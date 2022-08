Unkrautbeseitigung löst Brand aus

Schwegenheim (ots) – So hatte sich der Mann sein Vorhaben nicht vorgestellt. Am Montagmittag gegen 12 Uhr versuchte ein Mann aus Schwegenheim sein Unkraut mittels eines Bunsenbrenners zu entfernen. Dabei griffen Funken auf einen angrenzenden Strauch sowie ein Wohnhaus über.

Der Mann löschte den Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Am Strauch sowie am Haus entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

Brand an einer Waldbrücke

Rülzheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 31.07.2022 wurden die Beamten zu einem Brand in den Wald zwischen Rülzheim und Rheinzabern gerufen, da es dort an einer Holzbrücke zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Ursache steht bislang nicht fest. An der Brücke entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich nicht.

Unfallverursacher flüchtet

B9 bei Germersheim (ots) – Am Montag 01.08.22 kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B9, ca. einen Kilometer vor der Abfahrt Germersheim-Nord. Der oder die Beschuldigte war in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs und überholte einen Lkw. Beim Spurwechsel auf den Überholstreifen kam es dann zum Zusammenstoß mit einem dahinterfahrenden Pkw.

Nach dem Vorfall entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug ohne Weiteres von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht auf dem Kirchenplatz

Germersheim (ots) – Am Montag 01.08.22 kam es zwischen 09-10:30 Uhr auf dem Kirchenplatz in Germersheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Der oder die Verursacherin entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Germersheim über Tel: 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.