Wiesbaden: Die Polizei-News

Mülltonne durch Feuer zerstört,

Wiesbaden, Wolfram-von-Eschenbach-Straße, Mittwoch, 03.08.2022, 01:45 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße zu

einem Mülltonnenbrand, bei dem eine Großraummülltonne vollständig zerstört wurde

und ein Sachschaden von circa 600 Euro entstand. Eine Zeugin vernahm gegen 01:45

Uhr im betroffenen Bereich Brandgeruch und entdeckte bei einer Nachschau die

brennende Mülltonne. Die Wiesbadenerin verständigte sofort Polizei und

Feuerwehr. Diese hatte den Brand schnell gelöscht. Zur Beschädigung von

angrenzenden Gebäuden oder anderen Müllcontainern kam es nicht. Bezüglich der

Ursache des Brandes liegen bis dato keine Hinweise vor. In der Nähe der

Mülltonne wurde ein Mann gesehen, welcher als überdurchschnittlich groß

beschrieben wird und dunkel gekleidet gewesen sein soll. Dieser sei in Richtung

Klopstockstraße davongegangen. Ob diese Person in Verbindung mit dem Brand steht

oder es sich um einen zufällig in der Nähe befindlichen Passanten handelt ist

völlig unklar. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen

und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu dem Brand.

Diebstahl aus Treppenhaus – Täterinnen überrascht, Wiesbaden, Walramstraße,

Montag, 01.08.2022, 23:30 Uhr bis Dienstag, 02.08.2022, 13:00 Uhr

(he)In den vergangenen Tagen kam es in einem Treppenhaus eines in der

Walramstraße gelegenen Mehrparteienhauses zu mehreren Diebstählen, bei denen ein

Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. In der Nacht von Montag auf Dienstag

wurden die mutmaßlichen Täterinnen von einer Anwohnerin überrascht. Den ersten

der Polizei übermittelten Informationen zufolge kamen in dem Treppenhaus zuletzt

mehrfach Dinge wie zum Beispiel Schuhe oder Gartenmöbel weg. Als eine Anwohnerin

dann am frühen Dienstagmorgen gegen 02:00 Uhr verdächtige Geräusche vernahm

schaute sie im Hausflur nach. Hier habe sie dann mindestens drei Frauen

überrascht, welche Gegenstände durch den Flur getragen hätten. Die Diebinnen

seien nun nach draußen geflüchtet, in zwei Pkw gestiegen und in Richtung

Sedanplatz davongefahren. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Das

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Versuchter Trickdiebstahl bei Seniorin, Mainz-Kastel, Rampenstraße, Montag,

01.08.2022, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(bo) In Mainz-Kastel kam es am Montag zu einem versuchten Trickdiebstahl zum

Nachteil einer Seniorin. Während die Seniorin an einer Bushaltestelle in der

Rampenstraße saß und auf ihren Bus wartete, setzte sich eine weibliche

Unbekannte neben sie. Die Unbekannte verdeckte mithilfe eines Tuches den von der

Seniorin mitgeführten Trolley, mit der Absicht diesen zu öffnen und das

Portemonnaie der älteren Dame zu entwenden. Letztlich scheiterte das Vorhaben

dadurch, dass ein Bus vorfuhr in den die Seniorin einstieg. Beim Einsteigen in

den Bus bemerkte sie, dass ihr Trolley geöffnet wurde und ihr Portemonnaie

beinahe herausfiel. Sie informierte die Polizei über das Geschehen und beschrieb

die weibliche Unbekannte wie folgt. Die Frau ist circa 1,50 m bis 1,60 m groß,

20 bis 30 Jahre alt, trug ein braunes Kleid mit Sandalen und soll laut der

Seniorin einen etwas dunkleren Teint gehabt haben. Das 1. Polizeirevier in

Wiesbaden bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140.

Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Dienstag, 02.08.2022, 05:06 Uhr bis 05:10 Uhr

(bo) In Wiesbaden verschaffte sich am Dienstagmorgen ein bisher unbekannter

Täter unberechtigt Zutritt in die Innenräume einer Gaststätte. Die betroffene

Pizzeria befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Schiersteiner Straße.

Der Unbekannte durchsuchte die Gaststätte im Bereich des Tresens und entwendete

Zigaretten sowie Bargeld in Höhe von über 200 EUR. Anschließend flüchtete er in

unbekannte Richtung. Den bisherigen Ermittlungen zufolge handelt es sich um

einen männlichen Täter im Alter von 20 bis 25 Jahren. Er soll von normaler

Statur sein, schulterlange, dunkle Haare haben und einen Bart tragen. Weitere

Hinweise werden von der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611)

345-0 entgegengenommen.

Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden, Schiersteiner

Straße, Dienstag, 02.08.2022, 10:00 Uhr

(bo) Durch das Missachten einer Rotlichtanlage kam es am Dienstag in Wiesbaden

zu einem Verkehrsunfall, bei welchen mehrere Personen verletzt wurden. Gegen

10:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger Seat-Fahrer, von der BAB 643 kommend, die

Linksabbiegerspur der Schiersteiner Straße an der Kreuzung Schiersteiner Straße

/ Konrad-Adenauer-Ring. Zeitgleich befuhr ein Linienbus die Schiersteiner Straße

in entgegengesetzter Richtung. Ebenfalls überquerte in diesem Moment eine

Fußgängerin den Fußgängerüberweg auf dem Konrad-Adenauer-Ring in welchen der

Pkw-Fahrer einbiegen wollte. Beim Abbiegen missachtete der 28-Jährige das für

ihn geltende Rotlicht und der 52-Jährige Fahrer des entgegenkommenden

Linienbusses musste scharf abbremsen. Durch die Gefahrenbremsung wurden fünf

Businsassen leicht verletzt. Der Fahrer des Seat führte seine Fahrt fort und

übersah dabei die 46-Jährige Fußgängerin woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die

Fußgängerin sowie ein Businsasse wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus

transportiert.

Verkehrskontrolle durch 3. Polizeirevier und Verkehrsdienst, Dienstag,

02.08.2022, 08:00 Uhr – 13:00 Uhr Wiesbaden, Saarstraße, Parkplatz „Kahle Mühle“

(he)Gestern führten Einsatzkräfte des 3.Polizeireviers sowie des Regionalen

Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Wiesbaden auf der Saarstraße

Verkehrskontrollen durch. Zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr hatte die gemischte

Kontrolleinheit insbesondere den fließenden Verkehr im Blick. Bei 21

kontrollierten Fahrzeugen und damit einhergehend 25 überprüften Personen wurden

vier Gurtverstöße sowie in drei Fällen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis

festgestellt. Darüber hinaus kam es zu einem Verstoß gegen das

Kraftfahrzeugsteuergesetz. Ein Fahrzeugführer hatte sich unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln hinter das Steuer gesetzt. Die Wiesbadener Polizei wird

weiterhin in unregelmäßigen Abständen Verkehrskontrollen durchführen und damit

ihren Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr leisten.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Unfälle auf der A 3 sorgen für massive Verkehrsbehinderungen Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Mittwoch, 03.08.2022, 08:25 Uhr und 13:05 Uhr

(wie) Am Mittwoch kam es auf der A3 bei Wiesbaden zu zwei Unfällen, die für

massive Verkehrsbehinderungen sorgten. Gegen 08:25 Uhr bemerkte zwischen

Niedernhausen und dem Wiesbadener Kreuz eine 21-Jährige in einem Dacia den vor

ihr bremsenden Mercedes einer 33-Jährigen zu spät und fuhr gegen das Heck des

Autos. Nach dem Unfall fing der Dacia Feuer und brannte komplett aus. Die

Fahrzeuginsassen konnten sich rechtzeitig aus den Autos retten. Aufgrund

auslaufenden Benzins stand sofort auch ein Teil der Fahrbahn in Flammen und der

angrenzende Mittelstreifen fing ebenfalls Feuer. Daher musste die A3 in beide

Richtungen voll gesperrt werden. Nachdem die Feuerwehr den Mittelstreifen

abgelöscht hatte, konnte der Verkehr in Richtung Köln wieder anlaufen. Die

Löscharbeiten an dem Dacia zogen sich länger hin, auch der Mercedes wurde am

Heck beschädigt. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt musste für die Lösch- und

Bergungsarbeiten bis 12:00 Uhr gesperrt bleiben. Es bildete sich ein Stau, der

in der Spitze bis zu 20 km lang war. Der Sachschaden wird insgesamt auf

mindestens 40.000 EUR geschätzt. Als der Stau sich endlich aufgelöst hatte, kam

es im Bereich der Anschlussstelle Niedernhausen zu einem neuen Unfall, diesmal

zwischen drei Sattelzügen. Hier hatte der Fahrer eines Sattelzuges die langsamer

fahrenden Fahrzeuge vor ihm nicht bemerkt, fuhr gegen den Auflieger eines

anderen Sattelzuges und schob diesen auf einen dritten auf. Der

Unfallverursacher wurde hierbei leicht verletzt. Für die Rettungs- und

Bergungsarbeiten mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt

werden. Es bildete sich wieder ein Stau von bis zu zehn km Länge. Der

Sachschaden bei diesem Unfall wird auf 110.000 EUR geschätzt. Da die Polizei im

Führerhaus des Unfallverursachers ein Handy mit geöffnetem Chat gefunden hat,

kann eine Ablenkung durch das Mobiltelefon als Unfallursache nicht

ausgeschlossen werden. In dem Rückstau nahm die Polizei dann noch zwei weitere

Auffahrunfälle mit jeweils zwei beteiligten PKW auf.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Wiesbaden – am) Am Abend des 02.08.2022 wurde in der Schönaustraße in

