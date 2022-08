Einbruch in gemeinnützigen Verein

Speyer (ots) – Am Montag 01.08.2022 gegen 05 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Vereins in der Seekatzstraße/Ecke Gayerstraße auf. Sie entwendeten im Inneren einen niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag und flüchteten auf Fahrrädern entlang der Gayerstraße in Richtung des Feuerbachparks.

Zeugenangaben zufolge waren die Tatverdächtigen dunkel gekleidet und trugen Kapuzen bzw. Kopfbedeckungen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunkene Fahrradfahrer stürzen in zwei Fällen ohne Fremdeinwirkung

Speyer (ots) – Am Sonntag 31.07.2022 gegen 12 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Landauer Straße in Richtung Römerberg. Auf Höhe einer Bäckerei kam er hierbei zu Fall und stürzte zu Boden. Zeugen beobachteten seinen Sturz und riefen die Polizei. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei dem 53-Jährigen Alkoholgeruch fest und bot ihm einen Atemalkoholtest an.

Dieser ergab einen Wert von 3,07 Promille. Durch den Sturz trug der 53-Jährige Schürfwunden an den Händen davon. Eine rettungsdienstliche Behandlung war nicht notwendig.

Ein 38-Jähriger befuhr gegen 19:30 Uhr die Burgstraße und stürzte ebenfalls, worauf Zeugen aufmerksam wurden. Die hinzugerufene Polizeistreife traf den 38-Jährigen an, welcher über Schmerzen im Bein klagte. Er gab an, von einer nahegelegenen Kneipe zu kommen. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei ihm wahr. Ein Atemalkoholtest ergab 2,84 Promille. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte den 38-Jährigen mit einer Knöchelverletzung in ein Krankenhaus.

Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den

53-Jährigen und den 38-Jährigen ein und veranlassten bei Beiden jeweils eine Blutentnahme zu Beweiszwecken.