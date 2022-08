Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Hüttenstraße in Sontra angezeigt. Zwischen dem 01.08.22, 17:00 Uhr und dem 02.08.22, 02:45 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines blauen Ford B-Max abgefahren. Der Pkw war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Richtung der Freiherr-vom-Stein-Straße geparkt. Das Spiegelgehäuse wurde anschließend auf dem Briefkasten im Eingangsbereich des Wohnhauses des Geschädigten abgelegt. Weiterhin konnten am Pkw noch Beschädigungen im Bereich des vorderen Kotflügels sowie heller Kunststoffabrieb auf der gesamten Fahrerseite festgestellt werden. Der Spurenlage nach dürfte ein größeres Fahrzeug für den Schaden in Höhe von ca. 2500 EUR infrage kommen. Gegen 22:00 Uhr wurde durch Zeugen ein weißer Sprinter am Unfallort gesehen, der möglicherweise mit dem Unfallgeschehen im Zusammenhang steht. Hinweise an die PSt Sontra unter Tel.: 05653/97660.

Unfall beim Abbiegen

Um 14:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 62-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Lkw die Straße „An den Soleteichen“ in Bad Sooden-Allendorf und beabsichtigte nach links in die Hardtstraße abzubiegen. Beim Abbiegen streifte der Lkw mit dem Kofferaufbau einen geparkten Pkw Skoda, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand.

Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung

Um 21:27 Uhr wurde gestern Abend die Polizei in die Obdachlosenunterkunft der Stadt Waldkappel nach Friemen gerufen. Dort kam es zwischen einem 31-Jährigen, derzeit ohne festen Wohnsitz, und seiner 25-jährigen Bekannten, die ihn dort besuchte, zu einem Streit. Im Zuge des zunächst verbalen Streites beschädigte er die Handtasche der 25-Jährigen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der der 31-Jährige mehrfach auf die 25-Jährige eintrat, sie würgte und in das Kinn biss. Mit Hilfe zweier Nachbarn konnte der 31-Jährige von weiteren Handlungen abgehalten werden. Dabei wurde einer der Nachbarn am Arm verletzt. Auch bei der anschließenden Festnahme durch die Polizeibeamten leistete der 31-Jährige erheblichen Widerstand und griff die Beamten tätlich an. Zudem wurden diese extrem beleidigt, so dass auch in diesem Zusammenhang eine Anzeige wegen Widerstand und Beleidigung erfolgt. Der 31-Jährige wurde in dem Polizeigewahrsam eingeliefert. Sowohl er als auch die 25-Jährige waren stark alkoholisiert.

Diebstahl von Geldbörse

Nachträglich angezeigt wurde gestern der Diebstahl einer Geldbörse, der sich bereits am 29.07.22 im Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr war eine 81-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf dort einkaufen. Dabei trug sie einen Rucksack, welcher nicht verschlossen war, auf dem Rücken. Im Rucksack befand sich u.a. eine dunkelblaue Ledergeldbörse. Nachdem die Geschädigte ihren Einkauf beendet hatte und die Waren im Rucksack verstauen wollte, stelle sie den Verlust der Geldbörse fest. (Den Einkauf bezahlte die Geschädigte mit Bargeld aus einer anderen mitgeführten Geldbörse). Im gestohlenen Portmonee befanden sich neben 15 Euro Bargeld noch diverse persönliche Dokumente. Hinweise: 05652/9279430.

Holzdiebstahl

Schriftlich angezeigt wurde der Diebstahl von 15 Festmeter Holz (Eichenstämme), die in der Gemarkung zwischen Niederdünzebach und Aue (Waldort 12310, Polter 3) gelagert waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 02.05.22 und dem 17.07.22. Der Schaden wird mit ca. 1200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

Durch den Heimatverein Niederhone wird angezeigt, dass Unbekannte drei „Konfirmanden-Erinnerungstafeln“ abgebrochen und dadurch beschädigt haben. Die Tafeln sind aus Holz gefertigt und an Kunststoffpfosten befestigt. Zwei der Tafeln konnten in der „Wehre“ wieder aufgefunden werden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28.07.22, 18:00 Uhr und dem 29.07.22, 12:00 Uhr. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Gegen Grundstücksmauer gefahren

Um 17:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 22-Jähriger mit seinem Pkw die Nordstraße in Herleshausen. Als er mit seinem Pkw rückwärts fuhr, prallte er mit der Schiebetür und dem hinteren rechten Radkasten gegen eine Grundstücksmauer und Pfosten eines Anwesens, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung

Im Rahmen von nachbarschaftlichen Streitigkeiten in Großalmerode kam es am gestrigen Vormittag zu einer Körperverletzung. Um 11:25 Uhr wurde die Polizei in Hessisch Lichtenau informiert, nachdem es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Jonasbach“ zum Streit zwischen einer 30-Jährigen und einem 68-Jährigen kam. Nach Angaben der 30-Jährigen schlug ihr Nachbar ihr dabei mit der flachen Hand ins Gesicht.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 17:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 23-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Ludwigsteinstraße in Unterrieden und beabsichtigte nach links auf die B 80 in Richtung Witzenhausen abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 67-Jährigen aus Arenshausen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Pkw des 67-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Montag an der B 27 (Parkplatz „Gelber Grund“; Gemarkung Neu-Eichenberg) wurde durch den Zoll ein Pkw mit polnischen Kennzeichen angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 40-Jährige Fahrer aus Polen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Zudem wurde eine geringe Menge Marihuana im Pkw aufgefunden und sichergestellt. Die angeforderte Streife der Polizeistation Witzenhausen übernahm die Ermittlungen und führte eine Blutentnahme durch.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 31.07./01.08.22 wurde ein Pkw Mercedes, der auf dem Netto-Parkplatz in der Straße „Am Eschenbornrasen“ in Witzenhausen geparkt war, durch Unbekannte beschädigt, indem die Heckscheibe im unteren linken Bereich eingeschlagen wurde. Durch dieses Einschlagen riss die gesamte Heckscheibe und splitterte in mehrere kleine Stücke. Auch an der Frontscheibe des Pkw war ein ähnlicher Einschlag vorzufinden. Dort entstand dadurch ein etwa 10 cm langer Riss. Zusätzlich wurde die Fahrertür verkratzt. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040