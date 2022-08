Duo überfällt 37-Jährigen am Bahnhof

Bacharach, Mainzer Straße (ots) – 02.08.2022, 02.00 Uhr – Ein 37-Jähriger hatte seinen Zug verpasst und begab sich in eine Gaststätte, um die Zeit bis zur nächsten Reisemöglichkeit zu überbrücken. Auf dem Bahnhof traf er dann auf 2 Personen, die handgreiflich wurden und ihn mehrfach ins Gesicht schlugen. Er schrie um Hilfe, was von einigen Anwohnern wahrgenommen wurde, welche die Polizei verständigten.

Der 37-jährige Geschädigte flüchtete vor den Tätern, kam dabei aber zu Fall und fiel ins Gleisbett. Die Täter forderten die Herausgabe seiner Tasche. Bevor sie diese ergreifen konnten, wurden sie durch einen in der Ferne befindlichen Zeugen angesprochen. Es wurde mit der Verständigung der Polizei gedroht, woraufhin die Täter flüchteten.

Die Fahndung verlief negativ. Der Geschädigte wurde vorsorglich leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu den Tätern ist nur bekannt, dass sie Kapuzenpullover trugen und in Richtung Ortsmitte flüchteten.

Dieseldiebstahl

Grolsheim (ots) – In der Zeit vom 29.07.2022 um 19.00 Uhr bis 01.08.2022 um 17.00 Uhr, wurde aus einem in der Carl-von-Ossietzky-Straße geparkten LKW eine größere Menge Diesel entwendet.

Unbekannte Täter entfernten den Tankdeckel und brachen die Tanksicherung auf.

Der LKW war vor dem Firmensitz der Firma Hensel Logistik geparkt.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Einbruchdiebstahl

Hahnheim (ots) – Von Freitag 29.07.22 um 17:00 Uhr bis Samstag 30.07.22 um 07:00 Uhr, kommt es im Neubaugebiet “Obere Hauptstraße Ost” in Hahnheim zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte gelangen auf das umzäunte Gebiet. Ein Stromverteilungskasten wird aufgebrochen und die Stromzufuhr unterbrochen.

Anschließend werden zwei Baucontainer aufgebrochen und diverse Arbeitsgeräte entwendet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Oppenheim unter der

Tel. 06133-9330 entgegen.

Mainz

Trickdiebstahl durch falsche Handwerker

Mainz (ots) – An der Philippsschanze öffnet die 83-jährige Dame nach voran gegangenem Klingeln die Wohnungstür. Ein Mann drängt sie daraufhin förmlich in die Wohnung zurück. Er erklärt, dass es in der Nachbarwohnung zu einem Rohrbruch gekommen sei und er nun ihre Sanitäranlagen testen müsse. Hierbei wird die Wohnungstür offen gelassen.

Der Mann und die Bewohnerin begeben sich in Badezimmer, wo die Dame aufgefordert wird, abwechselnd den Wasserhahn der Badewanne und die Toilettenspülung zu betätigen. In dieser Zeit begibt sich offensichtlich ein Mittäter oder eine Mittäterin in die Wohnung und entwendet aus dem Wohnzimmer einen kleinen 3-stelligen Eurobetrag. Nach etwa 20 Minuten verabschiedet sich der erste Täter und verlässt die Wohnung.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 40-50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, braune kurze Haare, Vollbart, “kompakter” Körperbau. Er trug einen weißen Handwerkeranzug und sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Fabrikneue Wohnanhänger gestohlen

Mainz (ots) – In der Nacht vom 30.07. auf den 31.07.2022 in der Zeit zwischen 21:25-01:00 Uhr kam es zum Diebstahl zweier fabrikneuer Wohnanhänger auf dem Gelände eines Wohnwagenhändlers in der Curiestraße in Mainz-Hechtsheim. Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die unbekannten Täter über ein Tor des Geländes und entfernten auf der Rückseite des Geländes mittels eines Trennschleifers mehrere Elemente eines Metallzauns.

Durch die entstandene Öffnung werden 2 fabrikneue silberfarbene Wohnanhänger der Marke “Hymer Touring 820” im Wert von je 80.000-90.000 Euro entwendet. Die Wohnanhänger müssen mit Fahrzeugen über die Dekan-Laist-Straße in unbekannte Richtung abtransportiert worden sein. Auf dem Gelände wurden ebenfalls an zwei zugelassenen Fahrzeugen die Kennzeichen abmontiert. Ob diese an die Wohnanhänger montiert wurden, kann nicht gesag werden.

Die Polizei ist hier auf Zeugen angewiesen, die in dem doch en begrenzten Tatzeitraum eventuell Geräusche des Trennschleifers gehört haben un das Abtransportieren der relativ auffälligen Wohnanhänger beobachtet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.