Herborn: Polizei sucht Besitzer von Schlüsseln –

Die Herborner Polizei bittet bei der Zuordnung von Schlüsseln um Mithilfe. Im Zusammenhang mit einer Fundsache wurden die auf dem Foto aufgeführten Gegenstände der Polizei übergeben. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob die Schlüssel im Zusammenhang mit Straftaten stehen. Wer kann Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen? Hinweise zu den Eigentümern nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Haiger-Allendorf: Zaunelemente geklaut –

Am Wochenende schlugen Diebe am Gelände der Pferdefreunde zu. Zwischen Samstag (30.07.2022), gegen 09.00 Uhr und Montag (01.08.2022), gegen 17.45 Uhr bauten die Täter an der Reitbahn insgesamt 14 Zaunpfosten, 13 Zaunbretter sowie 16 Abdeckkappen ab. Den Wert der Beute beziffert der Verein auf rund 800 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang an dem Gelände auffielen, nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9180 entgegen.

ACHTUNG: Betrüger am Telefon – Falsche Polizeibeamte rufen an

Am gestrigen Abend (Montag, 01. August) gab es nach bisherigen Erkenntnissen mindestens drei Anrufe von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Die Polizei warnt ausdrücklich und aus aktuellem Anlass vor diesen Betrügern am Telefon, weil nach polizeilicher Erfahrung zu erwarten ist, dass es auch am heutigen Tag zu weiteren Anrufe im Landkreis Marburg-Biedenkopf aber auch in angrenzenden Landkreisen kommt. Die am Montag erreichten bislang bekannten Teilnehmer in Marburg erkannten den Betrug, reagierten genau richtig und legten auf, sodass die Täter in diesen Fällen erfolglos blieben. Die Täter nutzen die Masche „Anruf durch falsche Polizeibeamte“. Die Anrufe am Montag waren zwischen 20.00 Uhr und 21.40 Uhr in Marburg. Nach der Darstellung des angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft fragte der Anrufer nach Vermögen und Wertgegenständen und bot an, dieses zu sichern und in 10 Minuten abzuholen.

„Die Polizei ruft niemals an, um über Einbrüche oder Festnahmen oder auch Unglücksfälle zu berichten und gleichzeitig die Sicherung des Vermögens anzubieten. Lassen Sie sich nicht von den Geschichten oder Hintergrundgeräuschen täuschen. Legen Sie sofort auf, wenn es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld, Vermögen oder Daten geht! Nur so lässt sich verhindern, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden.

Tipps der Polizei

Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken! – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! – Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten. – Rufen Sie zurück – Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste! – Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter https://k.polizei.hessen.de/1254894044 (Polizei Hessen>Schutz und Sicherheit>Rat und Vorsorge> Sicherheit für Senioren)

„Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!“