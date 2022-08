Verkehrsunfall mit Motorrad

Hohenroda. Am Montag (01.08.), gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Schenklengsfeld mit einer Kawasaki EN 500 C die Ausbacher Straße von Ausbach kommend in Fahrtrichtung Ransbach Ortsmitte. In Höhe einer dortigen Brücke, vor der Kreuzung der Straßen Aueweg und Meißenstraße, verlor der Motorradfahrer aufgrund noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei verletzte sich der 23-jährige Mann leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (31.07.), in der Zeit von 15 Uhr bis 16:50 Uhr, parkte eine 36-jährige Frau aus Mannheim einen grünen Daimler Chrysler E320 auf der zweiten Etage des Parkhauses einer medizinischen Einrichtung im Seilerweg. Als die Frau zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung am rechten, hinteren Kotflügel fest. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Verursacher beim Ein- beziehungsweise Ausparken den Daimler Chrysler und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen – Zeugen gesucht

Dirlammen. Am Montag (01.08.), gegen 6:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes Vito nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die Landesstraße von Meiches herkommend in Richtung Dirlammen. In einer leichten Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Vito auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem BMW Mini Cooper einer 21-jährigen Pkw-Fahrerin, welche die Landesstraße in Richtung Meiches befuhr, zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Die Frau verletzte sich leicht. Es entstand zudem Sachschaden von rund 14.100 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr eine männliche Person mit einem dunklen Pkw zum Unfallzeitpunkt hinter dem Mercedes Vito und hielt nach dem Unfall an. Die Polizei in Lauterbach bittet den unbekannten Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 06641-97710 zu melden.

Stromverteilerkasten beschädigt

Freiensteinau. Am Montag (01.08.), gegen 14 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die Straße „Zur Katzenmühle“ und wollte nach links in die Gartenstraße einbiegen. Aufgrund der Fahrzeuglänge musste der Fahrer hierzu gemäß Zeugenaussagen in mehreren Zügen abbiegen und stieß dabei rückwärts gegen einen Stromverteilerkasten. Anschließend stieg der Lkw-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen aus seiner Zugmaschine aus, räumte heruntergefallene Fahrzeugteile weg und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro an dem Stromkasten. Der Fahrer kann als circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit dunklen Haaren und schmaler Statur beschrieben werden. Hinweise zu dem Fahrer erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Fulda. Am frühen Dienstagmorgen (02.08.) wurden bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Magdeburger Straße zwei Personen verletzt.

Gegen 0.30 Uhr stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Petersberg im Bereich eines Kreisverkehrs der Magdeburger Straße / Amand-Ney-Straße / Zieherser Weg vier Personen fest, die zwei Fuldaer im Alter von 18 und 29 Jahren traten und schlugen.

Als die Polizeistreife sich der Streitigkeit näherte, flüchteten die vier männlichen Personen. Ein 23-Jähriger aus Fulda konnte nach einer kurzen Nacheile festgenommen werden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Beamte der Polizei Fulda wenig später auch die weiteren flüchtigen drei Personen im nahen Umfeld fest. Hierbei handelt es sich um zwei 22-jährige Männer sowie einen 27-Jährigen, der ebenfalls aus Fulda stammt.

Die Verletzten wurden noch vor Ort medizinisch versorgt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die vier Tatverdächtigen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die genauen Hintergründe und Umstände, wie es zu der Auseinandersetzung kam, sind bislang noch vollkommen unklar. Die Polizei in Fulda ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuenberg. In ein Einfamilienhaus in der Görresstraße brachen Unbekannte am Sonntagabend (31.07.), zwischen 22.30 Uhr und 24 Uhr, ein. Durch Hebeln an einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum, den sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Die Polizei Osthessen gibt Tipps zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls:

Auch im Sommer bieten sich Einbrechern günstige Tatmöglichkeiten. In dieser Jahreszeit ereignen sich Einbrüche mitunter tagsüber und nicht selten während längerer Abwesenheiten von Bewohnerinnen und Bewohnern oder in der Dämmerung am Abend. Insbesondere im Zeitraum der Schulferien eröffnen sich den Langfingern mühelos Tatgelegenheiten, beispielsweise durch die Wahrnehmung von überfüllten Briefkästen, geschlossenen Rollläden, dauerhaft vor dem Haus geparkten Fahrzeugen und Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken.

Vor diesem Hintergrund bieten Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung der Polizei Osthessen interessierten Privat- und Geschäftspersonen kostenlose Beratungen an und informieren über geeignete Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen. Hierbei suchen sie auch die entsprechenden Örtlichkeiten persönlich auf, analysieren Schwachstellen und geben Tipps, wie zum Beispiel Fenster oder Türen noch besser gesichert werden können. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie von der weiteren Tatausführung ablassen.

Die Ansprechpartner unserer kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

stehen Ihnen gerne telefonisch jederzeit für Fragen zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang folgende Tipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen!

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter)

Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt,

öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem

Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Aufsitzrasenmäher und Teleskopleiter aus Scheune gestohlen

Homberg/Ohm. Einen Aufsitzrasenmäher und eine Teleskopleiter stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch (27.07.) und Montagabend (01.08.) aus der Scheune eines Anwesens im Beuneweg. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugenaufruf: Fahrzeug beschädigt

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten am Montagabend (01.08.), zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr, an der Zugangstür einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Homberger Straße. Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von etwa 150 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf: Fahrzeug beschädigt

Bebra. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Montag (01.08.) einen schwarzen VW Golf. Zur Tatzeit war das Auto auf einem Privatgrundstück in der Gilfershäuser Straße abgestellt. Die Täter zerkratzten die Motorhaube des Fahrzeugs und steckten einen Fremdkörper in den Auspuff. Als der VW am nächsten Morgen durch den Eigentümer zur Wegfahrt gestartet wurde, platzte schließlich die Auspuffanlage des Pkw. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfall- PKW landet in Vorgarten

Tann-Theobaldshof

Am Dienstagmorgen gegen 01.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus der Gemeinde Kaltennordheim mit seinem Seat die Rhönbergstr. von Schlitzenhausen kommend in Richtung Andenhausen. In Höhe der Einmündung Rhönbergstr. / Am Wäldchen kam das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Jägerzaun des dortigen Grundstücks und prallte anschließend gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Fahrer und Beifahrer des PKW verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden mit Rettungswagen ins Klinikum Bad Salzungen transportiert. Am Wohnhaus und an der Grundstückseinfriedung entstand ein Sachschaden von 10000,-EUR. Die Höhe des Sachschadens beim Fahrzeug des Unfallverursachers beläuft sich auf 2000,-EUR. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Tann vor Ort.

Verkehrsunfall- Glassplitter verletzten Fahrer

Rotenburg an der Fulda

Auf der Kreisstraße 60 begegneten sich am Montag, dem 01.08.2022, gegen 08.30 Uhr in Höhe der Kaserne zwei LKW.

Im Vorbeifahren berührten sich beide Außenspiegel, so dass einer der Spiegel so heftig an das Fenster der Fahrertür klappte, dass das Glas zerbarst und der Fahrer durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt wurde.

Es entstand 1100EUR Sachschaden.