Unfall – Hund tödlich verletzt

Schifferstadt (ots) – Am Montag 01.08.2022 gegen 21:55 Uhr, schob ein 13-jähriges Kind einen E-Scooter auf dem Gehweg in der Friedhofstraße. Zugleich führte das Kind einen Hund an der Leine. Beim Laufen verfing sich die Hundeleine im Vorderrad des E-Scooters, sodass sich das Hundegeschirr löste und der Hund auf die Fahrbahn lief.

In diesem Moment passierte ein PKW die Örtlichkeit und stieß mit dem Hund zusammen. Der Hund erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. An dem PKW entstand kein Sachschaden.

Brand eines Einfamilienhauses – 2 tote Personen

Harthausen (ots) – Nach dem Brand eines Einfamilienhauses am 23.07.2022 haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort durch einen Brandsachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Hinweise auf ein vorsätzliches in Brand setzen haben sich bisher nicht ergeben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro.

Bei den Verstorbenen handelte es sich um die beiden 78-jährigen Bewohner des Hauses. Die durchgeführten Obduktionen ergaben eine Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchgasinhalation, in Verbindung mit Verbrennungen, als Todesursache. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen derzeit nicht vor.

Unfall mit verletztem Fahrradfahrer in Berghausen

Römerberg (ots) – Am Montag 01.08.2022 gegen 06:45 Uhr befuhr ein 85-jähriger PKW-Fahrer die Germersheimer Straße und bog an der Gabelung nach links in die Berghäuser Straße ab. Hierbei übersah er einen 32-jährigen Fahrradfahrer, der ihm auf der Germersheimer Straße entgegenkam.

Der 85-Jährige missachtete dessen Vorrang und beide Fahrzeuge kollidierten. Infolgedessen zog sich der Radfahrer Schürfwunden an Schienbein und Ellenbogen sowie eine Schulterverletzung zu. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Zündelei auf Lambsheimer Streuobstwiese – Zeugen gesucht

Lambsheim (ots) – Am Samstag 30.07.2022 kam es zu einem Flächenbrand auf einer Streuobstwiese im Bereich zwischen der Bollwerkstraße und der K2. Ein Spaziergänger mit Hund sah von weitem 2 Kinder die im hohen Gras zündelten. Einer hatte noch versucht, das bereits außer Kontrolle geratene Feuer mit seinem schwarzen Pullover auszuschlagen.

Nachdem die Kinder den Spaziergänger sahen, flohen sie über einen Entwässerungsgraben zur Bollwerkstraße und dann in unbekannte Richtung. Nur durch das frühzeitige Alarmieren der Feuerwehr durch den Spaziergänger, konnte ein Großbrand verhindert werden. Letztlich wurden dann “nur” ca. 350 Quadratmeter Wiese verbrannt.

Im Rahmen der Fahndung konnten die flüchtenden Kinder nicht mehr angetroffen werden.

Es soll sich dabei um 2 Jungs zwischen 12-14 Jahren handeln. Einer hatte blondes, etwas längeres Haar und trug ein weißes T-Shirt. Der andere Junge mit dem schwarzen Pullover hatte dunkles Haar.

Wer kennt die Kinder? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter 06237/934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233/3130 in Verbindung zu setzen.

Achten Sie gerade in den Sommermonaten auch auf folgende Verhaltensregeln.

Kein offenes Feuer im Wald oder Waldnähe anzünden.

Lassen Sie keine Glasflaschen oder Glasscherben im Wald oder auf Feldern und Wiesen liegen (Brennglaseffekt).

Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände (z.B. Zigarettenkippen) wegwerfen.

Grillen nur auf ausgewiesenen Grillplätzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.