Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mit Haftbefehl gesucht und Drogen mitgeführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.08.2022 gegen 20:00 Uhr konnten in der Karl Räder Allee in Bad Dürkheim, bei einer Personenkontrolle, Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Kontrolle einer 25-Jährigen konnten in einer Umhängetasche ein Joint, Cannabisblüten und Amfetamin festgestellt und sichergestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamin und Kokain. Bei der Überprüfung ihrer Personalien konnte weiterhin festgestellt werden, dass die 25-Jährige mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Da sie die jeweiligen offenstehenden Geldbeträge nicht zahlen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Gegen die 25-Jährige, die keine Angaben zur Herkunft der Betäubungsmittel machen wollte, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Erpolzheim: Verkehrsunfallflucht, Gestänge abgerissen

Erpolzheim (ots) – Am 01.08.2022 gegen 14:00 Uhr wurde ein Metallbogengestänge in der Von Mauerer Straße in Erpolzheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte ein über der Straße, für den Rebenwuchs, angebrachtes Metallbogengestänge und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich handelte es sich um einen Schlepper mit Anhänger oder angehängtem Arbeitsgerät. Leider konnte der Geschädigte nur einen lauten Knall hören, bis er auf der Straße war hatte sich der Verursacher bereits entfernt. Am Metallgestänge und an den Hausfassaden von 2 Wohnhäusern entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Gönnheim: Verkehrsunfallflucht, Zaun beschädigt

Gönnheim (ots) – Am 22.07.2022 gegen 12:00 Uhr wurde der Zaun eines Anwesens im Paul Münsch Weg in Gönnheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren den Zaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de,

Haßloch: Brand

Haßloch (ots) – Nach dem Brand einer Hecke am Montagnachmittag (1. Aug, 14:45 Uhr), bei dem auch ein Auto und eine Holzhütte beschädigt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Etwa 20 m einer Thujahecke gerieten am Hannah-Arend-Gymnasium in Brand. Ein Gartenhaus auf dem Schulgelände und ein in der Dürerstraße geparkter Opel Singnum wurden durch die Hitze beschädigt. Die Polizei schätze den Schaden auf 6.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):