Mannheim-Neuostheim: Bandendiebstahl; Täter durch Gesichtserkennungsverfahren ermittelt

Mannheim-Neuostheim (ots) – Bereits im November 2021 betraten zwei der insgesamt

vier Täter arbeitsteilig in der Seckenheimer Landstraße einen

Lebensmitteldiscounter. Zwei Täter befüllten kräftig ihren Einkaufswagen mit

hochwertigen Lebensmitteln.

Die Kassiererin sagte später gegenüber der Polizei, „die wollten sicherlich mit

den Alkoholika und den Knabbereien eine große Party feiern“.

Vielleicht war es deren eigene Abschiedsparty, da alle – wie sich später

herausstellt – unmittelbar nach der Straftat von Heidelberg in andere Städte

innerhalb von Baden-Württemberg verzogen waren.

Ein weiterer Täter hielt sich vor dem Discounter auf und wartet einen günstigen

Moment auf, um die elektronische Eingangsschiebetür von außen zu öffnen. Der

Vierte im Bunde hatte unabhängig seiner Kumpane den Laden betreten und

beschäftigte die Kassiererinnen im dortigen Kassenbereich, während seine

Mittäter den Laden verließen.

Die beiden Täter schoben ihren gefüllten Einkaufswagen entgegen der Laufrichtung

mit ihrem Diebesgut im Wert von circa 400 Euro nach draußen.

Ein Kunde hatte den Vorfall beobachtet und verständigte eine Mitarbeiterin, die

den vier Tätern nach draußen folgte. Nachdem sie den Männern im Alter von 20 bis

42 Jahre nachgerufen hatte, ließen sie den noch gefüllten Einkaufswagen auf dem

Parkplatz stehen und verschwanden zu Fuß.

Aufgrund der Videoaufnahmen der Täter konnte über das Gesichtserkennungsfahren

der Polizei zunächst der 26-jährige Haupttäter anhand markanter Merkmale

eindeutig ermittelt werden. Die anschließenden weiteren polizeilichen

Ermittlungen führten dann zu den weiteren landesweit agierenden Tätern, deren

Weg auch nach Oberndorf und nach Stuttgart geführt hatte.

Ermittlungen ergaben, dass sie auch dort zahlreiche Straftaten begangen hatten

und zwei Täter vorübergehend in diesem Zusammenhang auch in Haft waren.

Das vom Polizeiposten Mannheim-Neuostheim geführte Verfahren konnte nun nach

Monaten zu Ende ermitteln und an die Staatsanwaltschaft vorlegen werden.

Info

Das Bundeskriminalamt setzt das Gesichtserkennungsverfahren ein. Zur

Identifizierung unbekannter Täter wird das erlangte Bildmaterial mit den

Informationssystemen der Polizei erfassten Lichtbilder von Straftätern

verglichen.

Feueralarm am Mannheimer Hauptbahnhof

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Mannheim (ots) – Mittwochmorgen (3. August) hat ein Mann am Mannheimer

Hauptbahnhof den Feueralarm ausgelöst.

Gegen 05:00 Uhr entzündete der 40-jährige Deutsche in der westlichen

Unterführung sein T-Shirt. Anschließend begab er sich ins Basement, wo er den

dortigen Feuermelder betätigte.

Durch sein Verhalten musste der Hauptbahnhof komplett geräumt werden und die

Berufsfeuerwehr Mannheim rückte mit einem Löschzug an.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte das brennende T-Shirt zwischenzeitlich löschen.

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Den 40-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen.

Aufgrund des psychischen Gesundheitszustandes des Tatverdächtigen erfolgte die

Überstellung in eine psychiatrische Anstalt.

Mannheim-Schwetzingerstadt: 18-jähriger Autofahrer unter Drogen; Insassen flüchten zu Fuß; mehrere tausend Euro und Medikamente sichergestellt; Fahrer hatte Tage zuvor schweren Unfall verursacht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am gestrigen Dienstagabend, gegen 24 Uhr,

fuhr ein 18-jähriger Autofahrer in der Seckenheimer Straße mit seinem Pkw Fiesta

entgegen der Einbahnstraße in die Weidenstraße. Der Kleinwagen war außerdem mit

drei weiteren männlichen Personen besetzt.

An der Ecke Weidenstraße und Möhlstraße konnte das Auto von einer Polizeistreife

angehalten werden. Alle vier Insassen sprangen aus dem Auto und flüchteten zu

Fuß. In der Viehhofstraße konnte der Fahrer eingeholt und festgenommen werden.

Einer der Mitfahrer, ein 20-jähriger Mann, wurde später von der Polizei in der

Nähe der Krappmühlstraße angetroffen.

Der 18-jährige Fahrer stand unter Drogen und ein später durchgeführter

Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Der beschuldigte Fahrer hatte

mehrere tausend Euro bei sich. Zudem wurden im Fahrzeug diverse rezeptpflichtige

Medikamente aufgefunden. Das Geld und die Medikamente wurden von der Polizei

sichergestellt. Später wurde durch einen Polizeivertragsarzt eine Blutentnahme

bei dem Beschuldigten durchgeführt.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben noch in der Kontrollnacht, dass der 18-jährige

Fiesta-Fahrer bereits sechs Tage zuvor, am Mittwoch, 27.07.2022 in

Mannheim-Neckarstadt-West, Mittelstraße, mit einem Pkw Mercedes-Benz CLA einen

schweren Unfall verursacht hatte.

