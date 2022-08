Wiesbaden: Die Polizei-News

Einsatzkräfte beleidigt und Behandlung abgelehnt,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, Montag, 01.08.2022, 22:30 Uhr

(he)Gestern Abend beleidigte eine 48-jährige Wiesbadenerin Einsatzkräfte der

Polizei und fuchtelte währenddessen noch mit einer Spielzeugpistole herum.

Hintergrund war die angeforderte Unterstützung des Rettungsdienstes, da die Frau

eine ärztliche Behandlung verweigerte. Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei in eine

in der Goerdelerstraße gelegene Wohnung gerufen, da eine stark alkoholisierte

Frau eine als notwendig erachtete ärztliche Behandlung verweigerte. Vor Ort

wurde mitgeteilt, dass die 48-Jährige gestürzt war und sich augenscheinlich auch

verletzt hatte. Trotz guten Zuredens und entsprechender Aufklärungen durch die

Rettungskräfte mussten die Einsatzkräfte die Wohnung ergebnislos verlassen. Kurz

danach wurden die Kräfte durch das geöffnete Fenster angeschrien und beschimpft;

von einer Waffe wurde ebenfalls geredet. Jetzt erschien die Frau wieder vor dem

Haus. Nun wurde die Frau festgenommen und dabei eine mitgeführte

Spielzeugpistole festgestellt. Auf dem Weg zur Dienststelle überzog die Frau die

Beamtinnen und Beamten mit den übelsten Beleidigungen. Nach der ärztlichen

Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit und einem durchgeführten Atemalkoholtest

mit dem Ergebnis von über 2.0 Promille wurde die Frau zur Ausnüchterung in das

Polizeigewahrsam eingeliefert.

Mit Messer gedroht und Wertsachen gefordert, Wiesbaden, Gerichtsstraße,

Montag, 01.08.2022, 01:20 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurde ein 17-Jähriger aus dem Kreis Mainz-Bingen in

Wiesbaden von drei Tätern bedroht und aufgefordert, sich durchsuchen zu lassen.

Er flüchtete vor der Gruppe der Angreifer und blieb unverletzt. Gegen 01:20 Uhr

hielt sich das Opfer den eigenen Angaben zufolge in der Gerichtsstraße auf, als

er von dem Trio nach Zigaretten gefragt worden sei. Als er dies verneinte habe

man ihn eingekreist und ihn aufgefordert sich durchsuchen zu lassen. Zeitgleich

habe man einen Gegenstand in der Hand gehalten, welchen das Opfer als Messer

einordnete. Daraufhin rannte der 17-Jährige in Richtung Ringkirche davon. Die

Täter verfolgten das Opfer bis zur Rheinstraße und brachen sodann ihre

Verfolgung ab. Beschreibung Täter 1: 18-24 Jahre, 1,85 – 1,90 Meter groß, dunkle

kurze Haare, dunkler halber Vollbart, pinkes T-Shirt mit Aufschrift, Jeans mit

bunten Flecken. Täter 2: 18-20 Jahre, braune kinnlange Haare, Kinn-Schnurrbart,

dunkle Mütze, bunter Strickpullover, enge Jeans mit Schlag, dunkle

Umhängetasche. Täter 3: 18-24 Jahre. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat

die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um

Hinweise zu den Tätern.

Geschlagen und getreten – Täter flüchtet, Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

Dienstag, 02.08.2022, 00:05 Uhr bis 00:20 Uhr

(he)In der zurückliegenden Nacht wurde an einer Bushaltstelle in der Dotzheimer

Straße ein 34-jähriger Wiesbadener von einem bis dato unbekannten Täter

geschlagen und getreten und dadurch verletzt. Kurz nach Mitternacht kam es an

der Bushaltestelle „Kleinfeldchen“ zu einem Aufeinandertreffen von Täter und

Opfer. Hierbei habe der 34-Jährige dann einen Schlag versetzt bekommen, sei zu

Boden gefallen und anschließend von dem Täter getreten worden. Hierbei wurde der

Angegriffene verletzt. Sowohl Täter als auch Opfer seien jeweils in Begleitung

einer weiteren Person gewesen. Nach der Auseinandersetzung sei der Angreifer mit

seiner Begleitung in einen Bus in Richtung Wiesbadener Innenstadt gestiegen.

