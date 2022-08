Zigarettenautomat entwendet

Am 02.08.22, zwischen 03:10 Uhr und 03:20 Uhr wurde ein Zigarettenautomat, der in der Rasenstraße in Wanfried-Aue aufgestellt war, von einer Hauswand abgehebelt und entwendet. Der gestohlene Automat wurde bereits am gestrigen Vormittag, gegen 10:00 Uhr, zwischen Völkershausen und Großburschla auf Thüringer Gebiet am Rande eines Radweges aufgefunden und sichergestellt. Durch den Diebstahl von Zigaretten und Bargeld sowie der Beschädigungen an dem Automaten entstand ein Schaden von ca. 4200 EUR. Nach ersten Zeugenhinweisen sollen zwei ca. 170 cm große Personen den Automaten abgehebelt und danach mit einem weißen Transporter in Richtung „Lange Straße“ in Aue geflüchtet sein. Beide Personen waren komplett schwarz gekleidet. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 02.08.22, 14:20 Uhr und dem 03.08.22, 08:45 Uhr wurde auf dem öffentlichen Parkplatz unterhalb der Burg Ludwigstein ein Pkw Mazda durch Unbekannte beschädigt. Die geschädigte Familie, die dort zurzeit ihre Ferien verbringt, mussten heute Morgen feststellen, dass die Beifahrertür im unteren Bereich leicht eingetreten wurde, wodurch sich die Tür verzogen hat. Weiterhin wurde auf der Beifahrerseite noch eine Kratzspur unterhalb des hinteren Fensters festgestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung, Volksverhetzung

Schriftlich angezeigt wurde durch die Stadt Witzenhausen ein Vorfall, der sich bereits am 28./29.07.22 ereignet hat. Im Eingangsbereich des Jüdischen Friedhofs in Witzenhausen wurde mit einem schwarzen Filzstift neben sexuell motivierten beleidigenden Worten auf dem Infoschild auch ein Schriftzug mit volksverhetzenden Wortlaut auf den Metallrahmen des Friedhoftores aufgebracht. Die Ermittlungen werden daher neben gemeinschädlicher Sachbeschädigung auch wegen Volksverhetzung geführt.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040 entgegen.

Vorfahrt missachtet

17.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege ereignet hat. Um 17:00 Uhr beabsichtigte ein 75-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal von der Schillerstraße kommend den Kreuzungsbereich zu überqueren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw auf der Friedrich-Wilhelm-Straße, der von einer 53-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 53-Jährigen noch gegen einen geparkten Pkw Skoda geschleudert. Alle Beteiligten blieben unverletzt; der Pkw der 75-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Unfall beim Ausparken

Um 16:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 63-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw den Kundenparkplatz des Kaufland-Marktes in Eschwege. Nachdem sie bemerkte, dass ein anderer Pkw ausparken wollte, hielt sie ihr Auto an. Trotzdem fuhr der rückwärts ausparkende Pkw gegen das wartende Auto und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden von ca. 250 EUR zu verantworten. Bei dem Verursacher handelt es sich um einen 54-jährigen Eschweger.

Kennzeichendiebstahl

Zwischen dem 12.07.22 und dem 01.08.22 wurden von einem Lkw die beiden amtlichen Kennzeichen „REG-LB 145“ abmontiert und entwendet. Der Lkw war im Baustellenbereich der BAB 44, Abfahrt Waldkappel abgestellt. Schaden: 30 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall unter Fahrradfahrern

Um 16:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 62-Jähriger aus Hungen mit seinem Fahrrad die L 3238 von Hessisch Lichtenau in Richtung Laudenbach. Um in einen rechtsverlaufenden Radweg abzubiegen, bremste er sein Fahrrad ab, was der nachfolgende 67-Jährige aus Wettenberg zu spät bemerkte und auf das vorausfahrende Rad auffuhr. Beide Radfahrer stürzten dadurch zu Boden und verletzten sich leicht. Während der 62-Jährige nach ambulanter Behandlung seine Tour fortsetzen konnte, wurde der 67-Jährige zur weiteren Behandlung in das Klinikum Werra-Meißner gebracht. Sachschaden: ca. 250 EUR.

Gegen Brücke gefahren

Um 19:24 Uhr befuhr gestern Abend ein 55-Jähriger aus Litauen mit einem Lkw die Straße „Mühlberg“ in Hessisch Lichtenau. Im Bereich der Bahnunterführung (Zufahrt zur Orthopädischen Klinik) übersah er die Vorgaben zur Mindesthöhe bei Durchfahrt, so dass der Lkw die Brücke streifte. An Brücke und Lkw entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Bei einer Kontrolle am gestrigen Nachmittag, um 16:07 Uhr, in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen konnte eine 74-Jährige aus Witzenhausen in ihrem Pkw angetroffen werden. Die Fahrerin war offensichtlich alkoholisiert, was ein Test von ca. 1,9 Promille bestätigte. Es folgten Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Betrugsversuch über WhatsApp

Gleich in zwei Fällen wurde eine 81-Jährige aus Witzenhausen mittels whatsApp angeschrieben und so versucht, betrügerisch Geld zu ergaunern. Die erste Nachricht erhielt sie am 01.08.22, um 15:53 Uhr mit dem Text:“ Hallo Mama, das ist meine neue Handynummer…., die kannst du dir einspeichern und die alte Nummer löschen.“ Es folgte noch ein Herz-Symbol. Die 81-Jährige gab gegenüber den Polizeibeamten an, über die Medien auf diese Betrugsmasche informiert und entsprechend gewarnt zu sein, so dass sie den Aufforderungen der Betrüger nicht nachkam und die Polizei informierte. Einen Tag später erhielt sie in der Mittagszeit erneut eine derartige Textnachricht. Diesmal von einer anderen Mobilfunknummer, aber mit identischem Text. Neben den Informationen in den Medien wird seitens der Polizei auch auf die Internetseite: www.polizei-beratung.de hingewiesen, wo zu dieser aber auch vielen anderen Betrugsmaschen Informationen und entsprechende Tipps aufgeführt sind.