Pfinztal – 42-Jährige aus dem Pfinztal vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Karlsruhe (ots) – Eine 42-Jährige Ukrainerin aus Söllingen ist seit dem

Dienstagmittag vermisst. Die Polizei sucht im Bereich Pfinztal mit starken

Kräften mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers intensiv nach der

Vermissten.

Nach derzeitigem Erkenntnissen liegen keine konkreten Anhaltspunkte für den

aktuellen Aufenthaltsort vor. Es ist davon auszugehen, dass die Frau psychische

Probleme hat und sich eventuell in einer hilflosen Lage befindet, weshalb die

Polizei um Mithilfe bei der Suche bittet.

Die Vermisste ist etwa 170 cm groß, hat eine kräftige Statur, trägt blondes

mittellanges Haar. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen kurzen Hose sowie einem

neongrünem T-Shirt. Vermutlich ist sie barfuß unterwegs. Ferner besitzt sie am

rechten Unterschenkel ein Tattoo in Form einer Rose sowie am linken Unterarm ein

weiteres nicht bekanntes Tattoo.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Auffinden der vermissten Frau

übernommen.

Hinweisgeber, die Angaben zu dem Aufenthalt der Vermissten machen können, werden

gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 oder dem

Polizeinotruf 110 zu melden.

Karlsruhe – Exhibitionist in Neureut, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Dienstagabend fuhren zwei Schwestern gegen 20:15 Uhr mit ihren

Fahrrädern durch das Waldstück der Eggensteiner Allee in Neureut. Während der

Fahrt stellten sie einen Mann fest, der sein Glied offen über dem Hosenbund

trug. Die Frauen gingen davon aus, dass die Hose des Mannes nicht nur zufällig

verrutscht war und fühlten sich durch die Tat belästigt.

Die Radfahrerinnen beschrieben den Mann als circa 170 cm groß, mit korpulenter

Statur, dunklen Haaren, gebräunter Haut, einem ungepflegten Erscheinungsbild,

mit „schleppendem Gang“ und bekleidet mit einer dunklen knielangen Jogginghose

und einem dunklem T-Shirt.

Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0721 967180 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mann fährt betrunken nach Polizeieinsatz davon

Karlsruhe (ots) – Nachdem am Dienstag gegen 19:55 Uhr ein 49-Jähriger aus einem

Lokal in der Gartenstraße in Karlsruhe geworfen wurde, verständigte dieser die

Polizei. Er gab zunächst an, im Rahmen des Herauswurfes Opfer einer

Körperverletzung geworden zu sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

vor Ort wurden ihm ein Platzverweis und Hausverbot erteilt.

Im Anschluss begab sich der Mann unter dem Einfluss von Alkohol in ein

nahegelegenes Parkhaus und fuhr mit seinem dort abgestellten Auto davon. Vor dem

Verlassen des Parkhauses konnte der 49-Jährige noch von den zuvor eingesetzten

Beamten gestoppt werden. Zwar ignorierte er zunächst die Anhaltezeichen. Als ein

Polizeibeamter ihm jedoch den Weg versperrte, konnte er gestoppt werden.

Der 49-jährige wurde zur Blutentnahme und Anzeigenaufnahme mit aufs

Polizeirevier genommen. Bei einem zuvor durchgeführten Alkoholtest vor Ort hatte

der Mann rund 1,1 Promille intus.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Dienstagabend (2. August) hat ein Mitarbeiter der Deutschen

Bahn AG einen E-Roller im Gleisbereich erkannt und entfernt. Unbekannte hatten

diesen zuvor hineingeworfen. Ein Schaden ist nicht eingetreten.

Gegen 20:50 Uhr wurde der Mann auf einen im Gleis befindlichen E-Roller

aufmerksam. Dieser lag im Gleisbereich der Rangier- / Güterzuggleise.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann davon ausgegangen werden, dass der Roller

von der Bahnüberführung L 597 / Sonderburgerstraße in den Gleisbereich geworfen

wurde.

Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG, der zum Aufenthalt im Gleisbereich

berechtigt ist, entfernte den Roller aus den Gleisen und wählte den Notruf.

Durch das schnelle Handeln des Mannes kam es zu keinem schädigenden Ereignis.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat nun die Ermittlungen wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt aufgenommen und sucht

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem/ den Tätern oder dem Tatgeschehen

geben können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120 160

oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Gegenstände in den

Gleisbereich zu werfen. Triebfahrzeugführer können diese häufig erst zu spät

oder gar nicht erkennen. Bei einem Überfahren der Gegenstände kann es zu

schweren Unfällen kommen. Nicht selten werden Personen durch umherfliegende

Teile schwer verletzt oder gar getötet.

Das Betreten der Gleise ist grundsätzlich untersagt und stellt ein

ordnungswidriges Verhalten dar.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundesopolizei.de.