Beischreibung: Circa 20 Jahre, 1,70 – 1,75 Meter, schlanke Gestalt, schwarzer

Kapuzenpulli, rote kurze Hose, nach Angaben des Geschädigten mit „südländischem“

Erscheinungsbild. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu

melden.

Kupferrohre und Armaturen aus Wohnungen entwendet – hoher Schaden, Zeugen

gesucht! Wiesbaden-Schierstein, Hermann-Löns-Straße, 15.07.2022 – 29.07.2022

(he)Im Verlauf der vergangenen zwei Wochen wurden aus einem leerstehenden

Mehrfamilienhaus in Wiesbaden-Schierstein große Mengen Kupferrohr und mehrere

Wasserarmaturen entwendet. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 10.000 Euro

geschätzt. Nun sucht das 3. Polizeirevier dringend nach Zeugen. Der oder die

Täter versschafften sich zum Teil gewaltsam Zugang zu mindestens sieben

Wohnungen und montierten dort große Teile der Wasser- und Heizungsinstallation

ab. Da dies zum Teil unprofessionell geschah und Wasser austrat, kommt zu dem

reinen Diebstahlsschaden auch noch der Sachschaden durch das in die Wohnungen

ausgelaufene Wasser hinzu. Die Materialien müssten mit einem Fahrzeug

abtransportiert worden sein. Das 3. Polizeirevier hofft nun auf Hinweise aus der

Bevölkerung. Wer an den Häuserblöcken verdächtige Personen oder Fahrzeuge,

vielleicht sogar als Handwerker „getarnt“, festgestellt hat wird gebeten sich

unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Einbrecher scheitern an Terrassentür, Wiesbaden, Robert-Koch-Straße, Samstag,

30.07.2022, 01:00 Uhr – 04:00 Uhr

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Einbrecher in der

Robert-Koch-Straße in Wiesbaden in eine Erdgeschosswohnung einzudringen, ließen

jedoch eine beschädigte Terrassentür zurück, ohne in die Wohnung eingedrungen zu

sein. Den ersten Erkenntnissen zufolge näherten sich die unbekannten Täter

zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr über den Garten der Terrassentür und versuchten

diese gewaltsam zu öffnen. Aus unbekannten Gründen wurde der Versuch abgebrochen

und die Flucht angetreten. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Diese nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mehrere Kellerverschläge angegangen,

Wiesbaden-Schierstein, Schönaustraße, Samstag, 30.07.2022, 17:30 Uhr – Montag,

01.08.2022, 07:05 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes drangen Einbrecher in Schierstein in

der Schönaustraße in den Keller eines Mehrparteienhauses ein und durchsuchten

mehrerer Kellerverschläge nach Diebesgut. Zwischen Samstag, 17:30 Uhr und

Montag, 01.08.2022, 07:05 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise

in das Innere des Gebäudes und drangen gewaltsam in mehrere Kellerverschläge

ein. Schlussendlich wurde ein batteriebetriebenes Radio entwendet. Es entstand

ein Gesamtschaden von circa 300 Euro. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen

übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um Hinweise.

Katalysator ausgebaut,

Wiesbaden-Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, Donnerstag, 28.07.2022, 18:15

Uhr – Samstag, 30.07.2022, 14:30 Uhr

(he)Zwischen vergangenem Donnerstag und Samstagmittag bauten unbekannte Täter

aus einem in Wiesbaden in der Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellten Honda

Accord den Katalysator aus und verursachten einen Gesamtschaden von circa 2.500

Euro. Die Ermittlungen in diesem Fall hat das 5. Polizeirevier übernommen und

bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu dem Diebstahl.

