezielt und anschließend mit dieser in die

Luft geschossen. Weiter waren anschließend vom Parkplatz des Freibads Schreie zu

hören. Mehrere Einsatzkräfte rückten aus und durchsuchten das Gelände des

Freibads. Im hinteren Bereich konnte ein Pärchen im Gebüsch angetroffen werden.

Die beiden kannten den mutmaßlichen Schützen und bestätigten, dass der

23-Jährige mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen hatte.

Anschließend habe er sich im Gebüsch im Bereich der Sprungtürme versteckt.

Nachdem das Pärchen vom Gelände begleitet wurde, durchsuchten die Einsatzkräfte

den genannten Bereich. Der 23-jährige Mann konnte nicht angetroffen werden. Eine

Waffe oder Patrone konnte ebenfalls nicht aufgefunden werden. Die weiteren

Ermittlungen gegen ihn laufen. Auf das Pärchen kommt eine Anzeige wegen

Hausfriedensbruchs zu.

Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Weil er im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln,

ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Der

Heranwachsende fiel Polizeibeamten am Dienstag gegen 16 Uhr am Unionsplatz auf.

Beim Erblicken der Polizisten verließ der 19-Jährige sofort seinen Sitzplatz auf

einer Mauer und kam mit seinen zwei Begleitern direkt auf die Beamten zu. Alle

drei wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei zeigten sie sich

aufbrausend und verbal aggressiv. Die Polizisten fanden bei dem 19-Jährigen eine

hohe Summe Bargeld und mehrere Handys. Wegen seines auffälligen Verhaltens

überprüften die Polizeibeamten auch seinen Sitzplatz auf der Mauer. Dort fanden

sie mehrere Päckchen mit Haschisch, sowie mehrere lose Blüten Marihuana. Während

der Durchsuchung beleidigte der 19-Jährige die Beamten fortwährend. Ein Richter

ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort wurden mehrere Päckchen Kokain

und Amphetamin gefunden und sichergestellt. Weiterhin konnten

Verpackungsmaterialien, ein Vakuumiergerät, Feinwaagen, Schuldscheine und eine

vierstellige Bargeldsumme sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |elz

Es kracht auf der Kreuzung

Kaiserslautern (ots) – Auf der Kreuzung Ludwigshafener Straße/Mannheimer Straße

hat es am Dienstagvormittag gekracht. Gegen 10.40 Uhr stießen hier ein Fiat

Panda und ein Mercedes-Benz zusammen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 60-jährige Fiat-Fahrer aus der

Ludwigstraße und wollte nach links abbiegen. Dabei nahm er dem geradeaus

fahrenden Mercedes-Fahrer, der aus der Salingstraße kam und die Kreuzung

überqueren wollte, die Vorfahrt.

Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, beide mussten

abgeschleppt werden. Der Mercedes-Fahrer klagte nach dem Zusammenstoß über

Kopfschmerzen, er wurde deshalb zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus

gebracht. |cri

Auto zerkratzt – Zeugen gesucht!

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen Schaden von mehreren

tausend Euro haben unbekannte Täter an einem Auto in Enkenbach-Alsenborn

angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der betroffene Fahrzeughalter meldete der Polizei am Dienstag, dass er an seinem

Wagen einen Kratzer entdeckt habe, der sich über die gesamte Beifahrerseite

zieht. Der Lack wurde offenbar mutwillig zerkratzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (30.7.), 18 Uhr, und Montag (1.8.), 8 Uhr.

Der Pkw stand in diesem Zeitraum in der Straße „An den Neuwiesen“ in Höhe des

Hauses Nummer 15b am Fahrbahnrand.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Auto überschlägt sich

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend hat sich ein

34-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug überschlagen. Nach dessen Angaben kam er

auf der Erfenbacher Straße mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und

überschlug sich. Der Nissan kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Stillstand.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem

Unfall nicht beteiligt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn war für

die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Der 34-Jährige ist nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. |elz

