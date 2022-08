Gießen: Gaststätten kontrolliert

Gemeinsam kontrollierten Angehörige der Kontrollgruppe Gießen, der Bereitschaftspolizei Lich, vom Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Gießen und des Ordnungsamts Gießen am Donnerstag, 28. Juli, zwei Gaststätten in der Innenstadt. Neben illegaler Spielautomaten, fehlender Konzessionen und Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz trafen sie dabei auch auf skurrile Aussagen hinsichtlich einer verschlossenen Küche sowie zur Nutzung einer Lüftungsanlage.

In der ersten Gaststätte ergab sich der Verdacht des unerlaubten Glücksspiels, weshalb die Beamten eine entsprechende Anzeige fertigten und einen Sport-Wettterminal sicherstellten. Bei der Frage zum Küchenbetrieb äußerte sich der Inhaber ausweichend und gab an, dass die Küche verschlossen sei und er den Beamten nun keinen Zutritt ermöglichen könne. Großes Ermittlergeschick war zur Lösung des Problems jedoch nicht von Nöten: Durch das Ausprobieren mehrerer in der Gaststätte befindlicher Schlüssel öffneten die Kontrollierenden ohne Schwierigkeiten die Tür. Zum Vorschein kam der mutmaßliche Grund des Vertuschungsversuchs: drei illegale, betriebsbereite Spielautomaten. Getränke, Süßigkeiten und Aschenbecher rundeten das zum Verweilen einladende „Ambiente“ ab. Auch diese Automaten stellten die Polizeibeamten sicher. Zudem fertigten die Ermittler noch mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen unterschiedlicher Verstöße. Der Inhaber muss außerdem mit einer kostenpflichtigen Auflagenverfügung rechnen.

Bei der zweiten Kontrolle löste bereits bei Betreten der CO-Warner eines Polizeibeamten aus und die Lokalität musste aufgrund kritischer Luftwerte erst einmal gelüftet werden, bevor die eigentliche Kontrolle begann. Grund hierfür dürfte das Anzünden von Kohlen für Shishas in Verbindung mit der ausgeschalteten Lüftungsanlage gewesen sein. Das anwesende Personal gab an, die Lüftungsanlage richtig bedienen zu können. Stattdessen hatte man aber den fragwürdigen Nutzen erkannt, mit Hilfe der Lüftung die Kohle der Shishas schneller anzuglühen. Anzeigen wegen Verstöße gegen den Arbeitsschutz waren die Folge. Zudem ergaben sich bezüglich der Tabakausgabe Hinweise auf eine mögliche Steuerhinterziehung, ein entsprechendes Verfahren leiteten die Beamten ein. Auch in dieser Gaststätte führten mehrere andere Mängel noch zu entsprechenden Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Gießen: Polizeischild beschädigt

Sowohl das Hessenwappen als auch den Polizeischriftzug auf einem Schild an der Eingangstür zur Polizeistation Gießen Nord in der Straße Am Alten Gaswerk beschädigte ein Unbekannter. Der Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand zwischen 6 Uhr am Freitag, 29. Juli, und 6.20 Uhr am Sonntag. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Hungen: Einbruch in Schwimmbadkiosk

Mehrere hundert Euro Bargeld erbeuteten Diebe, die zwischen Sonntag, 31. Juli, und Montag, 1. August, in den Kiosk auf dem Schwimmbadgelände in der Albert-Schweitzer-Straße einbrachen. Zwischen 23 Uhr und 14 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und entwendeten das Geld. Am Fenster entstand ein Schaden von etwa 250 Euro. Die Grünberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

Linden- Leihgestern: Versuchter Überfall auf Spielhalle

Ein unbekannter Mann betrat am Dienstag, 2. August, die Spielhalle in der Konrad-Adenauer-Straße und forderte gegen 2 Uhr unter Vorhalten eines Messers die Einnahmen von einer Mitarbeiterin. Diese ließ sich auch von einer verbalen Bedrohung nicht beirren und betätigte den Alarmknopf. Der Unbekannte warf daraufhin eine Plastikflasche nach ihr und flüchtete ohne Beute. Die Angestellte blieb unverletzt und beschreibt den Mann als 22 bis 24 Jahre alt und etwa 180cm groß. Er hat „bräunliche“ Haut, ein schmales Gesicht und eine schmale Statur und war mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer dunklen Jeanshose bekleidet. Da er die Kapuze auf dem Kopf trug, sind keine Angaben zu den Haaren möglich. Er sprach Deutsch mit Akzent und ist vermutlich ein Eritreer. Die Kripo in Gießen sucht Zeugen: Wem ist der Mann zur Tatzeit aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Mazda touchiert

Zwei Autofahrer befuhren am Freitag, 29. Juli, nebeneinander die Grünberger Straße Richtung Berliner Platz. Der unbekannte Autofahrer benutzte dabei die linke Spur und kam zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts über die Spurbegrenzung hinaus und touchierte dabei den rechts fahrenden Mazda, den ein 21-jähriger Gießener fuhr. Am Mazda entstand ein Schaden von 600 Euro, der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich darum zu kümmern. Hinweise dazu an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Auf Parkplatz Hyundai touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Montag, 1. August, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße einen geparkten Hyundai. Vermutlich mit der Fahrertür oder einem Einkaufswagen beschädigte ein Unbekannter zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr den schwarzen I30 an der Beifahrertür. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Renault touchiert

Im Parkhaus q-Park in der Westanlage touchierte ein unbekannter Autofahrer am Samstag, 30. Juli, zwischen 9.30 Uhr und 18.15 Uhr einen geparkten blauen Renault. Die Schäden an der hinteren Stoßstange des Clio sind etwa 500 Euro hoch. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.