Scheibenwischer verbogen und Außenspiegel beschädigt, Wiesbaden-Biebrich,

Elisabethenstraße, Montag, 01.08.2022, 13:30 Uhr – 18:25 Uhr

(he)Gestern Nachmittag wurde ein in der Elisabethenstraße in Biebrich geparkter

Opel Astra beschädigt und dadurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro

verursacht. Zwischen 13:30 Uhr und 18:25 Uhr verbogen unbekannte Täter die

Scheibenwischer des silbernen Pkw und beschädigten weiterhin das Spiegelglas des

rechten Außenspiegels. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5.Polizeirevier hat

die Ermittlungen übernommen und bittet untrer der Rufnummer (0611) 345-2540 um

Hinweise zu der Sachbeschädigung.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mit Reizstoff besprüht, Eltville-Erbach, Hauptstraße,

Dienstag, 02.08.2022, 01:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag wurde ein Mann in Eltville-Erbach von Unbekannten

mit Reizstoff besprüht und verletzt. Gegen 01:30 Uhr hielt sich der 22-Jährige

in seiner Tätigkeit als Sicherheitsmitarbeiter auf dem Gelände eines Weingutes

und ehemaligen Hotels in der Hauptstraße auf. Hierbei sei er nahe des

Haupteinganges plötzlich und unvermittelt von einer unbekannten Person mit

Reizstoff besprüht worden. Der Täter oder die Täterin sei daraufhin geflüchtet.

Aufgrund der durch den Sprühstoß hervorgerufenen Beeinträchtigungen musste der

22-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei einer umgehend eingeleiteten

Fahndung mit mehreren Streifen konnten rund um die Örtlichkeit keine

Tatverdächtigen angetroffen werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit der

Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Erneut Motorroller gestohlen, Lorch, Lorcher Straße, Sonntag, 31.07.2022,

20:00 Uhr bis Montag, 01.08.2022, 10:00 Uhr

(fh)Auch in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Moped in der Lorcher

Straße in Lorch gestohlen. Nachdem es am Samstagabend bereits zum Diebstahl

eines Mofas in der Lorcher Straße kam, entwendeten Unbekannte erneut in dieser

Straße ein Kleinkraftrad. Diesmal zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen

roten Motorroller der Marke „Adly Moto“. Ob es sich um ein und denselben Täter

handelt, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen von der Polizeistation

Rüdesheim geprüft. Hinweise werden unter der Rufnummer (06722) 9112-0

entgegengenommen

Diebe stehlen hochwertiges E-Bike, Eltville-Rauenthal, Hauptstraße, Sonntag,

31.07.2022, 18:00 Uhr bis 23:50 Uhr

(fh)Im Laufe des Sonntagabends entwendeten Diebe in Eltville-Rauenthal ein

hochwertiges Elektrofahrrad. Gegen 18:00 Uhr stellte die Besitzerin ihr schwarz

/ blaues „Cube“-Rad in einem Garten in der Hauptstraße ab und sicherte es mit

einem entsprechenden Schloss. Als sie kurz vor Mitternacht mit ihrem rund 2.800

Euro teuren Fahrrad wegfahren wollte, fehlte von diesem jede Spur.

Die Polizeistation Eltville erbittet unter der Rufnummer (06123) 9090-0 Hinweise

zu dem Diebstahl.

Unfallflucht vor Restaurant, Taunusstein-Wehen, Eiserne Hand, Samstag,

23.07.2022, 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr

(fh)Am Samstagabend kam es vor einem Restaurant in Taunusstein-Wehen zu einer

Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr besuchte der

Halter eines roten Mazda 6 die Gaststätte auf der „Eisernen Hand“ und parkte

hierfür sein Gefährt auf dem vorgesehenen Parkplatz. Bei seiner Rückkehr zum

Fahrzeug stellte er fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim

Rangieren gegen die Front seines Mazda gestoßen war. Die unfallverursachende

Person ignorierte den rund 1.200 Euro teuren Schaden und fuhr davon.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Bei Unfall von der Fahrbahn abgekommen, Geisenheim, Bundesstraße 42, Montag,

01.08.2022, 15:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam ein Autofahrer von der Bundesstraße 42 in Höhe

Geisenheim von der Fahrbahn ab. Er und sein Beifahrer verletzten sich. Gegen

15:30 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Mann aus Assmanshausen mit seinem Renault

Twingo die Bundesstraße von Wiesbaden nach Rüdesheim. Im Fahrzeug befand sich

darüber hinaus ein 21-jähriger Mitfahrer. Kurz nach der Abfahrt Geisenheim kam

der Fahrer mit seinem Twingo aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn kollidierte dort mit einem Verkehrsschild, streifte einen Baum und

überschlug sich neben der Fahrbahn. Beide Insassen kamen leicht verletzt in ein

Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.