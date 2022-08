Bergstrasse

Heppenheim/Wald-Erlenbach: Verkehrskontrolle der Polizei

In der Zeit zwischen 13.00 und 18.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (01.08.), am Parkplatz „Guldenklinger Höhe“, den Verkehr auf der Bundesstraße 460. Besonders im Fokus standen hierbei technische Veränderungen an Fahrzeugen und die Ladungssicherung.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter 46 Fahrzeuge, darunter 10 Motorräder und 19 Lastwagen. In drei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelnder Ladungssicherheit eingeleitet. Ein 58 Jahre alter Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte knapp eine Promille an. Ihn erwartet neben einem Bußgeld und Punkten nun zudem ein Fahrverbot.

Der Fahrer eines Transporters samt dreiachsigem Anhänger aus dem Odenwaldkreis, war nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Genauer unter die Lupe nahmen die Kontrolleure auch einen 28 Jahre alten Pedelec-Fahrer. An dem Pedelec war ein 750 Watt-Motor verbaut und über einen Gasgriff wären, ohne in die Pedalen zu treten, über 50 km/h möglich gewesen. Weil das Pedelec über keine Betriebserlaubnis verfügte, der Mann somit auch ohne die erforderliche Versicherung unterwegs war und auch keinen Führerschein nachweisen konnte, erwarten ihn nun entsprechende Strafverfahren. Das Pedelec wurde an Ort und Stelle sichergestellt.

Lampertheim: Kriminelles Vorhaben scheitert/Fahrradeigentümer gesucht

Lampertheim (ots) – Bereits am 8. Juni 2022 wurde am Bahnhof

(Eugen-Schreiber-Straße) von zwei jugendlichen Tatverdächtigen ein

unverschlossenes Fahrrad entwendet. Zeugen verständigten die Polizei. Die

Jugendlichen räumten die Tat anschließend ein. Das Bike wurde von den

Ordnungshütern damals sichergestellt. Ein Eigentümer konnte bisher nicht

ermittelt werden.

Wer kann Hinweise zum Eigentümer des älteren, türkisfarbenen Damenrades oder der

Herkunft des Fahrrads geben? Hinweise bitte an das Kommissariat 35 der

Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/7060.

Bürstadt: Fahrrad sichergestellt-Eigentümer gesucht

Bürstadt (ots) – Bereits am 28. Juni 2022, hat die Polizei in der

Hermann-Staudinger-Straße ein gelbes Fahrrad der Marke „Highlander-Classic“

sichergestellt. Auffallend ist das fest installierte, weinrote Transportcase auf

dem Gepäckträger. Darin wurden eine Tabakpfeife, Werkzeug sowie Anschlüsse für

einen Gartenschlauch vorgefunden.

Bislang konnten die rechtmäßigen Besitzer des Bikes nicht ausfindig gemacht

werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Rad im

Rahmen eines Diebstahldelikts entwendet wurde. Für den Fortgang der Ermittlungen

hofft das Kommissariat 35 in Heppenheim, dass Zeugen oder die Besitzer Kontakt

mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06252/7060 aufnehmen.

Bensheim: 37-jähriger Mann löst Polizeieinsatz aus

Bensheim (ots) – Ein 37 Jahre alter Mann hat am Montagabend (1.8.) einen

größeren Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus im Wingertsweg ausgelöst.

Die Einsatzkräfte wurden von einer Zeugin gegen 16.30 Uhr alarmiert. Nach

derzeitigem Kenntnisstand soll der 37-Jährige mit einer Schreckschusspistole in

seiner Wohnung und auf dem Balkon um sich geschossen haben. Verletzt wurde

hierbei niemand. Die Zeugin sowie ein Bewohner hatten sich eigenständig aus dem

Wohnhaus begeben. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Haus. Eine Gefahr

für Dritte bestand nicht. Spezialeinsatzkräfte konnten den berauschten Mann

letztlich schlafend in seiner Wohnung antreffen und festnehmen. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Auch die

Schreckschusspistole stellten die Beamtinnen und Beamten sicher. Ersten

Ermittlungen zufolge könnten Beziehungsstreitigkeiten der Grund für sein

Verhalten gewesen sein. Aktuell wird eine Unterbringung des Mannes in einer

Fachklinik geprüft.

Während der Einsatzmaßnahmen war der Bereich rund um den Wingertsweg weiträumig

abgesperrt.

Darmstadt

Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein / Anmeldung notwendig

Darmstadt (ots) – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt lädt am Donnerstag, den 11.

August, für die Zeit zwischen 10 und 16 Uhr, zu einer kostenlosen

Fahrradcodierung auf dem dortigen Gelände in der Bismarckstraße 16 ein.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um ihr Zweirad dadurch gegen möglichem Diebstahl

zu schützen.

Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte ab Mittwoch (3.8.), zwischen 8 und

15 Uhr (Mo. – Fr.), telefonisch an die 06151 969-41102 sowie -41103.

Für Ihren persönlichen Termin benötigen Sie ein Identifikations-Dokument, einen

Eigentumsnachweis sowie den Schlüssel für das Schloss und ggf. den Akku.

Bitte bringen Sie, nach Möglichkeit, bereits vor dem Termin die Rahmennummer

Ihres Rades in Erfahrung. Damit können Sie zu einem zügigen, reibungslosen

Ablauf beitragen.