Wiesbaden-Schierstein ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw

tödlich verletzt.

Gegen 22:00 Uhr beabsichtigte ein 34 Jahre alter Wiesbadener, der mit seinem Pkw

Mitsubishi in der Schönaustraße in Richtung Dotzheim geparkt hatte, vom rechten

Fahrbahnrand anzufahren und zu wenden, um anschließend in Richtung Stielstraße

weiterzufahren. Ein 38 Jahre alter Motorradfahrer aus Wiesbaden befuhr mit

seinem Kraftrad der Marke KTM die Schönaustraße in Richtung Dotzheim.

Der Fahrer des Pkw achtete beim Wenden nicht auf den von hinten herannahenden

Motorradfahrer. Dieser prallte mit voller Wucht gegen die linke Seite des Pkw

und wurde dabei so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Wiesbadener

Krankenhaus verstarb. Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt

und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach Aussage von Zeugen überholte der Motorradfahrer vor dem Unfall noch mehrere

andere vorausfahrende Fahrzeuge und könnte deshalb mit überhöhter

Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden

abgeschleppt und sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die

Schönaustraße für etwa 2 Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Es

kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. An den Fahrzeugen entstand ein

Schaden in Höhe von ca. 15.000,- EUR.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, sich telefonisch beim 5. Polizeirevier unter der Nummer

(0611) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Randalierer zieht durch Rüdesheim und begeht mehrere

Straftaten, Rüdesheim am Rhein, Marktstraße / Oberstraße / Markt Dienstag,

02.08.2022, 10:45 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen nahm die Polizei einen Mann fest, welcher zuvor

randalierend durch Rüdesheim gezogen war und dabei diverse Straftaten begangen

hatte. Ersten Ermittlungen zufolge lief ein polizeibekannter 34-jähriger

Rüdesheimer die Oberstraße und Marktstraße entlang und griff dort sowohl verbal

als auch körperlich mehrere Mitbürgerinnen und Mitbürger an. Zunächst

beschädigte der Rüdesheimer das Mobiliar eines Lokales und beleidigte eine

Mitarbeiterin. Auf seinem Weg durch die Marktstraße versuchte er einen Mann zu

schlagen, verfehlte diesen und beleidigte eine weitere Frau. Anschließend

verletzte er zwei Mitarbeiter eines Eiscafés mit Schlägen leicht. Der Mann,

welcher sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und

alkoholisiert war, konnte kurz darauf durch eine Polizeistreife festgenommen und

zu einer Fachklinik gebracht werden. Den 34-Jährigen erwarten nun mehrere

Strafanzeigen.

Diebe geben sich als Polizisten aus, Idstein, In der Eisenbach, Dienstag,

02.08.2022, 18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend erbeutete ein Diebesduo in Idstein mit einer dreisten

Masche Bargeld und Schmuck. Gegen 18:00 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau an

der Wohnungstür einer Idsteinerin in der Straße „In der Eisenach“. Der

Bewohnerin gegenüber gaben sich die beiden als Kriminalpolizisten aus und

erhielten so Einlass. In der Wohnung angekommen, verwickelte der männliche Täter

die Seniorin in ein Gespräch, während die Frau aus den angrenzenden Zimmern

Bargeld und Schmuck entwendete. Im Anschluss flüchteten die beiden. Bei dem

männlichen Täter soll es sich um einen großen, kräftigen Mann mit langen

schwarzen Haaren und Bart gehandelt haben. Er habe dunkle Kleidung getragen. Die

Begleiterin sei kleiner und schlank gewesen. Ihre Haarfarbe wurde als

„dunkelblond“ beschrieben. Darüber hinaus soll sie Handschuhe getragen haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, um

nicht selbst Opfer eines Trickdiebes zu werden:

Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal

unter welchem Vorwand.

unter welchem Vorwand. Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den „Türspion“ oder

mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer

Türsprechanlage Gebrauch. Rüsten Sie gegebenenfalls nach.

mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Rüsten Sie gegebenenfalls nach. Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort – legen Sie immer

Sperrbügel oder Sicherungskette an. Auch hier gilt es

nachzurüsten, falls nicht vorhanden.