Unbefugte Aufenthalte im Gleisbereich

Mannheim / Untergrombach (ots) – Am Dienstag (2. August) ist es gleich zu zwei

unbefugten Aufenthalten im Gleisbereich gekommen.

Gegen 13 Uhr beobachtete ein Reisender einen 24-Jährigen am Haltepunkt

Untergrombach als dieser sich im Gleisbereich zwischen den Gleisen 1 und 2

unberechtigt aufhielt.

Beim Eintreffen der alarmierten Bundespolizeistreife hatte der Mann den

Gleisbereich bereits verlassen und befand sich auf dem Bahnsteig. Zu dem Grund

seines Gleisaufenthaltes machte der Mann keine Angaben.

Gegen 22 Uhr hielt sich ein ebenfalls 24-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof im

Gleis 4 auf. Der Mann verrichtete dort seine Notdurft. Beim Eintreffen der

Beamten hatte der Mann ebenfalls den Gleisbereich verlassen und befand sich am

Bahnsteig 4.

Beide Personen wurden auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Sie erwarten nun

Ordnungswidrigkeitenverfahren unter anderem wegen des unbefugten Aufenthaltes in

den Gleisen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, sich unbefugt in den Gleisbereich zu

begeben. Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen Geschwindigkeiten.

Triebfahrzeugführer haben kaum die Möglichkeit, Personen oder Gegenstände im

Gleisbereich rechtzeitig zu erkennen. Nicht selten kommt es dadurch zu schweren

oder tödlichen Unfällen. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf

Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Karlsruhe – Nächtlicher Einbrecher durch Hauseigentümer entdeckt

Karlsruhe (ots) – Ein Langfinger wurde am frühen Mittwochmorgen durch den

Inhaber einer Doppelhaushälfte bei seinem Einbruchsvorhaben entdeckt, weshalb

dieser die Flucht ergriff und unbekannter Weise entkommen konnte.

Gegen 02:40 Uhr vernahm der aufmerksame Bewohner vom Schlafzimmer aus Geräusche

aus dem Erdgeschoss. Daraufhin entdeckte er den sich bereits im Hof befindlichen

Eindringling, welcher schnellen Schrittes das Weite suchte. Augenscheinlich

verschaffte sich dieser zuvor über die auf der Rückseite des Hauses liegende

Terrasse Zugang zum Wohnzimmer. Dort wurden durch ihn wohl einige Gegenstände in

Augenschein genommen, jedoch nichts entwendet.

Eine Beschreibung des Tatverdächtigen konnte vom mutigen Anwohner leider nicht

abgegeben werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Oberhausen-Rheinhausen – 17-Jährige wird am Ehrlichsee sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter belästigte offenbar eine 17-Jährige am

Dienstag gegen 17.30 Uhr am Ehrlichsee in Oberhausen-Rheinhausen sexuell.

Die 17-Jährige hielt sich im Bereich einiger Büsche auf, als sie plötzlich von

einem hinzukommenden Mann im Genitalbereich unsittlich berührt wurde. Die Mutter

des Mädchens eilte ihrer Tochter umgehend zur Hilfe. Weitere anwesende

Familienangehörige versuchten den flüchtenden Unbekannten zu stellen.

Der Täter ist 25 – 30 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, besitzt eine schlanke

Figur und trägt schwarzes kurzes Haar. Bekleidet war er mit einem blauen

T-Shirt, dunkler beiger Hose und dunklen Sportschuhen.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 zu melden.

Karlsdorf-Neuthard – Autofahrer kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und einem

Sachschaden von rund 18.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 15:45 Uhr in

der Gartenstraße in Karlsdorf-Neuthard.

Ein 58-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr die Straße in absteigender Richtung,

geriet aus unklarer Ursache zu weit nach links und kollidierte infolgedessen mit

einem am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Der Autofahrer hatte keinen

Sicherheitsgurt angelegt und zog sich Verletzungen zu. Er wurde in ein

Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht.

Weitergeleitete Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe: Nach Raubüberfällen – Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart/Böblingen/Karlsruhe (ots) – Polizeibeamte haben am Freitag

(29.07.2022) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am

21.07.2022 ein Wettbüro in Stuttgart (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums

Stuttgart vom 25.07.2022: https://t1p.de/jbatm) sowie eine Wettbürofiliale in

Böblingen am 22.07.2022 (siehe Pressemeldung des PP Ludwigsburg vom 23.07.2022:

https://t1p.de/lhpip) ausgeraubt zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 23-Jährigen, den

sie schließlich in Karlsruhe festnahmen. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen in

Karlsruhe und Stuttgart beschlagnahmten die Beamten Beweismaterial, das derzeit

ausgewertet wird. Ob der Tatverdächtige für weitere Raubüberfälle in Frage

kommt, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der 23 Jahre alte montenegrinische Staatsangehörige, der erst kürzlich aus der

Haft entlassen wurde, wurde am Samstag (30.07.2022) auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe, aufgrund einer weiteren Raubtat im Landkreis

Karlsruhe, einem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der

Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.