Bergstrasse

Gadernheim: ++Nachtrags-/ Abschlussmeldung++ zu Gebäudevollbrand unter Auftragsnummer 4810866

Lautertal- Gadernheim – Der Gebäudebrand des Wohnhauses mit angrenzender

Garage konnte durch die Feuerwehren gegen 23.30 Uhr vollständig gelöscht werden,

der entstandene Sachschaden könnte sich nach ersten Schätzungen in einem unteren

sechsstelligen Bereich befinden. Zum Zeitpunkt der Brandentwicklung befanden

sich zwei Personen und ein Hund in dem Gebäude, welche allesamt das Objekt

unverletzt verlassen konnten. Die Brandursachenermittlungen werden durch das

zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion Bergstraße aufgenommen werden.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den

Plan / Bei Festnahme Widerstand geleistet

Darmstadt-Eberstadt – Eine Auseinandersetzung „In der Kirchtanne“ rief am

Dienstagabend (2.8.), gegen 19.45 Uhr, die Polizei auf den Plan.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten zwei Männer, ein 26- und ein 30-Jähriger,

massiven Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte der 26-Jährige seinen

Kontrahenten im Gesicht. Beim Eintreffen der alarmierten Streife war der

26-Jährige bereits geflüchtet. Er konnte im Rahmen der Fahndung in der

Stresemannstraße angetroffen werden. Bei seiner Festnahme leistete er

erheblichen Widerstand und setzte sich zur Wehr. Zudem riss er einem Beamten die

Handfesseln aus der Hand. Die Festnahme war letztlich nur mit Verstärkung von

weiteren Beamten und dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock möglich. Auf

dem Weg zum Gewahrsam bedrohte der polizeibekannte Mann die Beamten.

Der 26 Jahre alte Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts der Körperverletzung und wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte

verantworten müssen.

Südhessen/Darmstadt: Elektro-Skateboards im Straßenverkehr – Polizei klärt über Folgen auf

Südhessen/Darmstadt – Polizeibeamte haben am Dienstagabend (02.08.)in der

Kasinostraße in Darmstadt einen 13-Jährigen, der mit einem Elektrolongboard

unterwegs war, kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass sein Skateboard

mit zwei Elektromotoren ausgestattet war, die eine Leistung von 3000 Watt

liefern. Das entspricht etwas über 4 PS. Dies ist in etwa die Leistung, die ein

handelsüblicher 45 km/h-Motorroller mit Verbrennungsmotor aufweist. Die

Höchstgeschwindigkeit des Skateboards lag bei etwa 36 km/h.

Die Ordnungshüter leiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei und klärt auf: Kraftfahrzeuge, die ohne

körperliche Anstrengung schneller als 6 km/h fahren können, benötigen eine

Zulassung für den Straßenverkehr sowie eine Haftpflichtversicherung.

Um eine Straßenzulassung erteilen zu können, müssen Kraftfahrzeuge besondere

sicherheitsrelevante Merkmale erfüllen. Dies ist bei Elektro-Skateboards,

-Longboards oder auch sogenannten Hoverboards nicht der Fall. Für sie können

nach aktueller Rechtslage keine Zulassungen erteilt und somit auch keine

Versicherungen vergeben werden. Wer ein solches Kraftfahrzeug dennoch im

öffentlichen Verkehr führt, muss mit einem Ermittlungsverfahren wegen des

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie im aktuellen Fall sogar

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Es kann für den Verantwortlichen also neben den strafrechtlichen auch noch

finanzielle Folgen haben, falls beispielsweise durch die Nutzung eines

Elektro-Skateboards im Straßenverkehr Schäden verursacht werden. Benutzen Sie

diese Fahrzeuge ausschließlich im abgegrenzten nicht öffentlichen Verkehrsraum,

beispielsweise auf ihrem umzäunten Grundstück. Denn auch wenn diese

e-Skateboards frei verkäuflich sind, ist deren Nutzung nur im nicht öffentlichen

Verkehrsraum zulässig.

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Fünf Autoaufbrüche/Polizei ermittelt Verdächtigen

Im Laufe des Dienstags (02.08.) ereigneten sich unter anderem in der Farmstraße, „An der Brücke“ sowie in der Nordendstraße insgesamt fünf Autoaufbrüche. In einigen Fällen wurden Scheiben der Fahrzeuge gewaltsam geöffnet. Erbeutet wurden in den Innenräumen abgelegte geringe Geldbeträge oder auch Schlüssel.

Spuren an den Tatorten führten die Ermittler anschließend zu einem 30 Jahre alten Mann aus Mörfelden-Walldorf. Er wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Räumlichkeiten fanden die Ordnungshüter Beweismaterial, welches zudem auf weitere Diebstahlsdelikte in der Umgebung hinweisen könnte. Beschlagnahmt wurden von der Polizei bei der Durchsuchung auch geringe Mengen Kokain und ein Joint.

Ob der Mann tatsächlich für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 30-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Kelsterbach: 72 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho

Einen 26 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagnachmittag (02.08.) auf der Bundesstraße 40.

Der 26-Jährige passierte zuvor einen Streckenabschnitt, auf dem maximal 80 km/h zulässig sind, mit 152 Stundenkilometern. Ihn erwarten nun 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Mörfelden-Walldorf – Zeugen nach Unfallflucht mit Personenschaden in Mörfelden gesucht

Am Montagvormittag, dem 01.08.2022, zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, wobei sich einer der Unfallbeteiligten vom Unfallort entfernte ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich an der Kreuzung beim Dalles in Mörfelden-Walldorf. Eine ältere Dame fuhr auf ihrem Elektrorollstuhl auf die Lichtzeichenanlage zwischen dem Restaurant Evren und dem dort befindlichen Testcontainer zu. Die Geschädigte konnte einen circa 17 Jahre jungen Radfahrer beschreiben, der frontal auf sie und ihren Elektrorollstuhl steuerte und in diese reingefahren sei. Durch den Zusammenstoß erlitt die Geschädigte Verletzungen.

Die Geschädigte konnte einen weißen Pkw in der Langener Straße in Höhe der Physiotherapiepraxis und des Frisörs „Salva“ benennen, welcher den Unfallhergang möglicherweise mitbekommen und sachdienliche Hinweise geben kann.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der Fahrer des weißen Pkws, werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindungen zu setzten.