Mit Baseballschläger bedroht

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Personen riefen am Dienstagmittag die Polizei,

weil ein Mann in der Zollamtstraße eine Frau mit dem Baseballschläger bedrohte.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen aggressiven 26-jährigen Mann, der

herumschrie und nicht auf Ansprache reagierte, sodass er gefesselt und zu Boden

gebracht wurde. Laut Zeugenaussagen hatte der 26-Jährige mit dem

Baseballschläger eine junge Frau geschlagen. Ein anderer Mann sei dann

dazwischen gegangen und habe dem 26-Jährigen den Baseballschläger entreißen

können. Die Frau flüchtete daraufhin. Während der Aufnahme der Zeugenaussagen

wurde der 26-Jährige immer aggressiver, sodass er mit zur Dienstelle genommen

wurde. Ihm wurde ein Platzverweis für die Zollamtstraße erteilt. Ein Angehöriger

holte ihn von der Dienststelle ab. Die weiteren Ermittlungen zu der

Auseinandersetzung laufen. |elz

EC-Karte verloren? – Gleich sperren lassen!

Kaiserslautern (ots) – Wenn man seine EC-Karte verliert oder sie einem gestohlen

wird, sollte man sie sofort sperren lassen. Das musste ein junger Mann aus dem

Stadtgebiet jetzt auf die „teure Art“ lernen.

Wie der 19-Jährige am Dienstag der Polizei meldete, hatte er die EC-Karte

bereits am Samstagabend in der Innenstadt verloren. Drei Tage danach stellte er

fest, dass die Karte unbefugt benutzt wurde: Insgesamt fünfmal wurde sie von dem

unbekannten Finder an einem Zigarettenautomaten zum Kauf von mehreren Schachteln

Zigaretten eingesetzt – Schaden bislang: 40 Euro.

Nachdem er bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, ließ der 19-Jährige die

EC-Karte über seine Bank sperren. Nach dem unbefugten Benutzer wird noch

gesucht. Die Kripo ermittelt wegen Betrugs.

Unser Tipp: Bei Verlust oder Diebstahl von Zahlungskarten, nicht warten, bis die

Hausbank wieder öffnet, sondern umgehend die Telefonnummer des Sperr-Notrufs

wählen: Unter 116 116 kann man 24/7, also an allen Tagen und rund um die Uhr,

seine Karte sperren lassen und damit einem unbefugten Gebrauch vorbeugen. |cri

Auto immer abschließen!

Kaiserslautern (ots) – Dass man nicht „vergessen“ sollte, sein Auto

abzuschließen, hat am Dienstag ein 49-jähriger Mann gelernt. Er meldete der

Polizei, dass ihm eine Tasche samt Laptop und diverser Aufladekabel aus seinem

Pkw entwendet wurde. Den Wagen hatte der Mann zwischen Montag, 22 Uhr und

Dienstag, 8:30 auf seinem, gemieteten Parkplatz in der Gustav-Eiffel-Straße

abgestellt. Der Wagen war nicht abgeschlossen. Deshalb: Autos unbedingt immer

verschließen – egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten oder mehrere Stunden

abgestellt wird! |elz

Dubiose Straßenverkäufer

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Verdächtige Personen sind der Polizei

am Dienstagnachmittag aus Weilerbach gemeldet worden. Zeugen teilten gegen 14.30

Uhr mit, dass sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Danziger Straße

zwei Männer aufhalten, die Messersets zum Verkauf anbieten. Für ein Set

verlangten die Unbekannten 200 Euro.

Im Fahrzeug, mit dem die Männer unterwegs waren, konnten die Zeugen weitere

Messer erkennen. Woher die Sets stammten, ob es beim Verkauf mit „rechten

Dingen“ zuging, und ob der Preis gerechtfertigt war, ist unklar.

Die ausgerückte Streife konnte vor Ort weder die beiden Männer noch das

beschriebene Fahrzeug ausfindig machen. Bei den Unbekannten handelte es sich den

Zeugenangaben zufolge um zwei Männer mit arabischem Aussehen, einer etwa 35

Jahre alt, der andere zwischen 20 und 25 Jahre alt. Das von ihnen benutzte

Fahrzeug war ein weißer Mazda mit KL-Kennzeichen. Weitere Hinweise nimmt die

Kripo Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2620 entgegen.

