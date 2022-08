48-Jähriger bei Streit in Innenstadt mit Messer angegriffen: Tatverdächtiger bei Fahndung festgenommen

Kassel-Mitte: Am heutigen Mittwochnachmittag wurden Rettungskräfte und Polizei gegen 13:30 Uhr in die Hedwigstraße in Kassel gerufen, nachdem dort ein 48-Jähriger mit einem Messer angegriffen worden war. Die hinzugeeilten Streifen fanden den Mann aus Kassel mit einer leichten Stichverletzung am Bauch auf. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Täter war bei Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte nur wenige Minuten später ein 36-jähriger Tatverdächtiger am Altmarkt festgenommen werden. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, sind die beiden Männer miteinander bekannt. Aus bislang ungeklärter Ursache waren sie in der Hedwigstraße in Streit geraten, der schließlich mit dem Einsatz des Messers endete. Das mutmaßliche Tatmittel fanden die Polizisten am Tatort und stellten es sicher. Den festgenommenen 36-Jährigen aus Kassel brachten die Beamten auf das Revier. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Mann torkelt zu seinem Auto: Streife setzt Alkoholfahrt dank Zeugen ein Ende

Kassel-Mitte: Dank der Mitteilung eines Zeugen zog eine Streife des Polizeireviers Mitte am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Innenstadt einen betrunkenen Autofahrer mit 1,7 Promille aus dem Verkehr, bevor jemand zu Schaden kam. Der Passant hatte gegen 20:20 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein Mann am Ständeplatz zu einem geparkten Seat torkelte, auf dem Fahrersitz Platz nahm und losfuhr. Sofort wurde eine Fahndung nach dem Pkw mit dem vom Zeugen genannten Kennzeichen eingeleitet. Diese führte wenig später zum Erfolg, als die Streife das gesuchte Auto in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße ausfindig machte und anhielt. Der Atemalkoholtest bei dem 40 Jahre alten Fahrer aus Kassel, der sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, förderte schließlich den hohen Promillewert zutage. Er musste die Beamten auf das Revier begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des 40-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem stellten die Polizisten vorsorglich den Autoschlüssel sicher. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Unbekannte schlagen Jugendliche (FOTO)

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel) – Opfer einer Gewaltattacke

wurden gestern Mittag (2.8.) zwei Jugendliche in einer Cantusbahn beim Halt im

Bahnhof Fuldatal-Ihringshausen.

Zwei bisher Unbekannte zeigten sich provokant und gewalttätig gegenüber zwei

15-Jährigen aus Göttingen (Niedersachsen) und Rüthen (Kreis Soest,

Nordrhein-Westfalen).

Einer der beiden Tatverdächtigen stieß den Kopf eines der beiden Schüler an eine

Zugwand. Ein zweiter Täter verpasste dem anderen Jugendlichen einen Schlag mit

der Faust auf die Wange.

Beide Opfer waren unterwegs von Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) nach Kassel.

Sie erlitten durch die Attacke jeweils eine Prellung im Gesicht.

Personenbeschreibung:

Einer der beiden Schläger soll 25-30 Jahre alt gewesen sein. Bekleidet war er

mit einem roten Basecap, mit einer Jeans, einem weißen Hemd und weißen Sneakers.

Zudem trug er eine verspiegelte Sonnenbrille und hatte einen roten Rucksack

dabei. Zum zweiten Tatverdächtigen liegen keine weiteren Angaben vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Fall machen kann, wird gebeten,

sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Imbissbude scheitert: Radfahrer sah mutmaßliche Täter; Polizei sucht Zeugen

Kassel-Süd: Kurz vor dem Abbau seiner Imbissbude, die anlässlich des Volksfestes am Kasseler Auedamm aufgestellt war, musste ein Standbesitzer aus Laatzen am gestrigen Dienstagmittag Einbruchspuren feststellen. Wie die daraufhin am Tatort nahe der Drahtbrücke eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatten unbekannte Täter versucht, die Tür der Hütte aufzuhebeln, waren dabei jedoch gescheitert. Somit machten sie keine Beute, richteten aber einen erheblichen Schaden von ca. 2.000 Euro an. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein Zeuge bei den Polizeibeamten und schilderte, dass er am frühen Morgen gegen 6:15 Uhr mit dem Fahrrad an dem Imbiss vorbeigefahren war. Dabei seien ihm zwei junge Männer aufgefallen, die sich verdächtig nah an der geschlossenen Hütte aufhielten. Als er fragte, was sie dort machen, erwiderte einer von ihnen aggressiv, er habe uriniert, woraufhin der Radfahrer weiterfuhr und seiner Beobachtung zunächst keine Bedeutung beimaß. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um zwei 17 bis 18 Jahre alte Männer/ Jugendliche mit arabischem Erscheinungsbild gehandelt haben, die beide ein schwarzes T-Shirt und eine blaue Jeans trugen. Einer von ihnen hatte einen Drei-Tage-Bart, so der Zeuge.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100.

Tödlicher Verkehrsunfall mit Pedelec Grebenstein, Landkreis Kassel

Am Abend des 02.08.2022 kam es gegen 19:00 Uhr auf der Kreisstraße 51 von Grebenstein nach Udenhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die Kreisstraße in Richtung Udenhausen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Berührung eines PKW mit einem Pedelec. Hierbei wurde die 54- jährige Pedelec-Fahrerin aus Grebenstein so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb. Neben dem Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter durch die zuständige Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Kreisstraße war bis 21:45 Uhr voll gesperrt.