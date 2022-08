Heidelberg: Ausschreibung des Heidelberger Präventionspreises 2022

Heidelberg: (ots) – Der vom Verein Sicheres Heidelberg e. V. ausgeschriebene

Heidelberger Präventionspreis steht unter dem dauerhaften Motto „Heidelberg

macht Mut!“ und befasst sich im Jahr 2022 mit dem Thema

„Große Herausforderungen annehmen – passende Angebote für alle Altersgruppen

schaffen“

Die Zeit der Pandemie brachte für die meisten Bürgerinnen und Bürger schnelle,

tiefgreifende und immer neue Einschränkungen in vielen Lebensbereichen. So

veränderte sich auch das Freizeitangebot und damit das Freizeitverhalten nicht

nur von jungen Menschen grundlegend. Viele Einrichtungen, Institutionen und

Vereine mussten die neuen Herausforderungen rasch annehmen und innovative

Freizeitangebote schaffen. Gebotene Kontaktbeschränkungen einhalten und dennoch

ein lebhaftes und abwechslungsreiches Freizeitprogramm für alle auf die Beine zu

stellen muss kein Widerspruch sein. Im Mittelpunkt dieser neuen Angebote stand

eine besonders kreative Herangehensweise an die veränderte Lebenswelt und das

geänderte Freizeitverhalten der Menschen. Ein vielfältiges, lebendiges und

pädagogisch evaluiertes Freizeitangebot ist somit entstanden das es zu würdigen

gilt. Wirkt doch ein zielgruppengerechtes und akzeptiertes Freizeitangebot stets

auch in hohem Maße präventiv und beugt somit unerwünschtem Verhalten vor, weil

es integrative, kreative und sinnstiftende Impulse setzt, die einen positiven

und stabilisierenden Effekt auf Menschen bewirken.

Wenn Sie sich als Einrichtung mit einem insofern gelungenen Projekt um den

Heidelberger Präventionspreis 2022 bewerben möchten, sollten Sie bitte folgende

Fragestellungen prüfen:

Wie kann ein attraktives Freizeitangebot geschaffen werden, das

die jeweilige Zielgruppe anspricht und dabei einen sicheren Raum

zur persönlichen Entfaltung bietet?

die jeweilige Zielgruppe anspricht und dabei einen sicheren Raum zur persönlichen Entfaltung bietet? Wie gelingt es, trotz Abstandsregeln, soziale Interaktion zu

ermöglichen?

ermöglichen? Wie können bewährte Freizeitangebote, für jede/n zugänglich, in

die digitale Welt überführt werden?

die digitale Welt überführt werden? Halten diese Angebote auch zukünftigen Krisen und größeren

Veränderungen stand und bleiben attraktiv?

Veränderungen stand und bleiben attraktiv? Begreifen wir alle dabei die Digitalisierung als Chance oder

Bedrohung für die persönliche Entwicklung und was braucht es

dann dennoch oder insbesondere, um nachhaltig sinnstiftende

Freizeitangebote zu schaffen?

Die Ausschreibung richtet sich an alle Einrichtungen, die sich im Bereich

Prävention gesellschaftlich engagieren (z.B. Ehrenamtliche, Vereine und

Verbände, Behörden, Hilfsorganisationen, Jugendarbeit, Schulen und

Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende, u.a.). Sie bewerben sich mit ihren

Projekten, Angeboten, Programmen, Aktionen, Internetauftritten, Ausstellungen,

Theaterstücken, Plakataktionen, Filmspots, u.v.m.

Der Heidelberger Präventionspreis wurde vom Verein Sicheres Heidelberg e.V.

anlässlich des 10-jährigen Vereinsjubiläums im Jahr 2009 ins Leben gerufen. Die

Auszeichnung soll dazu dienen, all denjenigen öffentliche Aufmerksamkeit

zuteilwerden zu lassen, die sich tagtäglich und oftmals auch im Hintergrund mit

guten Ideen und Projekten darum bemühen, das Leben und Arbeiten in Heidelberg

sicher zu machen und somit die hohe Attraktivität der Stadt zu erhalten.

Der Heidelberger Präventionspreis genießt einen hohen Stellenwert und ist eine

prominente Plattform in der Anerkennungskultur Heidelbergs. Er ist dotiert mit

2.000 Euro (1. Preis), 1.000 Euro (2. Preis) und 500 Euro (3.Preis). Die

Platzierung wird von einer

Jury festgelegt. Diese besteht aus Vertretern des Vereins Sicheres Heidelberg

e.V. und neutralen Personen.

Die Bewerbung ist schriftlich (möglichst per E-Mail) einzureichen an:

Sicheres Heidelberg e.V.

Römerstraße 2-4

69115 Heidelberg

info@sicherheid.de

Kennwort: Heidelberger Präventionspreis 2022

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 28. Oktober 2022.

Alle weiteren Informationen gibt es unter www.sicherheid.de.

Heidelberg – Bergheim: Kollision mit Gegenverkehr – hoher Sachschaden

Heidelberg – Bergheim (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 09:10 Uhr erkannte der

81-jährige Fahrer eines Peugeot den an einer roten Ampel in der Schurmannstraße,

unmittelbar nach der Abzweigung zum Bismarckplatz, stehenden Citroen einer

41-Jährigen zu spät und verursachte einen Verkehrsunfall. Der 81-Jährige

versuchte noch den Zusammenstoß durch eine Lenkbewegung nach links zu vermeiden.

Er kollidierte jedoch mit der linken Heckseite des Citroen, querte die dortige

Verkehrsinsel und geriet dann in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal

mit dem MG eines aus Richtung Neckarstaden kommenden 48-Jährigen. Der Peugeot

sowie der MG waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch

den Unfall kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen und der Verkehr musste

durch die Polizei gelenkt werden. Der Fahrer des Peugeot zog sich bei dem

Aufprall leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden an allen drei

beteiligten Fahrzeugen von ca. 18.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg war zur Verkehrsunfallaufnahme vor Ort.