Dort war er mit seinem Auto in Richtung „Am Messplatz“ unterwegs. Am Alten

Meßplatz, Höhe Schimperstraße, kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links

von der Fahrbahn ab und prallte frontal mit einem an der Haltestelle sitzenden

55-jährigen Mann und anschließend mit einem Strommast zusammen. Die beiden

schwer Verletzten, der 25-jährige Beifahrer und der 55-jährige Fußgänger, wurden

mit Rettungshubschrauber in Krankenhäuser verbracht. Der 18-jährige Fahrer blieb

leicht verletzt.

Für den Fußgänger bestand bis vor Kurzem Lebensgefahr, die jetzt

glücklicherweise ausgeschlossen werden kann.

Mannheim: „Schockanrufer“ erbeuten Schmuck und Münzen im Wert von rund 200.000.- Euro; Kripo ermittelt

Mannheim (ots) – Opfer eines sogenannten „Schockanrufes“ wurde im Laufe des

Dienstages eine hochbetagte Seniorin im Stadtteil Almenhof.

Gegen 10 Uhr hatte sie einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten,

die ihr vorgaukelte, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte,

bei dem zwei Menschen, darunter auch ein Kind getötet wurden. Um eine

Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution von 160.000.- Euro fällig.

Nachdem sie ihre Tochter telefonisch nicht erreichen konnte, ging die

schockierte Frau von einem tatsächlichen Unfallgeschehen aus, packte ihren

gesamten Schmuck (Ringe, Uhren, Halsketten, Broschen und Armreife), teilweise

wertvolle Erbstücke und Münzen im Gesamtwert von rund 200.000.- Euro zusammen

und übergab die Wertsachen gegen 14 Uhr vor ihrer Wohnung in der

August-Bebel-Straße an einen unbekannten Abholer.

Als die Tochter der Seniorin wenig später ihre Mutter zurückrief, wurde der

Betrugsmasche entdeckt, allerdings war der Abholer bereits über alle Berge.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444.

Darüber hinaus bitten die Ermittler des Betrugsdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg folgende Hinweise zu beherzigen:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen

Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange

bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt

bestätigen.

Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen

fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder

anderen Ihnen nahestehenden Personen.

fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen

Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der

Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen

entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter

Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter. Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und

andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der

Bank oder im Bankschließfach.

Über dies informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützen kann.

Die Beratungen sind kostenlos!!!

Mannheim / A6 / A659: 34-Jähriger scheinbar unbelehrbar – mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt

Mannheim / A6 / A659 (ots) – Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei

kontrollierte am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr einen mit zwei Personen besetzten

Mazda. Dieser war auf der A6 in nördlicher Richtung unterwegs. Der Mazda wurde

durch die Beamten auf die A 659 ausgeleitet und auf einer Tankanlage in

Fahrtrichtung Weinheim einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des

Fahrers konnten die Beamten feststellen, dass dieser nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem 34-Jährigen war der Führerschein bereits wegen

vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch ein Gericht entzogen worden. Nun

erwartet den Mann eine erneute Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der

Beifahrer, der zudem Halter des Mazda war, sieht zudem einer Anzeige wegen des

Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Mannheim: Verbaler Streit endet in Körperverletzung – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr kamen zwei Männer am unteren

Vogelstangsee ins Gespräch, woraus sich im weiteren Verlauf eine verbale

Auseinandersetzung entwickelte. Der bisher unbekannte Täter ging im Verlauf des

Streits schließlich auf seinen 49-jährigen Gesprächspartner mit geballten

Fäusten los und versuchte nach diesem zu schlagen. Im Gerangel fielen beide

Männer zu Boden, wobei die Brille des 49-Jährigen beschädigt wurde. Der

Unbekannte ergriff im Anschluss die Flucht in Richtung des nahegelegenen

Spielplatzes. Beschrieben wird der Flüchtige als ca. 50 Jahre, 1,65m groß mit

blonden und kurzen Haaren. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die

Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung übernommen und sucht nun Zeugen,

welche sachdienliche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Diese

können sich telefonisch unter 0621/71849-0 melden.

Mannheim-Neckarau: Brand eines Pkw auf Parkplatz, Feuerwehr auf Anfahrt

Mannheim (ots) – Gegen 02:05 Uhr am Mittwochmorgen geriet ein Opel Combo auf

einem Firmenparkplatz in der Eisenbahnstraße in Brand. Der Brand breitete sich

schnell vom Motorraum auf das gesamte Fahrzeug aus, so dass es nach kurzer Zeit

in Vollbrand stand. Die verständigte Feuerwehr konnte das vollständige Abbrennen

des Fahrzeugs nicht mehr verhindern.

Der Transporter stand glücklicherweise mit Abstand zu weiteren geparkten

Fahrzeugen auf dem Parkplatz, so dass diese durch den Brand keinen Schaden

nahmen.

Der Sachschaden des Opel wird auf ca. 8.000 EUR geschätzt.

Bislang ergaben sich keine Hinweise auf die Ursache für den Brand. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen hierfür

übernommen.