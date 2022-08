Ersatzverkehr und Fahrplanänderungen im S-Bahn- und Regionalverkehr zwischen Kaiserslautern und Neustadt (Weinstr) im August 2022

Kaiserslautern / Neustadt an der Weinstraße – Bis 29. August 2022 kommt es zwischen Kaiserslautern Hbf und Neustadt (Weinstr) weiterhin zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren mit Bussen. Am Sonntag, 7. August, entfallen aufgrund Straßensperrung in Lambrecht einzelne Fahrten im Ersatzverkehr am Nachmittag.

Im Zeitraum vom 5. bis 29. August werden an den Wochenenden – jeweils Freitag bis Montag – weiterhin Arbeiten zur Gleiserneuerung zwischen Kaiserlautern Hbf und Neustadt (Weinstr) durchgeführt. Es kommt zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehre mit Bussen (SEV).

5. bis 29. August – jeweils Freitag, 20.15 Uhr, bis Montag, 4.30 Uhr

Zahlreiche Züge der Linien S 1 (Homburg (Saar) Hbf – Kaiserslautern Hbf – Mannheim Hbf – Osterburken), S 2 (Kaiserslautern Hbf – Mannheim – Mosbach), RE 1 (Koblenz Hbf – Saarbrücken Hbf – Kaiserslautern Hbf – Mannheim Hbf) und RE 6 (Kaiserslautern Hbf Nuestadt (Weinstr) – Karlsruhe Hbf) sowie einzelne S-Bahnen der Linien S 3 (Germersheim – Karlsruhe Hbf) und S 44 (Ludwigshafen (Rhein) Hbf – BASF) fallen im Teilabschnitt zwischen Kaiserslautern Hbf und Neustadt (Weinstr) Hbf bzw. Mannheim Hbf aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Kaiserslautern Hbf und Neustadt (Weinstr) Hbf eingerichtet.

Einschränkungen im Ersatzverkehr am Sonntag, 7. August 2022, aufgrund Kerweumzug in Lambrecht (Pfalz)

Am Sonntag, 7. August, findet in Lambrecht (Pfalz) der Kerweumzug statt. Dafür ist kurzfristig bekannt gegeben worden, dass in Lambrecht die Bundesstraße 39 im Zeitfenster zwischen ca. 15.00 und 16.00 Uhr für mindestens 30 Minuten voll gesperrt wird und der Ersatzverkehr mit Bussen nicht planmäßig durchgeführt werden kann. Folgende Fahrten im Ersatzverkehr fallen daher am Sonntag, 7. August, aus:

Richtung Neustadt (Weinstr)

SEV Bus um 14.27 Uhr ab Kaiserslautern Hbf nach Neustadt (Weinstr) (an 15.22 Uhr)

SEV Bus um 14.37 Uhr ab Kaiserslautern Hbf nach Neustadt (Weinstr) (an 15.32 Uhr)

SEV Bus um 14.47 Uhr ab Kaiserslautern Hbf nach Neustadt (Weinstr) (an 15.42 Uhr)

SEV Bus um 14.57 Uhr ab Kaiserslautern Hbf nach Neustadt (Weinstr) (an 15.52 Uhr)

Richtung Kaiserlautern Hbf

SEV Bus um 15.07 Uhr ab Neustadt (Weinstr) nach Kaiserslautern Hbf (an 16.02 Uhr)

SEV Bus um 15.17 Uhr ab Neustadt (Weinstr) nach Kaiserslautern Hbf (an 16.12 Uhr)

SEV Bus um 15.27 Uhr ab Neustadt (Weinstr) nach Kaiserslautern Hbf (an 16.22 Uhr)

SEV Bus um 15.39 Uhr ab Neustadt (Weinstr) nach Kaiserslautern Hbf (an 16.34 Uhr)

Hinweise und Informationsmöglichkeiten zu Reiseverbindungen

Die Bahn bittet die Reisenden mehr Reisezeit einzuplanen und die Aushänge vor Ort an den betreffenden Bahnhöfen zu beachten, da die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs (SEV) zum Teil nicht direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.

Detailangaben und Aushänge zu den baubedingten Fahrplanänderungen sind im Bauinformationsportal unter www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar.

Reisende können bei der Deutschen Bahn die Verbindungen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft abrufen.