Mann nach Unfall bewusstlos/Erste Hilfe durch Anwohner und Polizisten

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Am Montag (1.8.) verlor ein 54-jähriger Mann das

Bewusstsein, nachdem er gegen 13.50 Uhr mit seinem Wagen in der

Ludwig-Thoma-Straße verunfallte.

Der Mann ist nach jetzigem Kenntnisstand mit seinem Wagen gegen ein geparktes

Auto gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto auf ein

weiteres Fahrzeug geschoben. Anwohner bemerkten den Unfall und sahen, dass der

Fahrer Hilfe benötigte. Sie gingen sofort zu dem beschädigten Auto des Mannes

und stellten fest, dass der Fahrer das Bewusstsein verlor. Unter telefonischer

Anleitung der Rettungsleitstelle, zogen sie den Mann aus seinem Fahrzeug und

leisteten, mittels Herzdruckmassage, erste Hilfe. Eine Streife des 3.

Polizeireviers eilte zum Unfallort und setzte die Herzdruckmassage fort, bis

kurze Zeit später eine Notärztin am Unfallort ankam.

Der 54-jährige Mann konnte, durch das schnelle und beherzte Handeln aller

anwesenden Personen, vorerst stabilisiert und durch einen Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht werden. Hier wird er nun medizinisch versorgt.

Die genaue Unfallursache ist bislang nicht bekannt und muss im Rahmen der

Ermittlungen in Erfahrung gebracht werden.

Nach Rollerdiebstahl / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Montagnachmittag (1.8.) stellte der Besitzer

seinen roten Roller gegen 17.30 Uhr in der Thüringer Straße ab.

Gegen 23 Uhr stellte er fest, dass sein Roller entwendet wurde. In dem Roller

befanden sich auch sein Portemonnaie mit Ausweisdokumenten sowie Bargeld.

An dem roten Roller der Marke Peugeot war das Versicherungskennzeichen „355 JAZ“

angebracht.

Der finanzielle Schaden wird momentan auf etwa 600 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Sachverhalt werden von dem zuständigen Kommissariat 43 in

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969-0 entgegengenommen.

Einbrecher erbeuten Bargeld / Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – In der Nacht zum Montag (1.8.) sind Einbrecher in eine

Wohnung in der Höchster Straße gelangt.

Hier haben sich die Kriminellen Zutritt verschafft, indem sie die Wohnungstür

aufgehebelt haben. Anschließend haben sie Bargeld aus einer Geldkassette

entwendet und flüchteten durch die Haustüre.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss durch die Ermittlungen in Erfahrung

gebracht werden.

Sollten Sie in der Nacht verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige

sachdienliche Hinweise geben können, bitte wir Sie, sich beim Kommissariat 21/22

in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Unfallflucht auf Parkplatz – Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Am Samstag, 30.07.22, gg. 17:40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz

des Kaufland in der Rudolf-Diesel-Straße in Weiterstadt ein blauer Ford Mondeo

durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um

den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise werden beim 3. Polizeirevier in

Darmstadt-Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegengenommen.

Groß-Umstadt: Trickdiebe am Werk / Polizei gibt Ratschläge

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem am Montagmittag (1.8.) in einem Mehrfamilienhaus in

der Carlo-Mierendorff-Straße Trickdiebe am Werk waren, warnt die Polizei erneut

und gibt Ratschläge.

Die zwei unbekannten Männer gelangten auf unbekannte Art und Weise gegen 11.40

Uhr in das Wohnhaus und standen im Anschluss vor der Wohnungstür einer älteren

Frau. Die beiden Männer gaben vor von der Gemeinde zu sein und angeblich die

Heizung ablesen zu müssen. Der Seniorin kam die Situation verdächtig vor,

woraufhin sie die beiden Männer der Wohnung verwies. Im Anschluss entdeckte sie,

dass ihre schwarze Ledergeldbörse mit unter anderem persönlichen

Ausweisdokumenten entwendet wurde.

Einer des kriminellen Duos soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Seine

Größe wurde auf 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Er trug ein grünes Shirt, eine

kurze dunkle Hose und hatte laut Zeugin einen Oberlippenbart. Das Alter seines

Komplizen wurde auf 20-30 Jahre geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die

angebliche Amtsperson kommt. Wichtig: Lassen Sie die Besucher

währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

angebliche Amtsperson kommt. Wichtig: Lassen Sie die Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Im Verdachtsfall wählen Sie sofort den Notruf der Polizei 110.

Bitte bedenken Sie: Tricktäter sind erfinderisch und

schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue „Schachzüge“

aus.

Darmstadt, Haardtring/ Eschollbrücker Straße Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Darmstadt (ots) – Am Montagtagabend (01.08.2022) ereignete sich um 18:00 Uhr ein

Unfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Ein 28-jähriger Fahrer eines

Leichtkraftrades befuhr den Haardtring in Richtung stadtauswärts. Eine

35-jährige Pkw Fahrerin befuhr den Haardtring stadteinwärts und wollte im

Kreuzungsbereich nach links in die Eschollbrücker Strasse abbiegen. Im

Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Leichtkraftrad und dem

Pkw. Hierbei wurde der Fahrer des Leichtkraftrades schwer verletzt und wurde in

ein Krankenhaus verbracht. Für die Bergung der Fahrzeuge und Versorgung des

Verletzten musste der Haardtring zeitweise einseitig voll gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bzgl. des Geschädigten geben können, werden

gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.