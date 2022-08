Lambrecht: RE:church am 13. August 2022 in der Klosterkirche

Lambrecht – Am 13.08.2022 um 18 Uhr ist die Lambrechter Kirchenband RE:church zum ersten Mal in einem kleinen Konzert in der Ehemaligen Klosterkirche zu erleben.

Die Kirchenband, das sind: Hannah Dehm, Jessica Kleemann und Hannah Böß, alle drei 19 Jahre alt. In dieser Kombination spielt die Band bereits seit ihrer Gründung vor ein paar Jahren.

Die Idee dahinter war, gemeinsam Musik zu machen und die Lieder im Gottesdienst wieder aufleben zu lassen.

Nun, da Jessica Kleemann im Oktober ein freiwilliges soziales Jahr in Toulouse antritt, veranstaltet RE:church eine Art „Benefizkonzert“.

Dies soll sie beim Aufbau des Sponsorenkreises, der für das FSJ nötig ist, unterstützen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang werden Spenden gesammelt.