Sperrbügel oder Sicherungskette an. Auch hier gilt es nachzurüsten, falls nicht vorhanden. Ziehen Sie einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor

der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem

späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Lassen Sie sich den Namen der vermeintlichen Beamten geben und

rufen Sie bei der zuständigen Polizei an um dies zu überprüfen. Rufen

Sie über die ihnen bekannten Telefonnummer an. Lassen Sie sich die

Rufnummer nicht von den Fremden geben.

rufen Sie bei der zuständigen Polizei an um dies zu überprüfen. Rufen Sie über die ihnen bekannten Telefonnummer an. Lassen Sie sich die Rufnummer nicht von den Fremden geben. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, notfalls auch

energisch. Sprechen Sie diese laut an und rufen Sie um Hilfe.

energisch. Sprechen Sie diese laut an und rufen Sie um Hilfe. Pflegen Sie als jüngerer Mensch Kontakt zu älteren

Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot,

bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzu

zukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene

Telefonnummer.

Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzu zukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer. Als Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Eltern

oder Großeltern über diese Betrugsform zu informieren und

darüber zu sprechen.

Fahrzeuge aufgebrochen, Geisenheim, Wanderparkplatz Weißenthurm,

Lorch-Espenschied, Parkplatz an der L 3033 Dienstag, 02.08.2022, 11:00 Uhr bis

19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag brachen Diebe sowohl in Geisenheim, als auch in

Lorch-Espenschied geparkte Fahrzeuge auf. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 19:00

Uhr suchten die Täter einen Parkplatz in Lorch-Espenschied nahe der Landesstraße

3033 und den Wanderparkplatz „Weißenthurm“ bei Geisenheim auf. In beiden Fällen

gingen die Täter identisch vor, indem sie jeweils die Scheiben eines Nissans und

eines Mitsubishi einschlugen. Beim Mitsubishi wurden sie fündig und entwendeten

aus dem Innenraum eine Handtasche samt Inhalt. Beim Nissan gingen sie leer aus.

Der verursachte Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen

nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06772) 9112-0

Hinweise entgegen.

Fahrerin bei Unfall auf Bundesstraße verletzt, Bundesstraße 42 bei Kiedrich,

Dienstag, 02.08.2022, 08:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen verletzte sich eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der

Bundesstraße 42. Gegen 08:30 Uhr war die 24 Jahre alte Frau aus Oestrich-Winkel

auf der B 42 in Richtung Wiesbaden unterwegs. In einer langgezogenen Kurve,

unmittelbar vor der „Kiedrichtalbrücke“, verlor die junge Frau aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Ford Ka, kollidierte in der Folge

mehrfach mit den dortigen Schutzplanken und kam letztlich auf der Fahrbahn zum

Stillstand. Die Fahrerin wurde verletzt und musste in ein Wiesbadener

Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand am Pkw und den Leitplanken ein

Sachschaden von rund 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die erforderlichen

Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden.

+++ Einschränkung des abendlichen Berufsverkehrs nach Verkehrsunfall +++

Bad Schwalbach – 65510 Idstein, Landesstraße 3274/Autobahnanschlussstelle

Dienstag 02.08.22, 17.20 Uhr

(Vo) Am 02.08.2022 kam es gegen 17:20 Uhr auf der L3274 in Höhe der

Autobahnanschlussstelle Idstein der A3, aus Fahrtrichtung Süden zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes Sprinter und einer Mercedes A-Klasse. Der

Sprinter fuhr von der Autobahn ab und missachtete bei der Abfahrt auf die L3274

die 53-Jährige in ihrer A-Klasse, welche aus Richtung Oberauroff nach Idstein

fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden eine

53-jährige Idsteinerin schwer und ihre 13-jährige Tochter leicht verletzt. Der

Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Wiesbadener Krankenhaus. Die

Tochter konnte an der Unfallstelle in die Obhut ihres Vaters entlassen werden.

Da bei dem 47-jährigen Fahrer des Mercedes-Sprinter der Verdacht auf den Konsum

von Betäubungsmitteln bestand, wurde er zum Zwecke einer Blutentnahme zur

Polizeistation Idstein verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden

die Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachter zur Unfallursachenerforschung

beauftragt. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 EUR geschätzt. Die L3274 war

während der Polizei- und Rettungsmaßnahmen für 4 Stunden teilweise gesperrt. Es

kam zum Teil zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.