Unsere Empfehlung: Vorsicht bei solch dubiosen Straßenverkäufen! Nicht selten

wird hier minderwertige Ware zu überteuerten Preisen angeboten. Außerdem ist

nicht auszuschließen, dass es sich um Hehlerware handeln könnte, also um

Produkte, die aus Einbrüchen, Diebstählen oder Betrügereien stammen. |cri

…und an wen überweisen Sie Ihr Geld?

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Über die Onlinewache der Polizei

Rheinland-Pfalz hat eine Frau aus dem Landkreis angezeigt, dass sie Opfer eines

Betrugs wurde. Die 69-Jährige aus der Verbandsgemeinde Landstuhl ging in der

vergangenen Woche der aktuellen Whatsapp-Masche auf den Leim.

Nach eigenen Angaben glaubte die Frau den Nachrichten eines Unbekannten, der

sich als Familienangehöriger ausgab, und bezahlte zwei Rechnungen für den Kauf

eines Smartphones sowie eines Notebooks – sie überwies insgesamt mehrere tausend

Euro auf ein Konto im Ausland und dachte sich nichts dabei, weil sich der

„echte“ Familienangehörige tatsächlich derzeit in Fernost aufhält.

Am Wochenende flog der Betrug zwar auf – das Geld ist aber „futsch“. Die

69-Jährige entschloss sich deshalb zur Anzeige. Die Ermittlungen laufen.

An dieser Stelle noch einmal der dringende Appell: Bei Nachrichten von

unbekannten Absendern – auch wenn sie behaupten, dass sie zur Familie gehören –

bleiben Sie bitte unbedingt misstrauisch, erst recht dann, wenn jemand Geld von

Ihnen haben möchte! Stellen Sie Rückfragen, hören Sie genau nach, und am besten:

Nehmen Sie persönlich Kontakt zu dem- oder derjenigen auf, der/die um Geld

bittet. Erkennen Sie die Stimme? Oder kommt Ihnen irgendetwas komisch vor? Dann

melden Sie es der Polizei! Und bitte: Überweisen Sie auf keinen Fall einfach Ihr

Geld an irgendwen und irgendwohin! |cri

Zwei Haftbefehle vollstreckt!!!

Kaiserslautern (ots) – Am 2. August 2022 gegen 4:30 Uhr kontrollierte eine

Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern auf dem Rastplatz Reisberg

(A6) im Rahmen einer grenzpolizeilichen Kontrolle einen Reisebus, der sich auf

dem Weg von Paris nach Frankfurt am Main befand. Hierbei wurde ein 23-jähriger

Tunesier festgestellt, der zunächst behauptete seine Ausweisdokumente verloren

zu haben und bezüglich seiner Personalien mündliche Angaben machte. Zur

Überprüfung der Richtigkeit seiner Angaben wurde der Mann zur nächstgelegenen

Polizeidienststelle, PI Landstuhl, verbracht. Hier wurde durch eine FAST-ID

Überprüfung (Abnahme von Fingerabdrücken) festgestellt, dass er falsche

Personalien angegeben hatte und zur Festnahme wegen gefährlicher

Körperverletzung, Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz,

Nötigung, besonders schwerem Fall des Diebstahls, Diebstahl und Erschleichen von

Leistungen sowie zur Festnahme zwecks Ausweisung/Abschiebung ausgeschrieben war.

Weiterhin konnte aufgeklärt werden, dass der junge Mann erstmals im Jahr 2015 in

die Bundesrepublik Deutschland einreiste und bereits im Jahr 2018 eine

Ausweisungsverfügung erlassen wurde. Letztendlich wurde er im Mai 2019

abgeschoben und mit einer 5-jährigen Wiedereinreisesperre belegt. Weitere

Überprüfungen ergaben, dass der 23-Jährige in der Vergangenheit wegen diverser

Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie diverser Gewaltdelikte in

Erscheinung getreten war. Der junge Mann wurde zur Ableistung seiner

Restfreiheitsstrafe von 255 Tagen aus ursprünglich zwei Jahren und fünf Monaten

in die Justizvollzugsanstalt Wittlich verbracht.

Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen der unerlaubten Einreise in

die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet sowie die Ausländerbehörde über den

Sachverhalt informiert.