Wasserschaden in Rohbau verursacht,

Bad Camberg, Lahnstraße Montag, 01.08.2022, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(wie) In Bad Camberg wurde ein Rohbau durch Wasser erheblich beschädigt. Eine Nachbarin informierte die Polizei über ein plätscherndes Geräusch von einer Baustelle in der Landstraße. Dort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte offenbar eine Lücke im Bauzaun genutzt hatten, um auf das Gelände zu kommen. Am Rohbau lief bereits Wasser die Wände herab und in den Räumen war stehendes Wasser zu sehen. Ein Schlauch war von einem Wasseranschluss auf das Flachdach des Rohbaus gelegt und der Wasserhahn geöffnet worden. So floss das Wasser über die Außenwände und das Treppenhaus bis in den Keller. Die Beamten drehten das Wasser ab und verständigten die Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf mindestens 10.000 EUR geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Garagen mit Graffiti beschmiert,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 01.08.2022, 13:30 Uhr bis Dienstag, 08:00 Uhr

(wie) In Limburg wurden in den letzten Tagen zwei Garagen mit Graffiti beschmiert. Unbekannte Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und verunstalteten zwei Garagentore in der Westerwaldstraße mit Schriftzügen in blauer Farbe. Der Sachschaden wird auf 200 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren,

Weilburg, Frankfurter Straße, Montag, 01.08.2022, 23:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag zog die Polizei in Weilburg einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Eine Streife kontrollierte gegen 23:40 Uhr einen auffälligen Fiat in der Frankfurter Straße. Der 18-jährige Fahrer zeigte Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogenvortest schlug positiv an. Daher wurde der junge Mann festgenommen und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Nach eigenen Angaben hatte der 18-Jährige bei einem Besuch in Amsterdam Drogen konsumiert. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen für die nächsten 24 Stunden untersagt. Anschließend konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht, Hadamar-Steinbach, Langstraße, Montag, 01.08.2022, 15:50 Uhr

(wie) In Steinbach verursachte eine Frau am Montag einen Verkehrsunfall, obwohl sie gar kein Auto hätte fahren dürfen. Die 34-Jährige befuhr mit einem Opel die Hadamarer Straße in Richtung Ortsmitte. An der Langstraße bog sie nach rechts ab, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr von links zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem VW einer 64-Jährigen. Es wurde niemand verletzt, an beiden Autos entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass die 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Fahrradcodierung beim autofreien Weiltal, Weilmünster, Marktplatz, Sonntag, 07.08.2022, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Die Polizei führt am kommenden Sonntag eine Fahrradcodieraktion in Weilmünster durch. Am Sonntag, dem 07.08.2021 können Bürgerinnen und Bürger zwischen 09 und 17 Uhr ihr Fahrrad auf dem Marktplatz kostenlos durch die Polizei codieren lassen. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrads gefräst. Der Code ermöglicht der Polizei, den rechtmäßigen Besitzer oder die rechtmäßige Besitzerin gestohlener Räder ausfindig zu machen. Ein auf der Gravur angebrachter Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist, wodurch Diebe direkt abgeschreckt werden sollen. Voraussetzung für die Codierung eines Fahrrads ist das Mitbringen eines Kaufbelegs oder eines sonstigen Eigentumsnachweises für das Fahrrad sowie eines gültigen Personaldokuments. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Die Aktion findet ausschließlich unter Beachtung der aktuell geltenden Hygieneregeln statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Zusätzlich wird die Polizei einen Präventionsstand in Weilburg in der Guntersau (Weilstraße/Kirschhöfer Weg) aufstellen. Hier stehen die Experten der Polizei allen Interessierten, auch von 09 bis 17 Uhr, zur Verfügung.