Neustadt: Ampelausfall und Abbiegespur am Winzinger Knoten gesperrt

Neustadt an der Weinstraße – Zur Behebung eines Unfallschadens wird am Donnerstag, 4. August 2022, an der Kreuzung Landauer Straße (B 39) / Stiftstraße / Winzinger Straße ein provisorischer Ampelmast errichtet.

Während der etwa zweistündigen Arbeiten ab ca. 9.30 Uhr wird die Ampelanlage abgeschaltet, bevor sie wieder regulär in Betrieb gehen kann. Außerdem muss die Abbiegespur von Landau kommend in die Winzinger Straße gesperrt werden. Das Abbiegen wird aber weiterhin möglich sein. Mit entsprechenden Behinderungen im Bereich des sogenannten Winzinger Knotens bis gegen Mittag ist zu rechnen.

Ein LKW hatte einen Ampel-Auslegermast über der Fahrbahn gerammt. Dabei sind auch Signalanlagen abgerissen. Der komplette Mast muss ausgetauscht werden. Da es jedoch Lieferschwierigkeiten gibt und die verbliebenen Ampeln teilweise schlecht zu erkennen sind, wurde zunächst die Errichtung eines provisorischen Masts beauftragt. Die Montage findet nun kurzfristig am Donnerstag statt.